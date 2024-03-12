У фильма Кристофера Нолана не было конкурентов, но политически все складывалось против него. Нормальность в США – это теперь фронда.0 комментариев
Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram
В работе мессенджера Telegram зафиксирован сбой, за последние сутки на неполадки пожаловались более 500 пользователей, следует из данных сервиса Downradar.
По данным сайта Сбой.РФ, чаще всего на сбои жалуются пользователи из Москвы (38%), Краснодарского края (10%) и Петербурга (8%), передает ТАСС.
Аналогичные сообщения поступают из Башкирии (7%), Новосибирской (5%) и Ростовской областей (3%).
На прошлой неделе в работе YouTube, Facebook* и Instagram* произошел масштабный сбой.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ