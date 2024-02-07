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    Если в Белом доме решили, что в украинской берлоге Зеленский и Залужный вместе быть не могут, то сольют Залужного. Америке важно продемонстрировать, что на Украине порядок. Звучит логично, но не все так просто.

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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Зачем нужен единый учебник истории России и Белоруссии

    Идея разработки общего стандарта преподавания истории России и Белоруссии не нова. Для этого предстоит превратить российскую и белорусскую исторические концепции в общерусскую.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русофобия лишила творческую интеллигенцию главного козыря

    В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.

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    7 февраля 2024, 09:49 • Новости дня

    Аналитик рассказал, что успел доложить экипаж Ил-76 перед падением

    Аналитик Леонков: Экипаж Ил-76 перед падением доложил о работе вражеской РЛС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж сбитого Ил-76, перевозившего украинских пленных, непосредственно перед поражением зенитными ракетами Patriot успел доложить на землю об облучении борта радаром противника, это подтверждает, что уничтожение самолета было запланировано киевскими кураторами заранее, сообщил военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков.

    По его словам, за две минуты до попадания украинских ракет в Ил-76 экипаж доложил, что системы оповещения зафиксировали работу вражеской РЛС, облучающей борт, что является свидетельством того, что поражение самолета стало итогом заранее разработанной западными кураторами киевского режима операции, передает РИА «Новости».

    Леонков пояснил, что случайным образом Ил-76 мог быть сбит только в режиме «свободной охоты», но для этого радар сперва должен был засечь самолет и рассчитать его параметры, после чего боевой расчет должен был определить тип цели и принять решение на пуск ракет, соответственно, датчики самолета зафиксировали бы облучение несколько раз на существенно большем промежутке времени.

    Эксперт добавил, что облучение борта только станцией наведения комплекса непосредственно перед попаданием ракет в самолет говорит о том, что ЗРК в пассивном режиме получил координаты через западную систему передачи данных Link-16, то есть он был готов к появлению цели и захватил ее узким зондирующим лучом. Он подчеркнул также, что данные по координатам самолета были получены украинскими пассивными средствами радиотехнической разведки, которые ждали самолет в определенном месте и передали информацию ЗРК.

    Ранее постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что Вашингтон является прямым соучастником удара вооруженных сил Украины по российскому самолету Ил-76.

    6 февраля 2024, 18:04 • Новости дня
    Военкомат потребовал возвращения украинских школьников из-за границы

    Военкомат Полтавы потребовал возвращения уехавших школьников на Украину и постановке их на учет

    Военкомат потребовал возвращения украинских школьников из-за границы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Уехавшие за границу украинские школьники должны вернуться на Украину для постановки на учет в военкоматах, заявил представитель полтавского военкомата Роман Истомин.

    По его словам, такие юноши не получают повестки и оповещения по адресам проживания, а военкомат не будет посылать письма за границу, чтобы призывник явился, передает РИА «Новости».

    Представитель военкома подчеркнул, что уехавшие школьники, если они являются гражданами Украины, должны вернуться, они подлежат приписке.

    Ранее пассажиры одесской маршрутки отбили мужчину у сотрудников военкомата, обвинив их в попытке получить взятку.

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    6 февраля 2024, 14:11 • Новости дня
    Австрийский полковник рассказал о продвижении ВС России на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы в зоне специальной военной операции продвигаются сразу по нескольким направлениям, заявил военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью германскому каналу NTV.

    По его словам, российские войска продвигаются вперед на девяти участках фронта, в том числе в районе Купянска и Авдеевки, передает ТАСС. Райнер указал, что украинским войскам не удается остановить российские атаки.

    Ранее ВС России уничтожили САУ Krab и М-777 на Купянском направлении.

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    6 февраля 2024, 13:27 • Новости дня
    «Современник» отменил показы спектакля по пьесе Улицкой

    Театр «Современник» отменил на два месяца показы спектакля по пьесе Улицкой

    Tекст: Вера Басилая

    Московский театр «Современник» отменил запланированные на февраль и март показы спектакля «Потанцуем…» по пьесе Людмилы Улицкой, сообщили в театре.

    Источник ТАСС сообщил, что не состоятся спектакли, намеченные на 18 февраля и 22 марта.

    Премьера спектакля «Потанцуем…» состоялась 3 июня 2015 года.

    Ранее издательство АСТ приостановило выплаты Улицкой по всем договорам после ее заявлений о том, что гонорары от продажи ее книг в России перечисляются на Украину.

    Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ.

    Улицкая в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, призналась, что гонорары, вырученные от продаж ее книг в России, идут на поддержку ВСУ.

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    6 февраля 2024, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт призвал усилить защиту портов Ленинградской области от украинских БПЛА

    Военный эксперт Артамонов: Для защиты портов Ленинградской области необходимо больше систем ПВО и РЭБ

    Военный эксперт призвал усилить защиту портов Ленинградской области от украинских БПЛА
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Противник делает большую ставку на БПЛА, поэтому атаки вглубь наших территорий могут участиться. На фоне этого нам необходимо еще больше усиливать защиту портов Ленинградской области. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее в морских портах Ленинградской области был введен режим повышенной готовности.

    «В условиях нехватки боеприпасов и новых стволов для артиллерии ВСУ делают ставку на применение БПЛА. И чем выше будет количество дронов у противника, тем чаще он будет пытаться наносить атаки вглубь наших территорий», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «При этом кажется маловероятным нанесение ударов с территории Украины. Теоретически это возможно, но тогда аппарату придется преодолеть нашу ПВО. Шансов, что дрон будет сбит еще на подлете, довольно много. Поэтому, скорее всего, атаки могут совершаться диверсионными группами противника с близлежащих территорий», – отмечает он.

    «На этом фоне режим повышенной готовности в Ленинградских портах – правильная и своевременная мера. В частности, маскировка может помочь уберечь здания от атак. Однако при возможном учащении ударов необходимо задуматься о дополнительных мерах защиты инфраструктуры», – подчеркивает собеседник.

    «В частности, для охраны объектов необходимо увеличить плотность ПВО. Классические зенитные средства, такие как «Панцири» или «Торы», очень хорошо уничтожают беспилотники. Кроме того, усиление обороны портов возможно за счет РЭБ, которые способны подавить БПЛА на большом расстоянии», – резюмировал Артамонов.

    Ранее в морских портах Ленинградской области ввели режим повышенной готовности, сообщила Администрация морских портов Балтийского моря. Основанием для такого шага стал «возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА» вооруженных сил Украины. Министерство транспорта предписало сделать частичную светомаскировку административных зданий службы капитанов портов.

    Указанные меры коснутся также портов в Выборге, Высоцке, Приморске, они распространяются на территории и акватории портов. Отмечается, что в число морских портов Балтийского моря также входят Большой и пассажирский порты Санкт-Петербурга и Калининград, но там аналогичных мер не ввели.

    В конце января правительство Ленобласти объявило режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры. Был отдан приказ на уничтожение беспилотников в случае их обнаружения. Губернатор Ленинградской области в своем Telegram-канале в свою очередь сообщил об усилении мобильных групп огневого подавления БПЛА дополнительными техническими средствами.

    Напомним, ранее произошел пожар на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга. Пострадавших не было. Возгорание, как сообщалось, произошло из-за внешнего воздействия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Минобороны и ряд других ведомств принимают все меры, чтобы не допустить новых атак.

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    7 февраля 2024, 01:57 • Новости дня
    Россия в СБ ООН назвала США соучастниками преступлений Украины

    Небензя назвал США соучастниками украинских ударов по Ил-76 и Лисичанску

    Россия в СБ ООН назвала США соучастниками преступлений Украины
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон является прямым соучастником удара вооруженных сил Украины по российскому самолету Ил-76; кроме того, США причастны к удару ВСУ по Лисичанску, так как Киев согласует цели для HIMARS с американцами, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.

    Небензя заявил, что у Москвы есть «неопровержимые доказательства того, что для нанесения удара» по Ил-76 использовался ЗРК Patriot, это «не оставляет сомнений в том, что Вашингтон является прямым соучастником преступления», передает РИА «Новости».

    Он также указал на «признание представителя главного управления разведки Украины Скибицкого», который в 2022 году подтвердил, что «для использования установки HIMARS Киеву необходимо предварительно согласовать цель с Вашингтоном». В связи с этим, заявил Небензя, «очевидно, кто является соучастником преступления, совершенного в Лисичанске, да и не только его, а десятков, если не сотен других».

    Во вторник состоялось запрошенное Россией заседание Совбеза в связи с недавним обстрелом ВСУ Лисичанска. Представители стран Запада заявили, что ответственность за это преступление якобы несет Россия, поскольку она начала специальную военную операцию на Украине.

    Небензя ответил, что без СВО «трагедии, подобные Лисичанску, повторялись бы каждый день», так как уже «происходили практически каждый день на протяжении восьми лет до 2022 года», но на Западе «этого не замечали». «Мы пришли, чтобы закончить эту войну. И мы это непременно сделаем», – сказал он, призвав членов СБ и руководство ООН «осудить ракетный удар по Лисичанску и все другие террористические акты киевского режима».

    Постпред заявил, что «цель и время нападения были выбраны неслучайно», ВСУ нанесли удар по «едва ли не единственному месту досуга в Лисичанске», когда «семьи вышли на прогулку в выходной день». Указывается, что «удар был нанесен из взрывоопасного оружия большой мощности» – «предположительно, использовались реактивные снаряды РСЗО HIMARS».

    По словам постпреда, «украинские боевики озверели и обнаглели до такой степени, что чуть ли не каждую неделю совершают террористические акты, обстреливая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей на территории России».

    Кроме того, Небензя отметил, что Киев отказался от требования провести международное расследование инцидента со сбитым Ил-76. Более того, почти сразу после удара генштаб ВСУ «торжествующе подтвердил свою причастность», но власти Украины «радикально сменили свою риторику», когда «общественность узнала, что самолет перевозил пленных». Киев боится, что «привлечение к расследованию непредвзятых международных экспертов может подтвердить его виновность». Россия же готова предоставить любым международным организациям информацию о результатах расследования.

    Кроме того, Небензя сказал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, помешавший Киеву заключить договор с Россией, в ответе за гибель десятков тысяч украинцев.

    Украинские военные в конце прошлой недели нанесли удар с помощью РСЗО по Лисичанску, погибли 28 человек, включая беременную женщину и пятилетнего ребенка.

    24 января в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту было 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. ВСУ сбили самолет из ЗРК Patriot.

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    6 февраля 2024, 21:42 • Новости дня
    В Авдеевке признали вход российских подразделений в город

    Глава военной администрации Авдеевки признал проникновение ВС России в город

    В Авдеевке признали вход российских подразделений в город
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава подконтрольной Киеву военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил о проникновении российских войск в город, об этом он сообщил в эфире украинского телемарафона.

    По его словам, российские войска проходят оборонительную линию ВСУ и проникают вглубь города, передает Газета.ru.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российская армия прорвала оборону ВСУ на северо-востоке Авдеевки и смогла закрепиться в городской застройке.

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    6 февраля 2024, 14:21 • Новости дня
    Российские войска на Донецком направлении за сутки отразили семь атак ВСУ
    Российские войска на Донецком направлении за сутки отразили семь атак ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки ВС России на Донецком направлении отразили семь атак украинской армии, сообщило министерство обороны.

    Подразделения Южной группировки смогли за сутки занять более выгодные рубежи и позиции, отразили семь атак ВСУ и поразили живую силу и технику украинской армии у Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки, Новгородского, Георгиевки и Катериновки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла на этом направлении до 290 человек, танк, две БМП. При контрбатарейной борьбе поражены американская артиллерийская система М777, гаубица «Мста-Б», а также американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и отразила две атаки украинских военных. Поражены живая сила и техника 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 128-й бригад теробороны у Старомайорского, Урожайного (ДНР) и Приютного (Запорожская область).

    На этом направлении ВСУ потеряли до 195 человек и танк. При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Акация» и «Гвоздика».

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила шесть атак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 30-й, 44-й механизированных бригад и 18-й бригады нацгвардии Украины у Синьковки (Харьковская область) и Терн (ДНР). Там украинская сторона потеряла до 35 человек.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и отразила две атаки украинских штурмовиков 60-й механизированной бригады у Ямполовки в ДНР. Поражена живая сила и техника ВСУ у Торского (ДНР) и Серебрянки.

    Украинская сторона потеряла на этом направлении до 240 человек, три бронемашины и САУ «Акация».

    На Запорожском направлении ВС России поразили живую силу и технику 128-й горно-штурмовой, 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ у Работино, Нестерянка и Пятихаток (Запорожская область). Украинская сторона потеряла свыше 95 человек, две бронемашины и два пикапа. При контрбатарейной борьбе поражены орудие Д-20 и САУ «Гвоздика».

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 30 военнослужащих и два автомобиля.

    Авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники ВС России за сутки уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ. Средства ПВО сбили два снаряда РСЗО HIMARS. Также уничтожены 30 украинских дронов.

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    7 февраля 2024, 00:47 • Новости дня
    В СБУ подтвердили причастность к убийствам Кивы и Татарского

    Источники в СБУ подтвердили причастность украинской спецслужбы к убийствам Кивы и Татарского

    В СБУ подтвердили причастность к убийствам Кивы и Татарского
    @ РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Служба безопасности Украины причастна к убийствам бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы и российского военкора Владлена Татарского, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ.

    Также источники в СБУ подтвердили украинским СМИ причастность спецслужбы к убийствам бывшего депутата Народного совета ЛНР Олега Попова, генпрокурора ЛНР Сергея Горенко и «других» лиц, которых Киев считает «предателями и врагами Украины», передает РИА «Новости».

    В СБУ сказали, что «спецоперации», осуществляемые с целью убийства таких людей, сейчас являются одним из направлений работы ведомства. Также сообщается, что СБУ продолжительное время «активно работала» на Запорожском и Херсонском направлениях против граждан, которых считает «предателями и коллаборантами».

    Напомним, Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга, который произошел 2 апреля 2023 года, тогда пострадали еще десятки человек. Илья Кива 6 декабря был убит из короткоствольного оружия с глушителем в коттеджном поселке в деревне Супонево Одинцовского городского округа.

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    6 февраля 2024, 10:59 • Новости дня
    ВСУ сбросили боеприпас с дрона на автобус в Донецке

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили боеприпас с беспилотника на маршрутный автобус в Донецке, сообщили в оперативных службах ДНР.

    В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что зафиксирован сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в Киевском районе Донецка. Информация о жертвах и пострадавших уточняется, передает ТАСС.

    Ранее в Донецке детский сад получил повреждения в результате обстрела ВСУ.

    Между тем украинские войска покинули крупный укрепрайон под Донецком.

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    7 февраля 2024, 05:54 • Новости дня
    Подоляк объяснил возможную отставку Залужного «стагнацией» на поле боя

    Подоляк связал ожидаемую отставку Залужного с попыткой преодолеть «стагнацию» на поле боя

    Подоляк объяснил возможную отставку Залужного «стагнацией» на поле боя
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский не может себе позволить после двух лет конфликта стагнацию «на разных направлениях, в том числе по линии фронта», заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк, комментируя ожидаемую отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

    Подоляк сказал, что Зеленский отвечает за то, как складывается ситуация «на линии фронта в целом, в экономике, в социальных отношениях в стране, в политических отношениях», передает ТАСС.

    Он признал, что и Запад, и жители Украины чувствуют усталость от боевых действий. Как заявил Подоляк, Украина «не может себе позволить» продолжения стагнации или заморозки конфликта, поэтому Зеленский пытается найти выход из сложившейся ситуации.

    Напомним, Подоляк сообщил, что украинские власти запустили аудит действий вооруженных сил Украины за два года. Зеленский заявил, что видит необходимость «перезагрузки и нового начала», а потому планирует заменить ряд руководящих лиц государства, причем не только в военной сфере.

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    7 февраля 2024, 04:28 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из опорных пунктов в районе Приютного

    Рогов сообщил о захвате российскими войсками опорных пунктов к северу от Приютного

    Tекст: Антон Антонов

    Российские силы взяли несколько украинских опорных пунктов к северу от Приютного в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов рассказал, что российские военные «вышли к прудам и балке к северо-западу от села». Сейчас российские подразделения «закрепляются» там. Продвижение составило «от 200 до 500 м, в среднем – 300–400 м». Рогов пояснил, что населенный пункт несколько месяцев был в серой зоне. Российские силы продвигаются малыми группами при поддержке артиллерии и БПЛА, так как на данном участке ВСУ используют много беспилотников, передает ТАСС.

    Напомним, Рогов сообщал о продвижении сил России к западу от Вербового на Запорожском направлении после взятия ряда опорных пунктов ВСУ.

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    6 февраля 2024, 13:33 • Новости дня
    В Крыму предложили национализировать виллу Софии Ротару

    Сенатор от Крыма Цеков предложил отдать виллу Ротару в Ялте под Дворец бракосочетания

    Tекст: Вера Басилая

    Имущество певицы Софии Ротару в Крыму необходимо национализировать, а ее виллу отдать под Дворец бракосочетания из-за антироссийской позиции певицы и поддержки ею ВСУ, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

    Сенатор считает, что виллу Ротару в Ялте, так же как и все имущество в Крыму, следует национализировать за ее антироссийскую позицию и финансовую поддержку ВС Украины начиная с 2014 года до 2022 года. Также Цеков указал, что певица была против воссоединения Крыма с Россией, передает ТАСС.

    Он считает, что виллу Ротару, которая находится на набережной Ялты, можно передать под Дворец бракосочетания.

    Цеков также удивлен, почему певица до сих пор не лишена звания «Почетный гражданин Ялты».

    Между тем мэр Ялты Янина Павленко заявила, что власти города рассмотрят вопрос о лишении Софии Ротару этого звания.

    Ранее зампред Русской общины Крыма Владимир Резанов призвал лишить Ротару звания «Почетный гражданин Ялты».

    Ротару получила звание почетного гражданина Крыма в 1997 году решением президиума Верховного совета Крыма за «выдающиеся заслуги в развитии национальной культуры, высокое исполнительское и профессиональное мастерство».

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    6 февраля 2024, 11:03 • Новости дня
    Суд в Москве заочно арестовал Арестовича

    Суд в Москве заочно арестовал Арестовича на два месяца

    Суд в Москве заочно арестовал Арестовича
    @ Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) за публичные призывы к терроризму, сообщили в суде.

    Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма, а также в распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России, передает ТАСС.

    Суд отправил Арестовича под арест на два месяца с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации в Россию – с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации.

    В мае прошлого года Арестович попал в российский список террористов и экстремистов.

    В начале 2023 года он покинул пост советника главы офиса президента Украины после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты. После отставки Арестович призывал сменить президента Украины.

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    6 февраля 2024, 14:42 • Новости дня
    После атаки ВСУ на Бутово в ЛНР повреждены АЗС и пекарня

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные нанесли удар по селу Бутово в ЛНР, загорелась АЗС и повреждена пекарня, сообщили в Старобельской администрации.

    В сообщении властей в Telegram-канале говорится, что огонь велся из РСЗО HIMARS, вспыхнувший пожар на АЗС оперативно локализовали. По предварительным данным, пострадавших нет.

    Ранее сообщалось, что после обстрела ВСУ Бутово на местной заправке загорелись две цистерны.

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    6 февраля 2024, 10:39 • Новости дня
    Писатель Быков оштрафован за участие в нежелательной организации

    Суд оштрафовал писателя Быкова на 10 тыс. рублей за участие в нежелательной организации

    Tекст: Вера Басилая

    Никулинский суд Москвы признал писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом в перечень иноагентов) виновным в участии в деятельности нежелательной международной организации и оштрафовал на 10 тыс. рублей.

    Адвокат Быкова (признан иноагентом) Василий Кушнир объяснил, что причиной этого штрафа стало интервью, которое Быков дал «Новой газете Европа», которую летом 2023 года генпрокуратура России признала нежелательной в России. Суд расценил беседу писателя с этим изданием как сотрудничество с нежелательной организацией, передает ТАСС.

    Ранее Никулинский суд Москвы признал Быкова (признан иноагентом в России) виновным в нарушении закона об иноагентах и назначил ему штраф.

    Дмитрий Быков – писатель, поэт, публицист, критик внесен в список СМИ-иноагентов в 2022 году. В июне суд уже штрафовал его за нарушение закона об иноагентах.

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    Россия наказала пять эквадорских поставщиков бананов и впервые начала закупать бананы в Индии. До сих пор Эквадор был фактически основным импортером бананов в нашу страну. Почему Эквадор так долго продержался в статусе монополиста и почему Россия только сейчас начала искать альтернативных поставщиков? Подробности

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    Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС

    Евросоюз с опозданием в полтора месяца согласовал выделение Украине 50 млрд евро. Однако эта сумма отправится офису Зеленского не сразу, а частями и при соблюдении ряда условий, которые Брюсселю навязал Виктор Орбан. В чем заключается суть этих условий и сможет ли Украина тем самым закрыть дыры в своем бюджете? Подробности

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    Армия России планомерно затягивает «Авдеевскую удавку»

    Российская армия прорвала оборону ВСУ на северо-востоке Авдеевки и смогла закрепиться в городской застройке. Более того, бойцы ВС РФ продвигаются к ключевой транспортной артерии, через которую ведется снабжение гарнизона противника в городе. В чем заключаются особенности российской тактики на этом участке фронта? Подробности

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    Северная Ирландия дала себе десять лет на развал Британии

    Легендарная партия ирландских националистов «Шинн фейн» наконец-то заполучила главный пост в Северной Ирландии и подтвердила курс на выход из состава Великобритании. Это будет нелегкой задачей, но для России не имеет значения, чья возьмет. Главное, насколько сильно они испортят друг другу жизнь и как быстро дойдут до стрельбы. Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Ирландцы готовы отделиться от Британии

      Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

    • Грузины не дали взорвать Воронеж

      Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России?

    • Германия разонравилась немцам

      В Германии быстро растет количество желающих переехать в другую страну. В возрастной группе от 19 до 39 лет таких 36-37%, а еще полтора года назад было почти вдвое меньше. Причины такого положения вещей понятны, но для многих прозвучат, как откровение: сверхразвитость ФРГ осталась в прошлом.

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    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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