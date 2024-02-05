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    Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств, хотя несомненно таковым является.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Американский истеблишмент ставит на Ники Хейли

    Разумеется, у американского истеблишмента есть план на предстоящие выборы. И не один: разные планы на разные сценарии развития событий до гражданской и мировой войны включительно. Но в приоритете, очевидно, наименее затратные, наиболее предсказуемые из них.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    4 комментария
    5 февраля 2024, 12:03 • Новости дня

    Головная подлодка проекта «Лада» «Санкт-Петербург» выведена из состава ВМФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Головная неатомная подводная лодка проекта 677 (шифр «Лада») «Санкт-Петербург» Северного флота выведена из состава Военно-морского флота (ВМФ) России и будет утилизирована, сообщили два близких к ОПК источника.

    Как сообщил источник ТАСС, подлодку «Санкт-Петербург» вывели из состава ВМФ, она пойдет на утилизацию. Второй собеседник подтвердил эту информацию и добавил, что предприятие, на котором будет производиться утилизация, определят по итогам тендера.

    В апреле 2023 года два источника сообщали, что головная неатомная подводная лодка проекта 677 (шифр «Лада») «Санкт-Петербург» планируется к списанию

    4 февраля 2024, 09:43 • Новости дня
    «Изделие-305» показало высокую точность в зоне спецоперации

    «ВК»: Авиаракеты «Изделие-305» показывают хорошую точность в рамках СВО

    «Изделие-305» показало высокую точность в зоне спецоперации
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новые российские авиационные ракеты «Изделие-305» показывают хорошую точность в зоне проведения специальной военной операции, и от дальности применения их точность не зависит, сообщили в компании-разработчике, холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).

    По сообщению холдинга, заказчиков устраивают и точность, и дальность, и надежность, и простоту в эксплуатации ракета. Там добавили, что точность «Изделия-305» не зависит от дальности применения, передает РИА «Новости».

    Разработчик отмечает, что мощности боевой части достаточно, чтобы поразить артиллерийские системы, огневые точки, бронетехнику, здания, и комплексы ПВО противника.

    Там добавили, что процесс совершенствования изделия идет непрерывно.

    Ранее издание Forbes сообщало, что высокоэффективные ракеты «Изделие 305», применяемые в том числе с вертолетами Ка-52М, представляют серьезную угрозу для ВСУ.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, как «Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий.

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    4 февраля 2024, 06:20 • Новости дня
    Для выстрела по сбитому Ил-76 ВСУ получили данные от Запада

    Для выстрела по сбитому ЗРК Patriot в Белгородской области военно-транспортному самолету Ил-76 ВСУ получили данные от Запада

    Для выстрела по сбитому Ил-76 ВСУ получили данные от Запада
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины получили данные для ЗРК Patriot, из которого был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области, через западную систему Link-16, сообщил военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков.

    «Информация о цели была получена на пункт управления комплекса через систему передачи данных Link-16. Поэтому сам комплекс до пуска обнаружен не был, так как не излучал зондирующие сигналы», – рассказал Леонков РИА «Новости».

    Он добавил, что использованный ВСУ ЗРК Patriot, выполнивший пуск двух ракет по российскому Ил-76, работал без радиолокационной станции обнаружения.

    Использование Link-16 свидетельствует, что операция по уничтожению российского самолёта с украинскими пленными была спланирована западной стороной.

    Ранее Французские военные согласились, что Ил-76 сбили из ЗРК Patriot. Как заявил источник Associated Press, ЗРК оставался незамеченным и включил радар «на достаточное время, чтобы сбить» Ил-76.

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    2 февраля 2024, 17:54 • Новости дня
    Путин рассказал о подвиге танкиста, который не бросил подбитый танк
    Путин рассказал о подвиге танкиста, который не бросил подбитый танк
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин рассказал о подвиге российского танкиста, который не бросил свой подбитый танк, а смог отбуксировать его в тыл и доставить на ремонтную базу.

    Участница встречи Елена Николаева рассказала президенту о своих разработках огнеупорных тканей и специальных костюмов для автогонщиков, огнеметчиков и танкистов. «Вы сейчас сказали, что, когда машина горит или танк – танк тоже машина, – тушить нечего, надо как можно быстрее эвакуироваться. Вы правы, так и надо делать, потому что боекомплект может детонировать и так далее», – заявил Путин, обращаясь к Елене Николаевой, передает ТАСС.

    «Но я знаю другие случаи, когда танк наш оказался поврежденным, загорелся, командир танка вытащил оттуда экипаж в безопасную зону, сам вернулся, танк погасил, потом прицепил его к другому танку и вернул в часть, а потом на ремонтную базу. У нас и таких ребят много», – рассказал президент.

    Также президент поручил вице-премьеру – главе Минпромторга Денису Мантурову изучить наработки Николаевой и доложить по итогам.

    Ранее Путин рассказал, что нужно для успеха на поле боя.

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    3 февраля 2024, 23:38 • Новости дня
    Захарова жестко прокомментировала обстрел булочной в Лисичанске

    Захарова заявила, что обстрел булочной в Лисичанске является еще одним доказательством преступной сущности Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко прокомментировала обстрел кафе-булочной в Лисичанске (ДНР), назвав его доказательством преступной сущности киевского режима.

    «Это ещё одно доказательство преступной сущности киевского режима, его главарей на Банковой и того, что ВСУ, как отметил Президент России В.В.Путин, окончательно превратились в террористическую организацию», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном в официальном Telegram-канале российского МИД. 

    Она подчеркнула, что граждане ЕС должны знать, как используются их налоги – «на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей».

    «Предлагаем парижанам представить себе, как они утром пошли за багетом, а жителям Рима – выпить чашечку кофе с корнетто – но вместо свежей выпечки домой принесли раненых или убитых украинскими террористами родственников», – провела аналогию Захарова.

    Она подчеркнула, что Россия проинформирует международные организации об «очередном акте терроризма со стороны банды Зеленского».

    «Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков», – заявила официальный представитель МИД России.

    По оценкам МЧС России, под завалами кафе-булочной в Лисичанске могут находиться до 40 человек, сейчас извлечены тела 15 жертв обстрела.

    Ранее военные следователи сообщили, что ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS.



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    2 февраля 2024, 15:59 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве российского оружия над западным
    Путин заявил о превосходстве российского оружия над западным
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для победы!»

    Путин отметил хорошие темпы и качество работы российского ОПК и заявил, что новейшее вооружение, производимое в России, превосходит натовское. А если сравнивать «современное натовское вооружение, вооружение последнего периода советского времени, в чем-то оно уступает, но не всегда», добавил он.

    Глава государства сообщил, что в стране в десять раз выросло производство бронезащиты для военнослужащих, а качество и количество вооружения и амуниции обеспечивается в России хорошими, нужными стране темпами, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, последние полтора года вся работы оружейников и властей нацелена на поддержку бойцов специальной военной операции.

    «Форум собрал много людей, которые так или иначе связаны с проведением специальной военной операции, вся работа, вся жизнь, которых в последние полтора года нацелена на то, чтобы поддержать наших ребят на передовой. Конечно, мы прежде всего думаем о них, о людях, которые не щадят своей жизни, своего здоровья, чтобы обеспечить интересы России», – сказал Путин.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость усиления ОПК из-за роста численности ВС РФ.

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    2 февраля 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин: «Панцири» на международных рынках вооружений нарасхват, как горячие пирожки

    Путин заявил о популярности российских «Панцирей» на мировых рынках

    Путин: «Панцири» на международных рынках вооружений нарасхват, как горячие пирожки
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ракетные комплексы «Панцирь» в высшей степени востребованы в специальной военной операции и нарасхват на международных рынках, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!»

    «Надо сказать, что в прошлом году мы тоже прилично поставили, как ни странно, на мировые рынки наше военное оборудование – на миллиарды долларов. Что касается оборонных предприятий вообще и тульских в частности, конечно, сейчас мы все понимаем, заказов там под завязку. <…> «Панцири» – в высшей степени востребованы. Надо сказать, они пользуются очень большой популярностью на международных рынках вооружений, нарасхват, как горячие пирожки», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин заявил, что новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО.

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    2 февраля 2024, 18:50 • Новости дня
    Путин: Стратегические ядерные силы России обновлены на 95%
    Путин: Стратегические ядерные силы России обновлены на 95%
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Стратегические ядерные силы России обновлены практически полностью на 95%, а их морская составляющая – почти на 100%, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Все для победы!»

    «Сегодня у нас практически полностью, на 95% обновлены стратегические ядерные силы. А их морская составляющая – почти на 100%. Это хороший, надежный тыл для нашей стратегической безопасности. Тыл и в прямом смысле, и в переносном», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент подчеркнул, что таких же результатов надо добиваться и по оснащению армии и флота всей линейкой обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения. «И мы эти планы обязательно вместе с вами реализуем», – заявил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО.

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    3 февраля 2024, 14:28 • Новости дня
    Эксперт поднял вопрос об оснащении российских танков всеракурсной защитой от дронов

    Эксперт Мураховский: Все танки должны быть оснащены всеракурсными подавителями FPV-дронов

    Эксперт поднял вопрос об оснащении российских танков всеракурсной защитой от дронов
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерству обороны стоит задуматься над тем, чтобы все гусеничные машины были оснащены всеракурсными подавителями FPV-дронов, заявил военный эксперт Виктор Мураховский.

    Эксперт отметил, что  цена нового танка «зашкаливает» за 400 млн рублей, при такой стоимости он имеет все возможности для оснащения всеракурсной защитой от дронов.

    «Есть ли модуль помех на полосу 700-2700 МГц? Есть, в Китае стоит 3000 USD. Думается, пора Минобороны задуматься над тем, что все наши гусеничные машины должны оснащаться всеракурсными подавителями FPV-дронов», – написал в своем Telegram-канале Мураховский.

    Президент Владимир Путин на встрече с активом участников форума «Все для Победы!» сообщил, что из ежедневных разговоров с военными знает о важности БПЛА на передовой.

    «Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков, конечно, сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами», – передает ТАСС слова Путина.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, какие возможности небольших дронов раскрыла СВО и как российской армии создать эффективную защиту от БПЛА противника.

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    2 февраля 2024, 16:05 • Новости дня
    Путин: В оборонке создано более полумиллиона новых рабочих мест

    Tекст: Вера Басилая

    Свыше 520 тыс. новых рабочих мест создано в оборонно-промышленном комплексе страны за последние полтора года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для победы!»

    «Только за последние полтора года в оборонке создано 520 тыс. новых рабочих мест – более полумиллиона рабочих мест», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин прибыл в Тулу, где выступит на форуме «Все для победы!», пообщается с активом Общероссийского народного фронта (ОНФ), а также примет участие в других мероприятиях.

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    3 февраля 2024, 23:07 • Новости дня
    Число погибших после обстрела ВСУ в Лисичанске возросло до 15 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Число погибших в результате обстрела Вооруженными силами Украины пекарни в городе Лисичанске в ЛНР увеличилось до 15 человек, сообщает МЧС России.

    «Поисково-спасательные работы продолжаются. На данный момент из-под завалов извлечены тела 15 погибших», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

    Первый зампредседателя правительства ЛНР Юрий Говтвин назвал атаку ВСУ на пекарню в Лисичанске терактом.

    «После рабочей недели жители города Лисичанска пришли в кафе, чтобы отдохнуть с семьей, поесть пирожных. В этот момент очередной теракт унес жизни наших граждан», – отметил Говтвин.

    Ранее военные следователи Следственном комитете России сообщили, что ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS.

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    2 февраля 2024, 19:15 • Новости дня
    Путин заявил о росте в пять раз производства танков в России
    Путин заявил о росте в пять раз производства танков в России
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Производство танков в России выросло в пять раз с начала специальной военной операции, автомобильной техники – в семь раз, заявил президент России Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для победы!»

    «С начала спецоперации значительно увеличились поставки в войска беспилотников разных типов и артиллерийских боеприпасов, по средствам индивидуальной бронезащиты <…> увеличение произошло в десять раз, по автомобильной технике <…> – в семь раз, а вот по танкам – в пять. По танкам в пять раз – это приличный показатель», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин заявил, что стратегические ядерные силы России обновлены на 95%.

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    4 февраля 2024, 15:46 • Новости дня
    «Ильюшин» пообещал выполнить в срок гособоронзаказ 2024 года на Ил-76МД-90А

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ПАО «Ил» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) выполнит в срок гособоронзаказ 2024 года на транспортники Ил-76МД-90А для Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщил ТАСС управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман на выставке World Defence Show 2024.

    Отвечая на вопрос о выполнении гособоронзаказа 2024 года на Ил-76МД-90А, Бренерман заявил, что все поставленные Министерством обороны задачи ПАО «Ил» безусловно и в срок выполнит, передает ТАСС.

    Ранее гендиректор спецэкспортера Александр Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 рассказал, что Рособоронэкспорт ведет переговоры с иностранными заказчиками в общей сложности по 40-50 военно-транспортным самолетам Ил-76МД-90А.

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    2 февраля 2024, 20:47 • Новости дня
    Политолог: Люди труда всегда будут пользоваться приоритетным вниманием президента

    Политолог Кислицына: Труд на благо России является воплощением деятельного патриотизма

    Политолог: Люди труда всегда будут пользоваться приоритетным вниманием президента
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В условиях СВО имеет особую важность труд, направленный на пользу страны. И сейчас в работе специалистов оборонных предприятий мы можем видеть проявление настоящей любви к Родине и истинного патриотизма, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына. В пятницу в Туле Путин провел встречу с активом участников форума «Все для Победы!»

    «Президент абсолютно прав – труд, направленный на развитие страны, действительно является воплощением патриотизма. В период специальной военной операции этот акцент звучит особенно отчетливо. В труде один из источников консолидации российского общества», – пояснила Дарья Кислицына, руководитель департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), член Общественной палаты РФ.

    «Мне близок такой термин, как «деятельный патриотизм». Он как раз о том, что любовь к Родине выражается в конкретных действиях, направленных на ее развитие. Поэтому труд – это проявление деятельного патриотизма», – подчеркнула собеседница.

    «Как отметил Путин, тот, кто будет быстро и адекватно реагировать на события на поле боя, тот и побеждает. По его словам, российские предприятия справляются с этой задачей, модернизируя вооружения в соответствии с опытом СВО. И тут важен еще один момент: объединение частных инициатив с промышленным и научным потенциалом страны там, где это возможно, полезно и важно. Это дает синергетический эффект и стимулирует успешное развитие России», – указала политолог.

    «Путин в каждом принимаемом решении руководствуется защитой национальных интересов, отстаиванием ценностей, культуры и традиций России. Политический курс главы государства нацелен на то, чтобы обеспечить гражданам России благополучное настоящее и будущее. Поэтому люди труда всегда будут пользоваться приоритетным вниманием президента», – резюмировала Кислицына.

    В пятницу президент Владимир Путин в Туле на встрече с участниками форума «Все для Победы» заявил, что успехи на передовой невозможны без предприятий оборонно-промышленного комплекса.

    «Для того чтобы сегодня быть успешными на поле боя, нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события. Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник, быстро на это реагирует, причем не только находит возможность их подавлять, но и делает свои, более эффективные, средства. Вот кто быстрее это всё делает, тот и побеждает», – заявил глава государства, подчеркнув, что российская оборонка демонстрирует сейчас очень хорошие темпы и качество работы,а отечественные новейшие вооружения превосходят зарубежные.

    «Я знаю и больше того – что люди напряженно работают на предприятиях, но, если надо, выезжают прямо в зону боевых действий, прямо на передовую, и смотрят на месте, что и как работает, вносят соответствующие коррективы. Что же здесь скажешь? Если прямо на «передке» работают ребята, то это самый настоящий героизм», – отметил Путин.


    В форуме «Все для Победы» приняли  участие более 500 человек из всех регионов России – сотрудники оборонных предприятий и госкорпораций, строители фортификационных сооружений и работники организаций жизнеобеспечения в новых и приграничных регионах, изобретатели техники и экипировки для военных, волонтеры СВО, в том числе участники «швейных» батальонов, военкоры, кибердружинники, врачи и другие.

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    4 февраля 2024, 03:28 • Новости дня
    Замкомандира 70-го мотострелкового полка из Осетии присвоено звание Героя России

    Замкомандира 70-го мотострелкового полка из Северной Осетии Юрию Абаеву с позывным «Буйвол» присвоено звание Героя России

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместителю командира 70-го гвардейского мотострелкового полка – Юрию Абаеву из Северной Осетии – указом президента присвоено звание Героя России, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Меняйло.

    «Наш отважный боец Юрий Абаев (позывной Буйвол), заместитель командира 70-го гвардейского мотострелкового полка, гвардии майор — Герой России!.. Юра! Горжусь тобой!» – приводит ТАСС сообщение Меняйло.

    Отмечается, что под командованием Абаева первый батальон 70-го полка на запорожском направлении в ходе столкновения с врагом смог выбить противника и занять оборону.

    За боевые заслуги Юрий Абаев также удостоился медалей Суворова, «За отвагу», ордена Мужества, был награжден медалью «Во славу Осетии».

    Ранее сообщалось, что Владимир Пуитин присвоил звание Героя России посмертно рядовому Дмитрию Егорову, погибшему в бою с силами ВСУ у населенного пункта Новомайорское ДНР.

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    4 февраля 2024, 22:58 • Новости дня
    Турция ожидает решения США по продаже F-16 к 10 февраля

    Глава МИД Турции Хакан Фидан ожидает, что к 10 февраля Конгресс США примет решение по продаже стране истребителей F-16

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Турции Хакан Фидан ожидает к 10 февраля от Конгресса США решения по вопросу продажи Анкаре истребителей F-16.

    «Уверен, что по истечении двух недель, то есть к следующей субботе, процесс завершится», – приводит ТАСС слова Фидана в эфире телеканала A-haber.

    Он напомнил, что после того, как парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО, у Конгресса есть две недели после передачи документов, чтобы одобрить сделку.

    Ранее Госдеп США одобрил продажу Турции истребителей F-16 и вооружений к ним на общую сумму 23 млдр долларов.

    Отмечается, что за наличие F-16 у Турции повысит «потенциал и операционную совместимость военно-воздушных сил союзника по НАТО», что важно для «политической и экономической стабильности в Европе».

    Напомним, что президент Турции Тайип Эрдоган называл поставку F-16 условием для одобрения приятия в НАТО Швеции. 23 января парламент Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО.

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    • Германия разонравилась немцам

      В Германии быстро растет количество желающих переехать в другую страну. В возрастной группе от 19 до 39 лет таких 36-37%, а еще полтора года назад было почти вдвое меньше. Причины такого положения вещей понятны, но для многих прозвучат, как откровение: сверхразвитость ФРГ осталась в прошлом.

    • Залужный пытается спастись

      Командующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал новую статью на английском языке, в которой пересмотрел собственное мнение о том, что боевые действия на Украине зашли в тупик. Чтобы остаться на своей должности, Залужный готов пообещать «перемогу», если ему дадут еще людей и роботов, а террор против России усилится.

    • Украину послали в Гааге, но дали денег

      Международный суд в Гааге отклонил почти все требования Украины к России, назвав ее обвинения домыслами. Однако Киеву, где «гаагское правосудие» стало предметом культа, «подсластили пилюлю»: Евросоюз все-таки согласовал выделение ему более 50 млрд евро, переубедив Венгрию с помощью «кнута», а не «пряника».

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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