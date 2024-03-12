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Выборы-2024: Голосование – это фиксация отношений между человеком и государством
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Политтехнолог Алена Август: Выборы – это фиксация отношений между человеком и государством
Невозможно сперва игнорировать выборы, а потом жаловаться на то, что в стране что-то идет не так. Участие в голосовании – это способ сделать так, чтобы мнение человека было учтено властями. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политтехнолог Алена Август.
«На выборы надо идти, потому что это один из элементов общественного договора. Приведу одну аналогию: есть так называемый гражданский брак, когда никто никому ничего не должен. А есть брак, когда вы о чем-то друг с другом договорились, и у вас есть взаимные обязанности. То же самое касается выборов – это фиксация взаимоотношений человека с государством», – отметила Алена Август, политтехнолог, член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО).
«Меня всегда удивляли люди, которые ни разу не бывали на выборах, но зато они всегда чем-либо недовольны в стране и вокруг себя. При этом они ничего не сделали для того, чтобы их желания были как-то учтены. Они становятся невидимками для государства», – пояснила спикер.
Кроме того, каждый новый электоральный цикл в России становится все более интересным, живым и цивилизованным. «Это стало возможным благодаря колоссальной работе президента, законодателей, ЦИК, общественников и политологов», – напомнила аналитик.
«Раньше выборы были опасными. Я помню, когда мне пришлось уехать из одного региона в багажнике авто. Хорошо, что я маленькая и легко туда поместилась. Теперь люди научились работать мозгами и разговаривать не с помощью пистолетов, а вести дела цивилизованно», – добавила политолог.
«И еще: мне часто приходится говорить кандидатам на победных банкетах: «Это только начало. Завтра начинается другая жизнь, когда ты на выборах будешь каждый день. Каждая твоя фраза, решение и ошибки будут на виду. Как, впрочем, и любой успех. Все больше политиков в России сами это понимают. Поэтому в стране растет уровень проведения электоральных кампаний и уровень политической культуры в целом», – резюмировала Август.