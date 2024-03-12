Германия решила модернизировать все имеющиеся ракеты Taurus

Эксперт: Киев попытался устроить провокацию накануне выборов в России

Военный аналитик Онуфриенко: Российские силовики были готовы к провокациям ВСУ в преддверии выборов

Tекст: Олег Исайченко

«С военной точки зрения попытка прорыва в Курской и Белгородской областях – глупая затея. И сама по себе затея преследует исключительно политические цели. ВСУ намеревались совершить провокацию перед президентскими выборами в России. Вероятно, противник хотел захватить какой-то избирательный участок и удерживать его несколько дней», – рассуждает военный аналитик Михаил Онуфриенко

«Так ВСУ могли бы продемонстрировать Западу, что способны нанести России ущерб, сорвать голосование. Но в Киеве будто не учли, что мы ждали подобных провокаций», – добавляет собеседник.

«Российское военное командование заранее побеспокоилось о подводе дополнительных сил и усилило наблюдение за границей. Более того, судя по имеющимся данным, по противнику был нанесен удар самыми разными типами вооружения», – заключил Онуфриенко.

Ранее стало известно, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «Был стрелковый бой. Но никакого прорыва не было», – заявил он. По словам Старовойта, ДРГ пыталась прорваться около поселка Теткино в Глушковском районе области.

Кроме того, минувшей ночью украинские военные попытались провести массированную атаку беспилотниками на объекты на территории России. По данным Минобороны, дежурными средствами ПВО над Курской областью были сбиты 11 беспилотников, еще семь – над Белгородской областью. Всего же средства ПВО перехватили и уничтожили 25 дронов над семью регионами. Кроме того, во вторник утром пресечена попытка ВСУ ударить по Белгородской области из РСЗО RM-70 «Вампир» и комплекса «Точка-У».



Отраслевой Telegram-канал WarGonzo также отмечал, что на границе с регионом активизировались боевые действия. В сообщении со ссылкой на источники в силовых структурах области говорится, что попытка прорыва границы была предпринята со стороны населенного пункта Одноробовка Харьковской области, движение началось примерно в 3:00 мск. Противник якобы действовал несколькими вооруженными группами на пикапах при поддержке минометного и артиллерийского огня.

Кроме того, украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию Курской области. Атака развернулась в районе населенного пункта Теткино. Первый бой начался примерно в 8:00 утра, передают авторы проекта. «Противник заходил к нашим позициям с трех направлений, был замечен, уничтожен и отброшен назад», – также пишут эксперты. По данным WarGonzo, «неонацисты стягивают тяжелую технику для формирования колонн в районе Ворожбы – это менее 10 км от границы с Курской областью». Отметим, что официально информация WarGonzo пока не подтверждалась.