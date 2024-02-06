До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.0 комментариев
В России расширили меры поддержки жителей регионов близ зоны СВО
Правительство России расширило меры поддержки жителей регионов близ зоны СВО
Потерявшие дома из-за обстрелов со стороны Украины жители приграничных регионов могут в этом году бесплатно получить от государства земельные участки, сообщает российское правительство.
Из постановления следует, что такое решение позволит избежать правовой коллизии, когда пострадавшим семьям бесплатно предоставлялись новые дома, а законных оснований для безвозмездного предоставления им земельных участков под этими домами не было, если до этого они уже воспользовались правом бесплатного получения земли, передает ТАСС.
Ранее в России упростили порядок получения ТСР для бойцов СВО.