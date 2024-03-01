  • Новость часаВСУ за неделю на Авдеевском направлении потеряли свыше 2,6 тыс. военных и 23 танка
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как российские пограничники спасали Армению
    Стало известно о разговоре офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту
    Сенатор: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте
    Глава Пентагона: Если Украина падет, то НАТО вступит в борьбу с Россией
    В Госдуме задали властям Германии четыре вопроса о планах ударов по России
    Париж: Французы не будут умирать за Украину
    ВС России отразили девять контратак ВСУ на Авдеевском направлении
    Эксперт: Киев постарается замять историю с передачей тел погибших на Ил-76
    В Армении начали обсуждать вывод российских пограничников из Звартноца
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Могильный дух польско-украинской «дружбы»

    Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Одноразовая энергетика» показала свои слабые стороны

    В мире одноразовых товаров одноразовой становится и энергетика. И страны, сделавшие на нее ставку, будут иметь меньше конкурентных преимуществ в будущем, нежели государства, проводящие сбалансированную энергетическую политику.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин констатировал, что остановить Россию невозможно

    Наша армия надежным щитом прикрывает страну, давая ей возможность заниматься главным – собой. Послание президента – это и национальная стратегия, близкая и понятная любому гражданину страны, и заявление на весь мир: Запад снова обломал свои зубы об Россию.

    5 комментариев
    1 марта 2024, 14:03 • Новости дня

    Песков рассказал о реакции в мире на послание Путина

    Песков: В мире было много реакции на послание Путина парламенту

    Tекст: Ольга Никитина

    В мире было очень много реакции на послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, констатировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Международных звонков после оглашения послания у Путина не было, уточнил представитель Кремля, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала о главных темах послания президента, а также отдельно разбирала инициативу Путина об изменении налоговой системы в стране.

    29 февраля 2024, 15:35 • Новости дня
    Песков объяснил длительность послания Путина
    Песков объяснил длительность послания Путина
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Продолжительность послания Владимира Путина Федеральному собранию обусловлена тем, что это во многом предвыборная программа кандидата в президенты России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Звезда».

    «Это видение кандидата в президенты Путина», – заявил Песков, передает ТАСС.

    Напомним, что послание Путина стало рекордным по продолжительности – два часа и шесть минут. Ранее Песков заявлял, что послание во многом можно будет считать предвыборной программой Владимира Путина.

    Коментарии (0)
    29 февраля 2024, 14:18 • Новости дня
    Путин назвал настоящую элиту России
    Путин назвал настоящую элиту России
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Настоящая элита России – это воины и труженики, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

    «Вы знаете, что слово «элита» во многом себя дискредитировало теми, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями. Особенно имею в виду тех, кто в предыдущие годы набили карманы за счет всяких процессов в экономике с 1990-х годов. Они точно не элита», – передает ТАСС слова главы государства.

    По его словам, «подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России». «Труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди», – сказал Путин. После этих слов в зале прозвучали аплодисменты.

    Коментарии (20)
    1 марта 2024, 12:13 • Новости дня
    Опрос: Путину доверяют 82% россиян

    Опрос ФОМ: Путину доверяют 82% россиян

    Tекст: Ольга Никитина

    Президенту России Владимиру Путину доверяют 82% россиян, а его деятельность одобряют 80%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ФОМ.

    Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 82% респондентов, тогда как 10% придерживаются противоположного мнения, передает РИА «Новости».

    Деятельность главы государства одобряют 80% опрошенных, в то время как доля тех, кто не доволен действиями президента, составляет 7%.

    Опрос «ФОМнибус» был проведен с 23 по 25 ноября 2024 года среди 1,5 тыс. респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

    Неделей ранее работу Путина на своем посту положительно оценили 82% россиян.

    Коментарии (5)
    29 февраля 2024, 14:22 • Новости дня
    Путин: Верю в нашу победу и будущее России
    Путин: Верю в нашу победу и будущее России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Будущее нашей страны во многом зависит от мужества и решимости бойцов, участвующих в СВО, заявил президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

    «Суверенитет нужно подтверждать каждый день. Речь идет о нашей и только нашей ответственности за настоящее и будущее России», – сказал глава государства.

    «Это наша Родина. Она нужна и дорога только нам. И нашим потомкам, которым мы обязаны передать сильную и благополучную страну», – добавил российский лидер.

    Все новые нацпроекты, объявленные в послании, должны быть утверждены до конца года и скоординированы между собой, поставил задачу Путин.

    Кроме того, он предложил формировать не только трехлетний бюджет, но и шестилетний финансовый план.

    Путин обратился к бойцам СВО со словами: «Низкий вам поклон». Послание глава государства завершил словами о вере в победу России.

    Коментарии (46)
    29 февраля 2024, 14:15 • Новости дня
    Путин: Героям спецоперации можно доверить Россию
    Путин: Героям спецоперации можно доверить Россию
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что его сердце наполняется гордостью за бойцов, принимающих участие в специальной военной операции.

    По его словам, они «не отступят, не подведут и не предадут».

    Путин сообщил, что постоянно встречается с участниками спецоперации – и кадровыми военными, и добровольцами. Герои СВО, по его словам, должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия.

    Президент отметил, что «подлинные герои и патриоты в жизни порой довольно скромны и сдержаны». «Они не кичатся своими успехами, не произносят громких лозунгов и слов. Но в переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план, берут на себя ответственность. Таким людям, которые думают о стране, живут ее судьбой, можно передать в будущем и доверить Россию», – сказал президент.

    Коментарии (11)
    29 февраля 2024, 14:17 • Новости дня
    Путин: БАМ и Транссиб получат третий этап расширения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Байкало-Амурскую магистраль и Транссибирскую магистраль планируется расширить, в свое время Россия «прозевала» эту возможность, сказал президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

    «Запускается третий этап расширения восточного полигона железных дорог – БАМа и Транссиба. В свое время мы, извините за моветон, «зевнули» немножко. Вовремя кое-что не сделали. Ну, ладно, теперь должны наверстать и наверстаем», – сказал президент.

    До 2030 года их пропускная способность возрастет со 173 до 210 млн тонн в год, подчеркнул Путин.

    Коментарии (0)
    29 февраля 2024, 14:21 • Новости дня
    Путин объявил о строительстве новейших ледоколов «Сталинград» и «Лидер»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия продолжит наращивать Арктический флот, в следующем году планируется начать строительство нового атомного ледокола «Сталинград», заявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

    «В прошлом году вышла в рейд уникальная научно-исследовательская ледокольная платформа «Северный полюс», в начале этого года на Балтийском заводе заложен новый атомный ледокол «Ленинград», в следующем заложим еще один корабль такого же класса – «Сталинград». На дальневосточной верфи «Звезда» строится ледокол нового поколения «Лидер» вдвое большей мощности», – сказал Путин.

    Также на базе отечественных верфей планируется обновить торговый флот: танкеры, газовозы, контейнеровозы, заявил глава государства. «Это позволит российскому бизнесу выстраивать эффективные торговые потоки в условиях меняющейся логистики, кардинальных перемен в глобальной экономике», – отметил он.

    Ранее Путин дал поручения о строительстве новых трасс и развитии аэропортов.

    Коментарии (3)
    1 марта 2024, 01:23 • Новости дня
    Командир «Ветеранов» рассказал о звонке Путина

    Командир «Ветеранов» Морпех рассказал о телефонном разговоре с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Командир бригады «Ветераны» с позывным Морпех сообщил, что ему звонил президент России Владимир Путин, который «углубленно интересовался» обстановкой на передовой в зоне специальной военной операции на Украине.

    Морпех сообщил, что Путина интересовали «все моменты». «Что происходит, как происходит, какая обстановка именно у нас на направлении», – приводит слова военного ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    Как признался командир бригады, он беспокоился, что Путин положит трубку после пятисекундной паузы в разговоре. Морпех считает, что глава российского государства – человек, который волнуется за народ.

    Напомним, бригада «Ветераны» Добровольческого корпуса Министерства обороны отличилась в операции по освобождению Авдеевки. Путин несколько раз давал высокую оценку действиям бригады, в частности, после операции «Труба».

    Коментарии (0)
    29 февраля 2024, 17:34 • Новости дня
    Эксперт: Бизнес и государство сообща работают над новым нацпроектом «Экономика данных»
    Эксперт: Бизнес и государство сообща работают над новым нацпроектом «Экономика данных»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Сегодня в России бизнес и государство вместе работают над разработкой нового нацпроекта «Экономика данных». Компании наращивают темпы разработки и запуска конкурентоспособных решений, сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Сергей Плуготаренко. Ранее президент Владимир Путин заявил, что к 2030 году России необходимо сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы.

    «Многое уже было сделано правительством РФ и Минцифры по направлению поддержки отечественных высокотехнологичных решений, и что важно – государство находится в контакте с отраслью, поэтому эти меры отвечают реальным потребностям рынка», – пояснил Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

    «Сегодня бизнес и государство действуют сообща в вопросах достижения технологического лидерства, вместе работают над разработкой нового нацпроекта «Экономика данных». На примере нашего проекта «ТехЛид.рф» мы видим, как компании наращивают темпы разработки и запуска перспективных, конкурентоспособных решений, переходят от импортозамещения к технологическому лидерству. Поэтому считаем, что поставленные цели достижимы», – подчеркнул он.

    В четверг в ходе традиционного послания к Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что к 2030 году стране необходимо сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. На реализацию этих планов будет нацелен нацпроект «Экономика данных».

    По словам главы государства, такие технологии, интегральные платформы открывают огромные возможности для планирования развития экономики отдельных отраслей, регионов и городов. Россия уже является одним из мировых лидеров по внедрению государственных услуг в электронном виде, указал президент. Однако стоять на месте нельзя, страна должна быть самодостаточной и конкурентоспособной.

    Президент также сообщил, что к 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее чем в 10 раз, а доля отечественных, высокотехнологических товаров и услуг на внутреннем рынке должна увеличиться в 1,5 раза.

    Коментарии (0)
    29 февраля 2024, 14:19 • Новости дня
    Путин дал поручения о строительстве новых трасс и развитии аэропортов

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, поручил правительству предоставить схему финансирования строительства трассы «Джубга-Сочи».

    Кроме того, Путин подтвердил планы строительства ВСМ до различных городов, в том числе Минска.

    Глава государства сообщил, что первый маршрут ВСМ между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и Новгород.

    Кроме того, Россия, по словам президента, направит 250 млрд рублей на развитие аэропортовой сети.

    Коментарии (0)
    29 февраля 2024, 14:50 • Новости дня
    Захарова прокомментировала послание Путина Федеральному собранию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию показал, что Россия соревнуется не с другими странами, а сама с собой, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

    Руководство страны ставит перед собой ориентированные на национальные интересы цели и добивается их, отметила дипломат.

    «Элита может быть только национально ориентированной ... будущее страны в руках тех, кто прошел проверку 2022–2024 годов», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности.

    Коментарии (0)
    29 февраля 2024, 14:27 • Новости дня
    Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности

    Послание Путина Федеральному собранию продлилось 2 часа 6 минут

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в 2024 году стало рекордным по продолжительности – оно продлилось два часа шесть минут.

    Предыдущий рекорд по продолжительности послания был поставлен Путиным в 2018 году – 1 час 55 минут, пишет РИА «Новости».

    Отмечается, что самые короткие речи президент произносил в 2004 и 2005 годах – они длились по 48 минут. В среднем же выступления в таком формате в предыдущие годы занимали 1 час 10 минут, передает ТАСС.

    За это время Путин подробно доложил об основных показателях социально-экономического развития РФ и о задачах на перспективу. Путин объявил о строительстве новейших ледоколов «Сталинград» и «Лидер», дал поручения о строительстве новых трасс и развитии аэропортов. Кроме того, глава государства объявил о программе «Время героев» и о льготной ипотеке под 2% в ряде регионов для участников спецоперации.

    Президент также поручил продлить до 2030 года программу льготной семейной ипотеки, модернизировать налоговую систему, подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья.

    Коментарии (2)
    29 февраля 2024, 14:21 • Новости дня
    Путин объявил о программе «Время героев» для участников спецоперации

    Путин: С 1 марта начнется прием заявок на кадровую программу «Время героев» для участников спецоперации

    Tекст: Александра Юдина

    С 1 марта для участников спецоперации начнется прием заявок на кадровую программу «Время героев», благодаря которой бойцы СВО смогут получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах, заявил в ходе обращения Федеральному собранию президент Владимир Путин.

    По словам президента, во время беседы со студентами в ходе посещения Петербурга появилась идея создать возможность участникам СВО для получения высшего образования и гражданской специальности в ведущих вузах страны, говорится на сайте Кремля.

    #{video1}

    «Участниками программы здесь смогут стать военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом, независимо от звания и должности. Главное, это должны быть люди, которые проявили свои лучшие качества, показали, что умеют вести за собой товарищей. Учеба начнется уже в ближайшие месяцы. Наставниками для первых участников программы станут руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств, ведомств, главы регионов и крупнейших наших компаний. В дальнейшем расширим такие кадровые программы, запустим управленческие курсы в Российской академии народного хозяйства и государственной службы, причем статус Академии считаю необходимым законодательно повысить. Кроме того, ветераны и участники специальной военной операции смогут в приоритетном порядке получить высшее образование, гражданскую специальность в наших ведущих вузах», – подчеркнул президент.

    Также Путин указал, что приоритетное продвижение по службе в ВС России будут получать именно ветераны спецоперации.

    «Я прошу министерство обороны, командиров боевых соединений поддержать стремление бойцов и офицеров попробовать свои силы в новой кадровой программе, предусмотреть для них возможность подать заявку на участие, выезжать на очные занятия. Отмечу, что участники специальной военной операции: и рядовые, и сержанты, и боевые офицеры – уже сегодня составляют костяк наших ВС. И, безусловно, как уже говорил, те, кто намерен продолжать военную карьеру, будут получать приоритетное продвижение по службе, при приеме на командирские курсы, в училища и военные академии», – добавил Путин.

    По его словам, с 1 марта ветераны СВО, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы, которая называется «Время героев».

    Коментарии (0)
    1 марта 2024, 05:26 • Новости дня
    США выразили уверенность, что Путин следит за спорами Конгресса о помощи Киеву

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер выразил уверенность, что Путин следит за спорами Конгресса США вокруг помощи Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер убежден, что президент России Владимир Путин следит за действиями Конгресса США в связи с обсуждением Украины.

    Миллер сказал, что противники США «пристально наблюдают» за Конгрессом, когда «речь заходит об Украине». По его словам, Путин «смотрит и ждет». Однако, как подчеркнул Миллер, за деятельностью Конгресса «пристально» следят и партнеры Вашингтона, передает ТАСС.

    Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что считает главной задачей обеспечение безопасности на южной границе страны, а не поддержку Киева.

    Коментарии (0)
    29 февраля 2024, 15:54 • Новости дня
    Турчак: «Единая Россия» обеспечит законодательное исполнение послания Путина

    Турчак: «Единая Россия» обеспечит законодательное исполнение послания Путина Федеральному собранию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что партия поможет выполнить задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

    Турчак отметил, что послание главы государства является «народной программой», написанной по результатам встреч с жителями регионов.

    «Мы дополним народную программу партии поручениями, озвученными нашим лидером сегодня. Послание Путина – это победа России! На всех фронтах», – сказал политик, его слова приводит сайт «Единой России».

    Послание Путина Федеральному собранию в 2024 году стало рекордным по продолжительности – оно продлилось два часа шесть минут. В нем президент подробно доложил об основных показателях социально-экономического развития России и о задачах на перспективу.

    Коментарии (2)
    Главное
    Песков разъяснил порядок участия бойцов СВО в программе «Время героев»
    Пулеметчик ВСУ уснул во время битвы за Авдеевку
    Подпольщики Одессы рассказали, как «приземляют» националистов
    СК возбудил дело из-за ситуации со снятым с рейса участником СВО
    Грузия решила принять закон против пропаганды нетрадиционных отношений
    Арестован ряд преподавателей Военно-космической академии
    Умер озвучивавший Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!» Игорь Капатов

    Путин хочет сделать налоги более справедливыми

    Владимир Путин объявил о важнейших изменениях в налоговой сфере как для бизнеса, так и для граждан. В частности, бизнесменов, которые прибегали к дроблению своего бизнеса, ждет налоговая амнистия. А распределение налогового бремени в будущем могут привязать к уровню доходов бизнеса и граждан для большей справедливости. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин показал возможности суверенитета

    В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин сделал главный акцент на укреплении суверенитета России. Речь идет не только о военном, но и экономическом, техническом, гуманитарном и в целом – государственном суверенитете. Как отмечают эксперты, объявленные президентом приоритеты раскрывают план развития и усиления страны не только на шесть следующих лет, а на десятилетия вперед. Подробности

    Перейти в раздел

    Инцидент в Люберцах вскрыл две проблемы в российском обществе

    Владелица сети кофеен в Люберцах не пустила участников СВО в свое заведение. По факту происшествия уже начато расследование. Это не первый случай дискриминации ветеранов боевых действий. Как государству защитить солдат от подобных нападок? И что делать, если некоторые из военных сами ведут себя неподобающим образом? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские пограничники спасали Армению

    Сразу несколько недружественных заявлений, касающихся судьбы российских пограничников в Армении, сделало в последние дни ереванское руководство. Прямо говорится даже о том, что пограничники «должны оттуда уйти». Как российские пограничники появились в Армении, какую роль они сыграли в сохранении ее государственности и почему в Ереване ими теперь недовольны? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон опозорился на весь мир

      Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны ЕС и НАТО могут отправить своих военных на Украину, обернулось для него настоящим позором. Оказалось, что у Макрона в этом вопросе вообще нет союзников, кроме того, нет армии, способной даже защищаться, а не то что угрожать России.

    • Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............