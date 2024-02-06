Часть обязанностей Карла III решили передать принцу Уильяму

The Times: Принц Уильям возьмет на себя часть обязанностей Карла III в связи с болезнью короля

Tекст: Вера Басилая

Газета пишет, что принц хотел взять «отпуск» по уходу за супругой принцессой Уэльской Кейт, которая перенесла операцию на брюшной полости, но вынужден заменить монарха на некоторых мероприятиях, передает ТАСС.

Запланированные визиты Карла III в Австралию и Канаду, а также его участие во встрече руководителей стран британского Содружества в Самоа оказались под вопросом. Принц Уильям появится в среду в качестве государственного деятеля в форме королевских ВВС на церемонии награждения в Виндзорском замке.

Вечером того же дня он вернется в Лондон для участия в ежегодном гала-концерте с целью сбора средств для лондонской воздушной скорой помощи.

Как отметили в Букингемском дворце, королева Камилла не планирует отменять публичные мероприятия, пока ее муж будет лечиться. Во время лечения Карла III главное бремя обязанностей, по оценке The Times, ляжет на других членов королевского дома, прежде всего на королеву и наследника.

Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что врачи выявили рак у короля Карла III на ранней стадии. Глава правительства добавил, что продолжит общаться с монархом в обычном режиме, и надеется на его полное выздоровление.

Кроме того, король еженедельно принимает премьер-министра в Букингемском дворце для обсуждения важнейших событий в стране и мире.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что король Великобритании Карл III начал курс лечения от рака, врачи выявили заболевание во время его операции на простате на прошлой неделе.

Несмотря на то что врачи рекомендовали королю воздержаться от исполнения публичных обязанностей, он будет заниматься государственными делами и работать с бумагами. В официальные обязанности монарха входит подписание принимаемых парламентом законов.