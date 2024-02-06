До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.0 комментариев
Новым премьером Казахстана назначен Олжас Бектенов
Новым премьером Казахстана назначен экс-глава администрации президента Олжас Бектенов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании мажилиса (нижней палаты) парламента предложил кандидатуру руководителя своей администрации Олжаса Бектенова на должность премьер-министра республики.
Предложение Токаева было поддержано, депутаты мажилиса обсудили кандидата и проголосовали за, передает ТАСС.
Накануне Токаев постановил принять отставку правительства страны, сообщили в пресс-службе главы республики. Членам кабмина поручено продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.