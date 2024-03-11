В НАТО назвали критерий «победы Украины»

Экономист: Еврокомиссия может запретить украинскую агропродукцию, но не хочет

Экономист Лизан: У Брюсселя есть три причины не запрещать импорт агропродукции с Украины

Tекст: Илья Абрамов

«Несмотря на заявления Домбровскиса, Еврокомиссия может выполнить требования польских фермеров и запретить ввоз сельхозпродукции с Украины. В конечном счете, если они отменили квоты в 2022 году, то что мешает принять решение об ограничениях сегодня», – сказал экономист Иван Лизан.

«Причин для такой риторики Домбровскиса несколько. Во-первых, это нежелание Еврокомиссии признавать собственные ошибки. Во-вторых, Брюссель хочет поддержать Украину за счет покупки ее зерна и содействия в его перевалке. В-третьих, ЕС таким образом пытается указать полякам на их место», – отмечает он.

«Кроме того, некоторые страны Европы успешно зарабатывают на перевалке украинского зерна. Им невыгодно отменять квоты и вводить запрет на ввоз сельхозпродукции. Например, Румыния перевозит эти товары через порт в Констанце. Также в сохранении текущей ситуации могут быть заинтересованы государства с развитым животноводством, например, Нидерланды, Дания или Испания», – подчеркивает собеседник.

«Евросоюз может принять меры против стран, запретивших ввоз украинского зерна, например, в виде штрафов или блокирования финансирования. Однако для Варшавы данный вопрос принципиален, поэтому ни одно правительство Польши не пойдет на уступки. На словаков давить легче, они могут уступить. Венгрия, вероятно, будет торговаться до последнего», – акцентирует эксперт.

«Но в любом случае эти страны крайне негативно отреагируют на давление. Поэтому следует ожидать, что на следующем принципиальном для ЕС голосовании Польша, Венгрия и Словакия захотят занять оппозиционную Брюсселю позицию. Вопрос с зерном станет предметом торга. Это может произойти, например, во время обсуждения санкций или распределения финансирования в Европе», – резюмировал Лизан.

Ранее замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕК не может выполнить требования польских фермеров о запрете ввоза сельхозпродукции с Украины. Более того, он отметил, что Варшава уже ограничила импорт украинского зерна в одностороннем порядке, в связи с этим не ясно, почему аграрии протестуют.

Кроме того, Домбровскис поставил под сомнение законность запрета на ввоз украинского зерна властями Будапешта, Варшавы и Братиславы и заявил о готовности принять против этих стран меры. «Мы послали предупреждающие письма Венгрии, Польши и Словакии. Если ситуация не улучшится, то мы готовы идти далее и запускать процедуру нарушения этими странами», – цитирует его ТАСС.

Напомним, противостояние Польши и Украины из-за экспорта агропродукции длится почти полгода и набирает обороты. Варшава угрожает закрыть границу для товаров из соседней страны. Тем временем протестующие польские фермеры стали перекрывать границу не только с Украиной, но и с Германией, а также с Литвой.

При этом встреча польских фермеров с премьер-министром Польши Дональдом Туском не принесла результата, поэтому представители демонстрантов заявили, что протесты будут продолжены. Аграрии отмечают, что в ходе встречи «по сути ничего не прозвучало». Политик лишь заявил о некомпетентности чиновников и отсутствии отчетов.

Владимир Зеленский в свою очередь утверждал, что ситуация на границе с Польшей вышла за пределы «и экономики, и морали». Он также подчеркивал, что Варшаве не следует использовать ситуацию на Украине «во внутренней политической борьбе». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему экономическое противостояние на границе Польши и Украины переросло в политическое.