Начавшись в Прибалтике в середине XVI века, цивилизационная война России и Европы к середине XIX века разрослась до цивилизационной войны России с миром.7 комментариев
Даваид Арахамия назвал условия нормализации отношений Украины и Грузии
Глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия потребовал от Грузии прекратить авиасообщение с Россией
Глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия назвал прекращение авиасообщения с Россией одним из условивй нормализации отношений между Грузией и Украиной.
«Если действительно говорить о «нормализации», то для этого есть план... Тогда и нормализация отношений будет проходить легко», – написал Арахамия в своем Telegram-канале.
По его словам, план включает три пункта, среди которых освобождение из тюрьмы «нашего гражданина» Михаила Саакашвили и прекращение прямого авиасообщения с Россией, «чего требует сам грузинский народ».
Также Арахамия призвал Грузию «прекратить помогать агрессору уклоняться от санкций».
Заявление главы фракции «Слуга народа» стало ответом на обеспокоенность Тбилиси украино-грузинскими отношенями. В заявлении грузинского кабмина указывается, что 1 марта 2022 года власти Украины отозвали из Грузии посла после того, как грузинская сторона отказалась вводить санкции против России и отправлять добровольцев на Украину.
В документе отмечается, что высокие посты в правительстве Украины по-прежнему занимают люди, находящиеся в розыске или осужденные за различные преступления в Грузии.