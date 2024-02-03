В гараже американца нашли ракету для доставки ядерной боеголовки

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщила полиция Белвью, один из жителей города позвонил в музей ВВС в штате Огайо и сообщил о том, что хотел бы пожертвовать вещь, которую ранее его покойный сосед приобрел на распродаже, передает РИА «Новости».

Впоследствии сотрудники музея доложили в полицию Белвью, что в гараже одного из домов находится ракета военного образца. Прибывшие на место саперы установили, что это неуправляемая ракета класса «воздух-воздух» Douglas AIR-2 Genie, предназначенная для транспортировки ядерной боеголовки мощностью 1,5 килотонны.

В прошлом году в одном из жилых домов в Москве нашли растяжку с похожим на гранату предметом.