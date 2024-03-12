Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?7 комментариев
В Бундестаге заявили о нехватке «всего» в армии ФРГ из-за помощи Украине
Бундестаг: У армии ФРГ не хватает оружия и техники из-за военной помощи Киеву
У армии Германии не хватает техники, личного состава и вообще «всего» из-за поставок оружия и различных товаров военного назначения Украине, сообщила уполномоченная немецкого парламента по вопросам обороны Ева Хегль на презентации ежегодного доклада.
Хегль заявила, что у бундесвера не хватает боеприпасов, запасных частей и радиооборудования, танков, кораблей и самолетов, зато уже два года Германия реализует «выдающуюся» работу по поддержке Украины, передает РИА «Новости».
По ее словам, положительным фактом является то, что закупки по спецфонду для модернизации бундесвера продолжаются, и из 100 млрд евро две трети уже выделены на конкретное освоение, в то время как личный состав стареет и сокращается: средний военнослужащих на текущий момент составляет 33,8 лет.
Хегль отметила, что 20 тыс. мест в армии ФРГ остаются вакантными, а новобранцев в 2023 году поступило столько же, что и в 2022 году. Всего по данным на конец прошлого года в бундесвере служат 181 514 человек.
Издание Bild сообщило, что оборонному бюджету Германии на 2025 год не хватает 4,5 млрд – 6 млрд евро для достижения требуемого НАТО показателя в 2% ВВП.
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлину следует тщательно изучить все доступные средства, прежде чем поставлять на Украину ракеты Taurus.