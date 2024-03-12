Александр Дугин в своей программной статье призывает, в частности, к перетряске элит государства. Людей часто привлекает образ решительной, воинственной суровости – одних разогнать, других посадить, третьих заставить работать из-под палки. Но это, скорее, вызовет смуту, чем укрепит государство.0 комментариев
Пушков: Запад отбросил задачу-максимум на Украине
Пушков в словах Столтенберга об Украине заметил сдвиг в стратегии Запада
Генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые признал, что для сохранения Украины в качестве «суверенной и независимой нации» необходимо начать переговоры с целью урегулирования кризиса, обратил внимание сенатор Алексей Пушков.
Сенатор в своем Telegram-канале отметил, что Столтенберг при этом ни слова не сказал про возвращение Украины к прежним границам.
«Это что-то новое для дискурса генсека НАТО. Сдвиг налицо», – отметил Пушков, добавив, что слова Столтенберга свидетельствуют о скептической оценке Западом перспектив военных действий для Киева.
Запад, по его словам, отбросил задачу-максимум и больше всерьез уже не ведет речи о возвращении территорий. Задачей-минимум, как отметил Пушков, является сохранение основного территориального массива Украины, чтобы затем в усеченном виде включить ее в западный ареал влияния. И это Запад будет изображать как «победу» Украины, заключил Пушков.
Ранее Столтенберг заявил, что «победой Украины» может считаться сохранение ее государственности.