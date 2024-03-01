Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.0 комментариев
Стали известны обстоятельства задержания футболиста московского «Спартака» Промеса
Футболиста московского «Спартака» Промеса задержали в Дубае
Игрока ФК «Спартак» Квинси Промеса задержали в аэропорту Аль-Мактум в Дубае при прохождении пограничного контроля, сообщили в полиции страны.
Промеса задержали и доставили в полицейский участок «Аль-Хаванидж», сказал представитель полиции в аэропорту, передает ТАСС.
Между тем консульство Нидерландов в ОАЭ заявило, что не располагает данными о местонахождении Промеса.
Депутат Госдумы Светлана Журова заявила Metaratings.ru, что Промеса могут депортировать из ОАЭ, поскольку у Нидерландов есть соответствующая договоренность с этой страной. Российская сторона никак не сможет ему помочь, поскольку футболист не имеет гражданства России.
По мнению парламентария, ситуация с Промесом никак не отразится на РПЛ.
Напомним, Промеса объявляли в международный розыск. В 2018 году появились данные о возможной связи Промеса с наркоторговлей.