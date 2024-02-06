Матвиенко: Европа «втихаря» закупает газ и нефть у России

Tекст: Алексей Дегтярев

Некоторые европейские государства «втихаря, не оглашая, через третьи или четвертые каналы» все равно закупают нефть и газ у России, заявила Матвиенко, передает ТАСС. По ее словам, Европа, отказавшись от российских энергоносителей, хотела наказать Россию, но «нанесла серьезный удар собственной экономике».

По мнению спикера Совфеда, энергетический блок правительства России «сработал по-настоящему профессионально», и большинство государств мира заинтересованы в сотрудничестве с российской стороной.

Также, по ее словам, удалось создать «перспективную и дружественную географию поставок» нефти, газа и нефтепродуктов в страны Глобального Юга и Азиатско-Тихоокеанский регион. При этом все же остаются препятствия в логистике, страховании, недостатке судов и другом.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что в России сформирована устойчивая экономика и финансовая система.