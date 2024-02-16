Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?2 комментария
Футболист «Спартака» Промес объявлен в международный розыск
Осужденный за контрабанду наркотиков футболист «Спартака» Промес объявлен в международный розыск
Нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса, осужденного в Нидерландах за контрабанду наркотиков, объявили в международный розыск, сообщили в прокуратуре Амстердама.
Ведомство предприняло попытки доставить Квинси в Нидерланды, но пока это не привело к экстрадиции спортсмена, сообщил пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена, передает РИА «Новости».
В среду суд в Амстердаме признал нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам лишения свободы.