Стали известны обстоятельства задержания футболиста московского «Спартака» Промеса

Футболиста московского «Спартака» Промеса задержали в Дубае

Tекст: Алексей Дегтярев

Промеса задержали и доставили в полицейский участок «Аль-Хаванидж», сказал представитель полиции в аэропорту, передает ТАСС.

Между тем консульство Нидерландов в ОАЭ заявило, что не располагает данными о местонахождении Промеса.

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила Metaratings.ru, что Промеса могут депортировать из ОАЭ, поскольку у Нидерландов есть соответствующая договоренность с этой страной. Российская сторона никак не сможет ему помочь, поскольку футболист не имеет гражданства России.

По мнению парламентария, ситуация с Промесом никак не отразится на РПЛ.

Напомним, Промеса объявляли в международный розыск. В 2018 году появились данные о возможной связи Промеса с наркоторговлей.