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Аналитик рассказал, что успел доложить экипаж Ил-76 перед падением
Аналитик Леонков: Экипаж Ил-76 перед падением доложил о работе вражеской РЛС
Экипаж сбитого Ил-76, перевозившего украинских пленных, непосредственно перед поражением зенитными ракетами Patriot успел доложить на землю об облучении борта радаром противника, это подтверждает, что уничтожение самолета было запланировано киевскими кураторами заранее, сообщил военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков.
По его словам, за две минуты до попадания украинских ракет в Ил-76 экипаж доложил, что системы оповещения зафиксировали работу вражеской РЛС, облучающей борт, что является свидетельством того, что поражение самолета стало итогом заранее разработанной западными кураторами киевского режима операции, передает РИА «Новости».
Леонков пояснил, что случайным образом Ил-76 мог быть сбит только в режиме «свободной охоты», но для этого радар сперва должен был засечь самолет и рассчитать его параметры, после чего боевой расчет должен был определить тип цели и принять решение на пуск ракет, соответственно, датчики самолета зафиксировали бы облучение несколько раз на существенно большем промежутке времени.
Эксперт добавил, что облучение борта только станцией наведения комплекса непосредственно перед попаданием ракет в самолет говорит о том, что ЗРК в пассивном режиме получил координаты через западную систему передачи данных Link-16, то есть он был готов к появлению цели и захватил ее узким зондирующим лучом. Он подчеркнул также, что данные по координатам самолета были получены украинскими пассивными средствами радиотехнической разведки, которые ждали самолет в определенном месте и передали информацию ЗРК.
Ранее постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что Вашингтон является прямым соучастником удара вооруженных сил Украины по российскому самолету Ил-76.