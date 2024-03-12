Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?0 комментариев
Минобороны Германии не поддержало идею Кэмерона о «круговом обмене» ракетами для ВСУ
Глава Минобороны Германии Писториус раскритиковал идею британского МИД о поставках крылатых ракет Украине
Глава Минобороны Германии Борис Писториус выразил несогласие с идеей главы британского МИД Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus взамен британских Storm Shadow, которые передадут Украине, пишет Tagesschau.
По его словам, такой вариант передачи вооружений Украине не подходит, передает РИА «Новости».
Издание подчеркивает, что этим Писториус выразил несогласие с намерением главы немецкого МИД Анналены Бербок, которая ранее это предложение поддержала.
Ранее в Германии поддержали идею Британии о покупке немецких ракет Taurus Лондоном и последующей передаче боеприпасов Storm Shadow в распоряжение ВСУ. Данную инициативу предложил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. Писториус же отмечал, что данное действие станет крайней чертой в развитии конфликта, которую Германия не желает переступать.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, насколько наивна обманная схема Лондона для передачи крылатых ракет Киеву.