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Утвержден новый порядок контроля за оборотом табака
В России утвердили новый порядок госконтроля за производством и оборотом табака
Правительство России утвердило новый порядок госконтроля за производством и оборотом табака и никотиносодержащей продукции, который начал действовать с 1 марта 2024 года.
Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В пресс-службе кабмина говорится, что с 1 марта в России начнет действовать порядок государственного контроля за производством и оборотом табака и никотиносодержащей продукции. Отмечается, что постановление об этом подписано, передает ТАСС.
Как указали в кабмине, следить за ситуацией на предприятиях отрасли будет Росалкогольтабакконтроль. Согласно документу, ведомство проконтролирует соблюдение производителями лицензионных и обязательных требований в области производства, поставки, закупки и транспортировки сырья и готовой продукции. Кроме того, Росалкогольтабакконтроль должен выявлять и пресекать незаконные производство и оборот табака и никотиносодержащей продукции.
Специалисты ведомства будут использовать инструменты профилактики нарушений, в том числе информирование, консультирование, самообследование, профилактические визиты, меры стимулирования добросовестности.
В пресс-службе кабмина сообщили, что проведение контрольных мероприятий включает в себя выездное обследование, выездную проверку, контрольную закупку и инспекционный визит. Постановление подготовлено для реализации норм федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства», который был принят в июне 2023 года.
Ранее сообщалось, что в ходе первого чтения в Госдуме приняли проект закона, запрещающий продажу вейпов, включая безникотиновые, несовершеннолетним покупателям. В проекте закона также предусмотрен штраф за продажу табачной продукции и вейпов несовершеннолетним в 500 тыс. рублей.