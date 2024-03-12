В Бундестаге заявили о нехватке «всего» в армии ФРГ из-за помощи Украине

Бундестаг: У армии ФРГ не хватает оружия и техники из-за военной помощи Киеву

Tекст: Вера Басилая

Хегль заявила, что у бундесвера не хватает боеприпасов, запасных частей и радиооборудования, танков, кораблей и самолетов, зато уже два года Германия реализует «выдающуюся» работу по поддержке Украины, передает РИА «Новости».

По ее словам, положительным фактом является то, что закупки по спецфонду для модернизации бундесвера продолжаются, и из 100 млрд евро две трети уже выделены на конкретное освоение, в то время как личный состав стареет и сокращается: средний военнослужащих на текущий момент составляет 33,8 лет.

Хегль отметила, что 20 тыс. мест в армии ФРГ остаются вакантными, а новобранцев в 2023 году поступило столько же, что и в 2022 году. Всего по данным на конец прошлого года в бундесвере служат 181 514 человек.

Издание Bild сообщило, что оборонному бюджету Германии на 2025 год не хватает 4,5 млрд – 6 млрд евро для достижения требуемого НАТО показателя в 2% ВВП.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлину следует тщательно изучить все доступные средства, прежде чем поставлять на Украину ракеты Taurus.