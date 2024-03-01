Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.0 комментариев
ВС России за неделю нанесли 23 групповых удара по позициям ВСУ и объектам ВПК Украины
Российские военные в последние семь дней нанесли несколько десятков групповых ударов высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны.
С 24 февраля по 1 марта ВС России нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием, РСЗО и беспилотниками по объектам украинского ВПК, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
Удары приходились по производствам разведывательно-ударных дронов, арсеналам и базам ГСМ. Также поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников
Все назначенные объекты поражены, заключили в министерстве.