Выборы-2024: Голосование – это фиксация отношений между человеком и государством

Политтехнолог Алена Август: Выборы – это фиксация отношений между человеком и государством

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«На выборы надо идти, потому что это один из элементов общественного договора. Приведу одну аналогию: есть так называемый гражданский брак, когда никто никому ничего не должен. А есть брак, когда вы о чем-то друг с другом договорились, и у вас есть взаимные обязанности. То же самое касается выборов – это фиксация взаимоотношений человека с государством», – отметила Алена Август, политтехнолог, член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО).

«Меня всегда удивляли люди, которые ни разу не бывали на выборах, но зато они всегда чем-либо недовольны в стране и вокруг себя. При этом они ничего не сделали для того, чтобы их желания были как-то учтены. Они становятся невидимками для государства», – пояснила спикер.

Кроме того, каждый новый электоральный цикл в России становится все более интересным, живым и цивилизованным. «Это стало возможным благодаря колоссальной работе президента, законодателей, ЦИК, общественников и политологов», – напомнила аналитик.

«Раньше выборы были опасными. Я помню, когда мне пришлось уехать из одного региона в багажнике авто. Хорошо, что я маленькая и легко туда поместилась. Теперь люди научились работать мозгами и разговаривать не с помощью пистолетов, а вести дела цивилизованно», – добавила политолог.

«И еще: мне часто приходится говорить кандидатам на победных банкетах: «Это только начало. Завтра начинается другая жизнь, когда ты на выборах будешь каждый день. Каждая твоя фраза, решение и ошибки будут на виду. Как, впрочем, и любой успех. Все больше политиков в России сами это понимают. Поэтому в стране растет уровень проведения электоральных кампаний и уровень политической культуры в целом», – резюмировала Август.