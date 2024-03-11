Лондон придумал наивную схему обмана Москвы с крылатыми ракетами для Киева

Tекст: Илья Абрамов,

Евгений Поздняков

В Германии поддержали идею Британии о покупке немецких ракет Taurus Лондоном и последующей передаче боеприпасов Storm Shadow в распоряжение ВСУ. Об этом в эфире телеканала ARD заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, схожие «круговые обмены» вооружением уже происходили до этого.

Ранее данную инициативу предложил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. В своем интервью изданию Sueddeutsche Zeitung он подчеркнул, что Лондон готов посодействовать Берлину в вопросе поставок офису Зеленского дальнобойных ракет. Он подчеркнул, что страна должна «рассмотреть все варианты», в том числе и отправку Украине ракет Storm Shadow в обмен на немецкие Taurus.

По его словам, наиболее важным приоритетом для Британии является оказание «максимального эффекта» помощи ВСУ. Однако более подробно высказаться на эту тему он отказался. При этом Кэмерон отметил, что не считает передачу ракет офису Зеленского обострением конфликта, ведь это решение служит укреплению обороны страны.

Предложение Лондона ставит канцелярию Олафа Шольца в крайне затруднительное положение. О неодобрении поставок заявлял министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он отмечал, что данное действие станет крайней чертой в развитии конфликта, которую Германия не желает переступать. Кроме того, по мнению главы военного ведомства, предоставление ВСУ дальнобойных ракет не станет решающим в рамках текущего столкновения России и Украины.

Кроме того, недавно сам Олаф Шольц также неоднократно высказывался против передачи Taurus офису Зеленского. «Мы не должны быть связаны с местами размещения или с целями, которые будут достигнуты при помощи этих ракет. Я удивлен, что некоторые люди не понимают: ряд наших действий может привести к нашему участию в войне», – заявлял он изданию Tagesschau.

Ранее канцлер говорил о недопустимости следования Берлина по пути Лондона и Парижа. «То, чего добиваются британцы и французы в плане контроля и сопровождения целей, невозможно в Германии», – цитировало слова Шольца издание Bild. Его высказывание было негативно встречено лидерами других западных государств, поскольку оно якобы раскрывало разведывательные тайны партнеров ВСУ.

Ситуация усугубилась после обнародования расшифровки разговора немецких военных о планировании нанесения удара по Крымскому мосту с помощью ракет Taurus. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему ФРГ сделала неправильные выводы из произошедшего, пытаясь представить содержание разговора лишь как возможный сценарий действий.

Теперь же в экспертном сообществе отмечают, что предложение Кэмерона о «круговом обмене» может служить предлогом для скрытой передачи ракет Taurus Украине. Однако обмануть Москву при помощи данной схемы у Берлина не выйдет, поскольку Россия пристально следит за развитием ситуации. Кроме того, в инициативе Лондона, вполне возможно, имеется и коррупционная составляющая.

«Taurus и Storm Shadow, впрочем, как и французский SCALP, отличаются незначительно. Однако боевая часть немецкой ракеты немного тяжелее из-за большего числа поражающих элементов. Она может составлять до 450 кг в зависимости от модификации. Блок наведения и система навигации по спутникам у боеприпасов идентичная», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

«Официально заявленная дальность Taurus составляет около 500 км, но может быть и выше. В данном случае следует помнить, что при передаче британских и французских ракет Украине их радиус поражения занизили. Так обычно делают при экспорте», – отмечает собеседник.

«Еще одним важным отличием Taurus от других ракет является возможность запуска с земли. Однако бомбардировщик в качестве носителя все же предпочтительней, поскольку так увеличивается радиус действия. К тому же в ФРГ уже заявили, что эта ракета может быть приспособлена под семейство самолетов Су, стоящих на вооружении Украины», – подчеркивает он.

«Предполагаю, что обмен, предложенный Кэмероном, может быть способом передачи Taurus на Украину. Кроме того, эти ракеты сейчас переделывают под самолеты F-16, о поставке которых также сообщают не один месяц. Значит, мы можем предположить, что самолеты вооружат немецкими ракетами, а за их штурвалом будут сидеть иностранные летчики», – допускает Артамонов.

Берлин действительно может передать Киеву ракеты Taurus через Лондон,

отмечает Андрей Климов, заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам. «Все всё понимают», – подчеркнул он. Подобными манипуляциями немецкое руководство пытается «запудрить мозги» обывателям. «Вероятно, они полагают, что смогут обхитрить и Москву. Но нам совершенно очевидно, что Германия пытается «спрятать концы в воду». У них ничего не получится. Украинский конфликт – это их спектакль, где они режиссеры и сценаристы. Причем эта работа ведется с 2014 года. Вот только «актеры», к сожалению, реальные люди, которые умирают на поле боя», – указал парламентарий.

Климов не исключил, что в «круговом обмене» вооружением обнаружится и коррупционный след. «Интересно то, по каким ценам будет происходить передача ракет. На мой взгляд, вся эта затея принадлежит политикам, у которых нет ни чести, ни совести. Они ведут бизнес на крови и решения принимают, исходя из собственной выгоды», – уточнил Климов.

В случае передачи ракет отследить пути их поставки будет не очень сложно,

считает Владимир Попов, генерал-майор, заслуженный военный летчик России. «Как только такие боеприпасы будут применены, сразу станет понятно, чья это ракета. Следы атаки остаются всегда. И тогда Германия уже не сможет отвертеться от своей причастности, хотя понятно, что Лондон в этом вопросе остается главным подстрекателем», – отмечает собеседник.

«Кроме того, у России уже есть опыт борьбы со Storm Shadow, а Taurus мы еще не сбивали. У каждой ракеты есть особенности навигационных систем и частот применения. Первый ключик мы подобрали, поэтому противнику могут дать шанс снова подбросить нам проблем», – подчеркивает он.

«Надо понимать, что немецкая ракета позволит противнику бить вглубь нашей территории, а за счет более значительного плеча подлета совершать выстрелы вне зоны досягаемости наших ПВО. Это очень серьезная проблема, которая требует заблаговременной подготовки решений», – поясняет собеседник.

«Соответственно, России необходимо усилить наблюдение за потенциальными носителями данных ракет. Задача сложная, но реализуемая. И в этом нам помогут самолеты А-50 и наши РЛС. Также нужно укреплять ПВО, выстраивать еще более эшелонированную оборону, способную поражать цели на разных высотах. Кроме того, нам надо продолжать наносить последовательные удары по аэродромам и авиации противника», – резюмировал Попов.