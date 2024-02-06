В Омске нашли свалку с сотнями выброшенных куриных яиц

Tекст: Алексей Дегтярев

Свалку нашли на территории самого Омска, сами найденные яйца находились в замороженном состоянии, они перемешаны со снегом и стеклом, также там найдена гофрированная тара со следами горения, сообщило ведомство на своем сайте.

Специалисты регионального Главного управления ветеринарии взяли пробы и направили на исследования в лабораторию, чтобы исключить болезни.

На сотнях выкинутых яиц также были этикетки, это запечатлено на видео, которое снял обнаруживший свалку мужчина, передает РИА «Новости».

Также устанавливается собственник земельного участка. Если виновного не установят, то устранить свалку обяжут хозяина участка.

В областной прокуратуре пояснили, что также организовали проверку соблюдения природоохранного законодательства.