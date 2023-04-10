Комитет Госдумы одобрил штраф в 500 тыс. рублей за продажу вейпов детям

Красноярский губернатор Усс поблагодарил всех, кто помог его сыну вернуться в Россию

Сын Красноярского губернатора Александра Усса Артем, который сбежал из-под домашнего ареста в Италии, находится в России. Об этом сообщил его отец Усс, поблагодарив, всех кто помог его сыну вернуться на родину.

Губернатор опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале.

Усс отметил, что путь Артема в Россию был очень непростым. Он не прокомментировал, как именно его сын попал из Италии в Россию, объяснив это тем, что его сын – непубличная личность, и он будет сам решать, рассказывать ему об этом или нет, передает Газета.Ru.

Он выразил благодарность всем, «кто поддерживал, болел, и не только за нас, но и за Красноярск, за Сибирь, да и за Россию». По его словам, за рубежом есть «немало порядочных и искренних людей», которые готовы помочь России. Отдельно Усс выразил слова благодарности российскому лидеру Владимиру Путину, назвав, его человеком «с большим и открытым сердцем», пишет «Коммерсант».

Во вторник сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс сообщил, что вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии из-за ангажированности местного правосудия.

Напомним, суд в Милане принял положительное решение по вопросу об экстрадиции в США российского предпринимателя Артема Усса, задержанного в Италии по международному ордеру. В США ему предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.