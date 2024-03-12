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    Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Тотальная милитаризация не решит проблем, а создаст новые

    Александр Дугин в своей программной статье призывает, в частности, к перетряске элит государства. Людей часто привлекает образ решительной, воинственной суровости – одних разогнать, других посадить, третьих заставить работать из-под палки. Но это, скорее, вызовет смуту, чем укрепит государство.

    34 комментария
    12 марта 2024, 21:15 • Новости дня

    Германия решила модернизировать все имеющиеся ракеты Taurus

    Die Welt: Власти Германии решили привести в состояние готовности все имеющиеся у армии ракеты Taurus

    Германия решила модернизировать все имеющиеся ракеты Taurus
    @ Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии решили модернизировать и привести в состояние готовности все имеющиеся у бундесвера крылатые ракеты Taurus, сообщили источники газеты Die Welt.

    Издание пишет, что на вооружении у Германии примерно 600 систем, но точное количество засекречено. Отмечается, что после техобновления в 2018 году годными к эксплуатации считаются только половина из имеющихся у бундесвера Taurus, у другой – истек срок действия сертификата, передает ТАСС.

    Ранее в Бундестаге заявили о нехватке «всего» в армии ФРГ из-за помощи Украине. Глава Минобороны Германии Борис Писториус выразил несогласие с идеей главы британского МИД Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus взамен британских Storm Shadow, которые передадут Украине.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, насколько наивна обманная схема Лондона для передачи крылатых ракет Киеву.

    12 марта 2024, 11:05 • Новости дня
    Выяснились новые детали об ошибке офицеров бундесвера при разговоре об ударах по России

    NTV: Второй офицер ВВС Германии неправильно подключился к беседе об ударах по России

    Выяснились новые детали об ошибке офицеров бундесвера при разговоре об ударах по России
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Инспектор ВВС Германии Инго Герхарт, как и другой его коллега, использовал неверное подключение при разговоре об обсуждении планов удара по Крымскому мосту, сообщили немецкие СМИ.

    В сообщении телеканала NTV говорится, что немецкий министр обороны Борис Писториус подтвердил это.

    В результате расследования выяснилось, что со стороны Герхарта утечки не было, в отличие от другого участника беседы, передает РИА «Новости».

    Ранее Писториус сообщал, что разговор офицеров бундесвера мог быть записан из-за личной ошибки применения техники одним из участников разговора, который подключился по незащищенной линии.

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    12 марта 2024, 08:19 • Новости дня
    ВСУ сосредоточили войска в 10 км от границы России на Харьковском направлении

    Марочко: ВСУ сосредоточили войска в 10 км от границы России на Харьковском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев наращивает группировку сил в Волчанске, который находится в 10 километрах от Белгородской области, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в последние дни зафиксировано наращивание группировки ВСУ в Волчанске, находящемся на расстоянии 10 км от Шебекино в  Белгородской области, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что увеличивается количество как боевиков, так и техники.

    Он рассказал также, что ВС России наносят удары по выявленным целям, а украинские военные продолжат придерживаться тактики прикрытия гражданской инфраструктурой, размещая личный состав по гражданским объектам.

    Ранее ВС России поразили множество позиций ВСУ в Харьковской области.

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    12 марта 2024, 17:28 • Новости дня
    Актер Селин счел справедливой высшую меру наказания для финансирующих ВСУ артистов
    Актер Селин счел справедливой высшую меру наказания для финансирующих ВСУ артистов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин во время интервью предложил наказание для уехавших после начала СВО звезд шоу-бизнеса.

    В интервью aif.ru Селин жестко высказался о поведении музыкантов Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и Андрея Макаревича (внесен Минюстом в реестр иноагентов), покинувших Россию после начала СВО.

    По словам звезды сериала «Улицы разбитых фонарей», тех, кто перечисляет деньги ВСУ, нужно приговаривать к высшей мере наказания. По его мнению, эти люди фактически спонсируют убийство русских солдат, мирных жителей Донбасса и приграничных Курской и Брянской областей.

    Ранее актер Иван Охлобыстин заявил, что Донбасс – это не «прачечная» для участников «голой вечеринки» и не место, куда нужно посылать в наказание.

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    12 марта 2024, 12:48 • Новости дня
    Армия и ФСБ пресекли попытку ВСУ вторгнуться на территорию России с трех направлений
    Армия и ФСБ пресекли попытку ВСУ вторгнуться на территорию России с трех направлений
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Подразделения ВС России совместно с пограничной службой ФСБ во вторник сорвали попытку прорыва украинских террористических формирований на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях, сообщили в Минобороны.

    Попытку вторжения на российскую территорию предприняли около 3.00. Предварительно начался интенсивный обстрел гражданских объектов, после чего украинская сторона при помощи танков и бронемашин пыталась вторгнуться на российскую территорию на трех направлениях – в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МО РФ.

    В результате самоотверженных действий российских военных все украинские атаки были отражены, а по противнику были нанесены авиаудары, удары ракетными войсками и артиллерией.

    Террористические формирования киевского режима понесли существенные потери и были отброшены. Российская госграница нарушена не была, подчеркнули в Минобороны.

    Как уточнили в военном ведомстве, на приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки были уничтожены порядка 60 украинских террористов, под Нехотеевкой – три танка и БТР, а в районе Сподарюшино – два танка.

    Также сообщается, что с 8.00 до 8.25 мск были отбиты атаки украинских ДРГ, которые пытались прорваться на приграничную территорию в Курской области, в районе поселка Теткино. Противник понес потери и был отброшен, уточнили в военном ведомстве.

    Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ опровергли сведения о заходе украинских боевиков в населенные пункты Белгородской и Курской областей.

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    12 марта 2024, 12:26 • Новости дня
    На границах Белгородской и Курской областей уничтожено более 100 украинских боевиков

    ФСБ опровергла сообщения о заходе украинских боевиков в Белгородскую и Курскую области

    На границах Белгородской и Курской областей уничтожено более 100 украинских боевиков
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ опровергли сведения о заходе украинских боевиков в населенные пункты Белгородской и Курской областей.

    Как сообщили в ЦОС ФСБ России, распространяемая в соцсетях информация о том, что украинские вооруженные формирования якобы вторглись в некоторые приграничные населенные пункты, не соответствует действительности.

    В спецслужбе сообщили также об уничтожении более 100 человек живой силы противника при попытках вооруженных формирований Украины пересечь границу в Белгородской и Курской областях, передает ТАСС.

    Там уточнили, что с 10 марта было предпринято несколько таких попыток. В результате, помимо живой силы, уничтожены шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц бронемашин и опорный пункт ВСУ.

    Ранее губернатор Роман Старовойт сообщил, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ во вторник пыталась проникнуть на территорию Курской области, атаку отбили.

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    12 марта 2024, 18:28 • Новости дня
    Путин сообщил о продвижении ВС России на Северском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России продвигаются на Северском направлении, бойцы «воюют здорово», несмотря на то, что противник укрепился на этом месте, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

    «Там движение есть. Тем не менее противник укрепил это место. Северское направление сейчас называется в целом. Но воюют здорово. Молодцы ребята! Воюют хорошо. Помогайте им», – сказал президент в беседе с девушкой-медиком, передает ТАСС.

    Путин, услышав от участницы встречи, что она была в Белогоровке и Лисичанске, заметил: «Непростой участок».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как российские войска сдвигают украинскую оборону после Авдеевки.

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    12 марта 2024, 20:50 • Новости дня
    Уничтожен командный пункт с офицерами ВСУ в Красногоровке

    Советник главы ДНР Гагин: В Красногоровке уничтожен командный пункт с офицерами ВСУ

    Уничтожен командный пункт с офицерами ВСУ в Красногоровке
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили командный пункт ВСУ в Красногоровке, где находились высокопоставленные украинские офицеры, принимающие участие в боевых действиях на этом участке фронта, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По словам Гагина, командный пункт был уничтожен при отработке нескольких целей ­– ряда укрепрайонов в Красногоровке, где сейчас идут серьезные бои, передает РИА «Новости».

    Гагин заявил, что ВС России каждый день наносят удары на этом направлении и получают данные о новых целях от разведки. Источник сообщал, что ранее российская авиация нанесла удар по укрепленным позициям ВСУ на кирпичном заводе в Красногоровке.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что установление контроля над Невельским в республике даст возможность российской армии увеличить давление на украинские части в Красногоровке к северо-западу от Донецка.

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    12 марта 2024, 13:43 • Новости дня
    Госдума приняла обращение к Бундестагу в связи с участием ФРГ в преступлениях Киева

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госдума приняла на заседании обращение к Бундестагу в связи с участием Берлина в преступлениях киевского режима против мирного населения и нанесением ущерба гражданской инфраструктуре на территории России.

    Парламентарии призывают к объективному расследованию участия военнослужащих бундесвера в боевых действиях на территории Украины, передает ТАСС.

    В документе говорится, что обращение к Германии было принято в связи с информацией об обсуждении немецким военным командованием поставок на Украину крылатых ракет Taurus и их использования для ударов по критически важным объектам гражданской инфраструктуры на территории России, в том числе по Крымскому мосту.

    В свою очередь глава комитета Василий Пискарев заявил, что если ФРГ не отреагирует на обращение российской стороны, то Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции может обратиться к Генпрокуратуре с просьбой проверить генералов бундесвера на причастность к подготовке теракта на территории России.

    Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлину следует тщательно изучить все доступные средства, прежде чем поставлять на Украину ракеты Taurus.

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    12 марта 2024, 08:46 • Новости дня
    В Киеве возмутились из-за уничтожения Россией HIMARS

    Киевского политика Лапина возмутило уничтожение HIMARS ударом российской ракеты

    В Киеве возмутились из-за уничтожения Россией HIMARS
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России уничтожили HIMARS, так как украинская система РЭБ не смогла обнаружить наблюдавший за ним беспилотник, заявил киевский политик Игорь Лапин.

    По его словам, HIMARS вышел на позицию и стоял там около получаса, что дало возможность навести ракету, которая прилетела точно в цель, передает РИА «Новости».

    Лапин добавил: этот факт говорит о провале радиоэлектронной разведки, что является серьезной проблемой.

    Ранее в Минобороны сообщили, что на Авдеевском направлении ВС России уничтожили свыше 2860 военнослужащих, семь танков, в том числе два Abrams, 34 бронемашины, 20 орудий полевой артиллерии, американскую РСЗО HIMARS и боевую машину ЗРК «Стрела-10».

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    12 марта 2024, 12:38 • Новости дня
    Эксперт: Киев попытался устроить провокацию накануне выборов в России

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские силовики были готовы к провокациям ВСУ в преддверии выборов

    Эксперт: Киев попытался устроить провокацию накануне выборов в России
    @ REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Украине важно было показать Западу, что ВСУ якобы способны сорвать выборы в России. Однако в Москве были готовы к подобному развитию событию, поэтому в регионах с наибольшими рисками были предприняты дополнительные меры безопасности, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о попытке прорыва украинской ДРГ на территорию Курской области.

    «С военной точки зрения попытка прорыва в Курской и Белгородской областях – глупая затея. И сама по себе затея преследует исключительно политические цели. ВСУ намеревались совершить провокацию перед президентскими выборами в России. Вероятно, противник хотел захватить какой-то избирательный участок и удерживать его несколько дней», – рассуждает военный аналитик Михаил Онуфриенко

    «Так ВСУ могли бы продемонстрировать Западу, что способны нанести России ущерб, сорвать голосование. Но в Киеве будто не учли, что мы ждали подобных провокаций», – добавляет собеседник.

    «Российское военное командование заранее побеспокоилось о подводе дополнительных сил и усилило наблюдение за границей. Более того, судя по имеющимся данным, по противнику был нанесен удар самыми разными типами вооружения», – заключил Онуфриенко.

    Ранее стало известно, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «Был стрелковый бой. Но никакого прорыва не было», – заявил он. По словам Старовойта, ДРГ пыталась прорваться около поселка Теткино в Глушковском районе области.

    Кроме того, минувшей ночью украинские военные попытались провести массированную атаку беспилотниками на объекты на территории России. По данным Минобороны, дежурными средствами ПВО над Курской областью были сбиты 11 беспилотников, еще семь – над Белгородской областью. Всего же средства ПВО перехватили и уничтожили 25 дронов над семью регионами. Кроме того, во вторник утром пресечена попытка ВСУ ударить по Белгородской области из РСЗО RM-70 «Вампир» и комплекса «Точка-У».

    Отраслевой Telegram-канал WarGonzo также отмечал, что на границе с регионом активизировались боевые действия. В сообщении со ссылкой на источники в силовых структурах области говорится, что попытка прорыва границы была предпринята со стороны населенного пункта Одноробовка Харьковской области, движение началось примерно в 3:00 мск. Противник якобы действовал несколькими вооруженными группами на пикапах при поддержке минометного и артиллерийского огня.

    Кроме того, украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию Курской области. Атака развернулась в районе населенного пункта Теткино. Первый бой начался примерно в 8:00 утра, передают авторы проекта. «Противник заходил к нашим позициям с трех направлений, был замечен, уничтожен и отброшен назад», – также пишут эксперты. По данным WarGonzo, «неонацисты стягивают тяжелую технику для формирования колонн в районе Ворожбы – это менее 10 км от границы с Курской областью». Отметим, что официально информация WarGonzo пока не подтверждалась.

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    12 марта 2024, 16:12 • Новости дня
    В Бундестаге заявили о нехватке «всего» в армии ФРГ из-за помощи Украине

    Бундестаг: У армии ФРГ не хватает оружия и техники из-за военной помощи Киеву

    В Бундестаге заявили о нехватке «всего» в армии ФРГ из-за помощи Украине
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    У армии Германии не хватает техники, личного состава и вообще «всего» из-за поставок оружия и различных товаров военного назначения Украине, сообщила уполномоченная немецкого парламента по вопросам обороны Ева Хегль на презентации ежегодного доклада.

    Хегль заявила, что у бундесвера не хватает боеприпасов, запасных частей и радиооборудования, танков, кораблей и самолетов, зато уже два года Германия реализует «выдающуюся» работу по поддержке Украины, передает РИА «Новости».

    По ее словам, положительным фактом является то, что закупки по спецфонду для модернизации бундесвера продолжаются, и из 100 млрд евро две трети уже выделены на конкретное освоение, в то время как личный состав стареет и сокращается: средний возраст военнослужащих на текущий момент составляет 33,8 года.

    Хегль отметила, что 20 тыс. мест в армии ФРГ остаются вакантными, а новобранцев в 2023 году поступило столько же, что и в 2022 году. Всего по данным на конец прошлого года в бундесвере служат 181 514 человек.

    Издание Bild сообщило, что оборонному бюджету Германии на 2025 год не хватает 4,5–6 млрд евро для достижения требуемого НАТО показателя в 2% ВВП.

    Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлину следует тщательно изучить все доступные средства, прежде чем поставлять на Украину ракеты Taurus.

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    12 марта 2024, 11:56 • Новости дня
    Минобороны Германии не поддержало идею Кэмерона о «круговом обмене» ракетами для ВСУ

    Глава Минобороны Германии Писториус раскритиковал идею британского МИД о поставках крылатых ракет Украине

    Минобороны Германии не поддержало идею Кэмерона о «круговом обмене» ракетами для ВСУ
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус выразил несогласие с идеей главы британского МИД Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus взамен британских Storm Shadow, которые передадут Украине, пишет Tagesschau.

    По его словам, такой вариант передачи вооружений Украине не подходит, передает РИА «Новости».

    Издание подчеркивает, что этим Писториус выразил несогласие с намерением главы немецкого МИД Анналены Бербок, которая ранее это предложение поддержала.

    Ранее в Германии поддержали идею Британии о покупке немецких ракет Taurus Лондоном и последующей передаче боеприпасов Storm Shadow в распоряжение ВСУ. Данную инициативу предложил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. Писториус же отмечал, что данное действие станет крайней чертой в развитии конфликта, которую Германия не желает переступать.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, насколько наивна обманная схема Лондона для передачи крылатых ракет Киеву.

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    12 марта 2024, 09:21 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал о воюющем на стороне ВСУ немецком «арийце»

    Украинский пленный Водян: на стороне ВСУ воюет опытный «ариец» из ФРГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иностранные наемники в ВСУ на боевые задания не берут украинцев, а в одной из бригад служат опытные специалисты из стран НАТО, включая одного «истинного арийца» из Германии, заявил украинский военнопленный Юрий Водян.

    По его словам, иностранные наемники выполняли боевые задачи лишь со своими командирами и очень редко брали на операции украинских военных, передает РИА «Новости».

    Водян рассказал, что служил в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ, в плен попал в конце января при попытке штурма села Первомайское в ДНР.

    Он отметил, что в этой бригаде служили по контракту с ВСУ наемники из Австралии, Германии, Польши, Британии, США, которые не скрывали, что уже повоевали у себя в своей стране, а на Украину приехали набраться опыта и денег подзаработать.

    Ранее под Авдеевкой ликвидировали одного из лидеров французских неонацистов Сезара Ожара.

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    12 марта 2024, 20:23 • Новости дня
    Названы потери украинских боевиков при попытке прорыва в Белгородскую область

    Минобороны: Во время попытки прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область уничтожены 234 боевика

    Названы потери украинских боевиков при попытке прорыва в Белгородскую область
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России и ФСБ сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию в Белгородской и Курской областях. Уничтожены 234 боевика, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера, сообщили в Министерстве обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, украинские террористические формирования на танках и боевых бронированных машинах пытались прорваться на территорию России со стороны Одноробовки Харьковской области, а также в районах населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.

    Все атаки ДРГ были отражены, по ним нанесли удары оперативно-тактической, армейской авиацией, ракетными войсками, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами. Возле Одноробовки Харьковской области уничтожено до 60 украинских террористов и четыре пикапа. В районе населенного пункта Нехотеевка Белгородской области уничтожены до 45 боевиков, два танка и два бронетранспортера.

    В районе Сподарюшино Белгородской области оперативно-тактической и армейской авиацией с применением ПТУР «Вихрь» уничтожены более 100 боевиков, пять танков, три боевые машины пехоты (БМП) Bradley производства США и два автомобиля, выдвигавшиеся по направлению к границе России, кроме того, одна инженерная машина разграждения подорвалась на мине.

    Как сообщили в Минобороны, с 8.00 до 8.25 мск отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе Теткино Курской области, террористы были отброшены.

    Всего противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения ВС России совместно с пограничной службой ФСБ во вторник сорвали попытку прорыва украинских террористических формирований на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях.

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    12 марта 2024, 14:33 • Новости дня
    На Западе рассказали о революционном российском оружии

    TNI: Созданная в СССР торпеда «Шквал» произвела революцию в подводной войне

    Tекст: Вера Басилая

    Созданная во времена СССР ракета-торпеда ВА-111 «Шквал» стала самым инновационным видом подводного оружия, пишет The National Interest.

    В публикации говорится, что торпеда «Шквал» развивает скорость до 200 узлов, благодаря ракетному двигателю и феномену суперкавитации она произвела революцию в подводной войне, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что «Шквал» испаряет воду в пар в носовой части, создает газовый пузырь, благодаря чему снижается сопротивление и в разы увеличивается скорость.

    Ранее военный обозреватель Крис Осборн заявил, что ВА-111 «Шквал»  представляет угрозу кораблям и подлодкам военно-морских сил США.

    До этого американские СМИ назвали торпеду «Шквал» оружием, которое позволит России «покорить мир».

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    Спецоперация спровоцировала геополитический разлом в центре Европы

    Две самые близкие в Европе страны, когда-то даже находившиеся в одном государстве – Чехия и Словакия, – внезапно вступили в жесткое противостояние. Поводом стало не только различное отношение к украинским событиям, но и роль «старшего брата», которую по отношению к Братиславе примерила Прага. Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

    • Новая милитаризация Германии

      В Германии задумались о возвращении воинского призыва, в перспективе – всеобщего. Собственно, у ФРГ нет другого выхода в условиях потери бундесвером обороноспособности и насаждения пропагандистского мифа о том, что новая война с Россией неизбежна.

    • Вашингтон потерял последнего адеквата

      Спецпредставитель президента США по климату и бывший госсекретарь Джон Керри ушел в отставку, напоследок выразив сожаление, что сотрудничество Вашингтона и Москвы прервано. Керри был одним из последних адекватных людей во внешнеполитической команде Джо Байдена, кроме того, он стал упущенным шансом для Америки.

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    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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