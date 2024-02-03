  • Новость часаВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут быть десятки человек
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    Игра Байдена мускулами дестабилизирует весь Ближний Восток
    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»
    Названо предполагаемое число батарей Patriot у ВСУ
    Биковича сняли с сериала «Белый лотос» после претензий МИД Украины
    Российские войска за неделю нанесли 37 ударов по центрам принятия решений ВСУ
    Южная Корея выразила протест России из-за слов Захаровой
    На Украине заявили о намерении отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы
    Стало известно, кто уговорил Орбана дать согласие на помощь Украине
    Педиатру запретили определенные действия за насмешку над сыном погибшего на СВО
    Мнения
    Дмитрий Винник Дмитрий Винник Российская наука должна стать суверенной

    Спекуляция тезисом о международной природе науки используется для утверждения космополитизма и пацифизма. Обвинения в космополитизме обычно вызывают гомерический хохот у либералов, как некий анахронизм – для них космополитизм вещь сама собой разумеющаяся.

    12 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    13 комментариев
    3 февраля 2024, 17:53 • Новости дня

    В Ираке объявили общенациональный траур по погибшим при атаках ВВС США

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Ирака объявили общенациональный траур в память о погибших в результате ночных атак ВВС США по приграничным районам, сообщил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани.

    Во всех госучреждениях и ведомствах страны объявлен общенациональный траур в память о военных и мирных жителях, погибших в результате ударов ВВС США, передает ТАСС.

    Удары были нанесены в субботу утром по четырем позициям проиранских вооруженных группировок в районе Эль-Каима, были атакованы в том числе объекты шиитского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».

    В правительстве позже сообщили, что погибли 16 человек, 25 получили ранения.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем может грозить США удар возмездия по территории Сирии и Ирака.

    1 февраля 2024, 14:42 • Новости дня
    Стало известно об американцах в расчете сбившего Ил-76 ЗРК Patriot

    ТАСС: В расчете ЗРК Patriot, атаковавшего Ил-76, могли быть американцы

    Стало известно об американцах в расчете сбившего Ил-76 ЗРК Patriot
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Атаковавший Ил-76 расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, вероятнее всего, состоял не только из украинцев, но также из американцев, сообщил источник в оперативных службах.

    Источник ТАСС заявил, что обычно это смешанные расчеты, причем украинцы занимают там нижние должности. Западные специалисты, включая американцев, находятся на управлении и станциях наведения, а украинские боевики допускаются как водители или на транспортно-заряжающие машины.

    В настоящее время Россия устанавливает лиц, которые входили в расчет ЗРК, сбивший российский самолет, добавил представитель оперативных служб.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что действия американского президента Джо Байдена сделали американцев соучастниками кровавой трагедии с атакой ВСУ на самолет Ил-76.

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    3 февраля 2024, 13:28 • Новости дня
    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»

    Песков: Приезд Нуланд в Киев не кончается добром для Украины

    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Приезд на Украину замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как правило, не кончается ничем хорошим для Украины, американцы продолжают провоцировать киевские власти на войну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

    Комментарий Пескова опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Представитель Кремля напомнил, что в 2014 году Нуланд «раздавала пирожки» в Киеве, и добром это не кончилось, передает ТАСС.

    Он также ответил на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя». Песков подчеркнул, что поставки США Украине не повлияют ни на ход, ни на результаты СВО, все цели будут достигнуты. По его словам, США, будучи прямым участником конфликта на Украине, продолжают провоцировать киевский режим на продолжение войны, делают больнее украинцам, американцы делают так, чтобы больше украинцев погибали.

    Ранее Нуланд во время визита в Киев заявила о «сюрпризах» для России на поле боя. Между тем, ее приезд на Украину связали с конфликтом Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.

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    2 февраля 2024, 09:09 • Новости дня
    BI: Экспериментальное оружие ВСУ раскрыло России уязвимость НАТО

    BI: Экспериментальное оружие ВСУ FrankenSAM показало России уязвимость НАТО

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинское экспериментальное оружие – гибридные системы противовоздушной обороны FrankenSAM – раскрыли российским военнослужащим «огромный пробел» в арсенале Соединенных Штатов, пишут СМИ.

    По словам американского полковника морской пехоты в отставке Марка Канциана, использование ВСУ такого оружия показало, что страны НАТО, включая США, испытывают нехватку наземных систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Business Insider.

    Военный эксперт издания также отметил, что ведение боевых действий со стороны России говорит о том, насколько НАТО, если хочет быть готовым к будущим конфликтам, нуждается в этих видах оружия.

    В декабре сообщалось, что США предоставили Украине технические данные для начала местного производства некоторых систем FrankenSAM, позволяющих запускать американские ракеты с установок советского производства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как исчерпание боезапаса приводит ВСУ к созданию «франкенштейнов».

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    1 февраля 2024, 18:03 • Новости дня
    Эксперты: Украина сбила Ил-76 «рейгановской» ракетой MIM-104A

    Генерал-лейтенант Бижев: Ил-76 мог бы пережить удар MIM-104A при отсутствии повреждений топливных баков и систем управления

    Эксперты: Украина сбила Ил-76 «рейгановской» ракетой MIM-104A
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Ракета MIM-104A применяется на американском комплексе Patriot и предназначена для поражения авиации на больших высотах. Несмотря на это, Ил-76 достаточно живуч и мог бы выстоять во время атаки при условии отсутствия повреждений баков и систем управления. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал генерал-лейтенант Айтеч Бижев. Ранее Следственный комитет России заявил, что ВСУ сбили Ил-76 двумя ракетами MIM-104A.

    «MIM-104A – это управляемая ракета класса «земля – воздух», используемая на ЗРК Patriot американского производства. Стоит на вооружении как в самих США, так и в странах НАТО. Предназначена для уничтожения воздушных судов различного назначения, в том числе транспортных самолетов. Поражает цели на больших высотах, на расстоянии около 80 км», – сказал Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант запаса.

    «По Ил-76 было выпущено две ракеты, потому что согласно правилам применения ЗРК, для уничтожения особенно важных целей необходимо использовать именно такое количество боеприпасов. Одним выстрелом можно обойтись только в том случае, если расчет убедился, что он сможет гарантированно уничтожить объект без повторного удара», – отмечает собеседник.

    «Следует отметить, что у Ил-76 были шансы выжить после атаки. Этот самолет достаточно крепок, чтобы устоять под ударом Patriot. Ракета обычно взрывается рядом с целью и поражает ее осколками. Если при этом не поражены топливные баки и системы управления, а также не погиб экипаж, то борт мог бы уцелеть», – резюмировал Бижев.

    Ранее Следственный комитет России сообщил, что фрагменты, изъятые с места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что ракета была разработана корпорациями Raytheon и Hughes и произведена в Raytheon. Такие выводы сделаны на основе проведенного анализа конструктивных особенностей полученных фрагментов, их геометрических характеристик и имеющихся маркировок.

    Между тем военный эксперт Илья Крамник в своем Telegram-канале отмечает, что контракт на закупку таких ракет был заключен еще при президенте США Рональде Рейгане в 1986-1987 годах. «Интересно, раньше считалось, что самые старые из переданных американцами – MIM-104D (PAC-2)», – подчеркнул он.

    Уточняется, что по самолету было выпущено две ракеты с надписями и маркировками на английском языке. Запуск был осуществлен украинскими военными из района н. п. Липцы Харьковской области. «На смывах с объектов обнаружены следы гексогена с примесями до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства», – сообщает СК.

    В оперативных службах отметили, что атаковавший Ил-76 расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, вероятнее всего, состоял не только из украинцев, но и из американцев. Отмечается, что западные специалисты, включая граждан США, управляют системой и находятся на станциях наведения.

    Действия президента США Джо Байдена сделали американцев соучастниками кровавой трагедии с атакой ВСУ на самолет Ил-76, подчеркнула официальный спикер МИД Мария Захарова. Она отметила, что граждане Штатов должны знать, на что идут их деньги.

    Госдума, в свою очередь, приняла обращение к Конгрессу США в связи с терактом, в результате которого был сбит российский самолет Ил-76. Депутаты призвали американских парламентариев отказаться от поддержки Украины, подчеркнув, что атака на самолет «была преднамеренным и осознанным убийством», так как обмен пленными между РФ и Украиной и маршрут их доставки были согласованы.

    Напомним, 24 января в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал.

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    2 февраля 2024, 13:21 • Новости дня
    Экс-разведчик ВС США Риттер после поездки в Донбасс: Правда на стороне России
    Экс-разведчик ВС США Риттер после поездки в Донбасс: Правда на стороне России
    @ Владимир Жабриков/URA.RU/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший разведчик морской пехоты США и экс-инспектор ООН Скотт Риттер в прошлом месяце впервые посетил Донбасс, он совершил поездку в Донецк и Луганск.

    Риттер передвигался на бронированном автомобиле в сопровождении охраны. Он отметил, что аналитику очень важно увидеть собственными глазами то, что происходит. Поездку в Донбасс он назвал крайне важной, поскольку он сам хотел «увидеть» и все «прочувствовать», передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

    Бывший разведчик ВС США заявил, что никогда не верил сообщениям о том, что российская армия якобы наносит удары по Донецку. В морской пехоте Риттер был артиллеристом. «Профессионалы никогда не будут бить по цели, если перед ними есть гражданское население. Они будут бить с флангов, но не через них. А русские – профессионалы», – подчеркнул он.

    Риттер отметил, что пока продолжаются боевые действия Россия набирает мощь, а Украина, наоборот, теряет свою силу. «Но если поехать на фронт и спросить российского солдата <…>, выиграл ли он уже, он скажет нет, потому что остались еще украинские солдаты, которые собираются стрелять», – сказал он, добавив, что впереди еще много боев. При этом Риттер подчеркнул, что Россия единственная из всех сторон, кто говорит правду. «И правда на стороне России», – подчеркнул он.

    Говоря о том, безопасно ли ему будет вернуться в США после визита в Донбасс, Риттер сказал, что он американский журналист и это его работа.

    Ранее Риттер предрек Украине потерю четырех городов, если Киев не согласится на переговоры.

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    1 февраля 2024, 13:28 • Новости дня
    Госдума обратилась к Конгрессу США из-за применения ЗРК Patriot против Ил-76
    Госдума обратилась к Конгрессу США из-за применения ЗРК Patriot против Ил-76
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Госдума приняла обращение к Конгрессу США в связи с терактом, в результате которого был сбит российский самолет Ил-76. Депутаты призвали Конгресс отказаться от поддержки киевского режима.

    Согласно документу, российские депутаты обратились к конгрессменам США «в связи с подтвержденными компетентными органами власти данными о совершении Украиной террористического акта», в результате которого был сбит российский самолет Ил-76, перевозивший пленных украинских военнослужащих для заранее согласованного обмена, передает ТАСС.

    В документе также указано, что поражение самолета осуществлено военными формированиями Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства.

    Депутаты подчеркнули, что атака на самолет «была преднамеренным и осознанным убийством», так как обмен пленными между РФ и Украиной и маршрут их доставки были согласованы.

    В заключение Госдума призвала Конгресс США осудить террористический киевский режим и отказаться от его поддержки.

    После расшифровки бортовых самописцев военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, сбитого ракетой ВСУ, составлен акт расследования крушения воздушного суда.

    Напомним, фрагменты, изъятые с места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot.

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    2 февраля 2024, 12:39 • Новости дня
    Киев заявил США о своей «чрезвычайно острой» потребности

    Глава офиса Зеленского Ермак в беседе с советником Байдена назвал потребность Украины в ПВО «чрезвычайно острой»

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе второго за неделю разговора с советником президента по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном «отдельно акцентировал» внимание на потребностях украинской стороны в усилении системы ПВО, сообщили в пресс-службе офиса президента Украины.

    Ермак заявил Салливану, что эта потребность стоит «чрезвычайно остро», передает ТАСС.

    Также сообщается, что в ходе разговора обсуждались итоги визита в украинскую столицу замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.

    Американские СМИ писали ранее, что украинское экспериментальное оружие – гибридные системы противовоздушной обороны FrankenSAM – раскрыли российским военнослужащим «огромный пробел» в арсенале Соединенных Штатов. Речь идет о том, что страны НАТО, включая США, испытывают нехватку наземных систем ПВО.

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    2 февраля 2024, 02:28 • Новости дня
    США собрались перейти к одновременному ядерному сдерживанию России и Китая

    В минэнерго США заявили о необходимости приготовиться к одновременному ядерному сдерживанию России и Китая

    США собрались перейти к одновременному ядерному сдерживанию России и Китая
    @ Clayton Wear/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В течение ближайшего десятилетия США должны быть готовы перейти к одновременному ядерному сдерживанию России и Китая, заявила глава Национального управления ядерной безопасности при минэнерго США Джилл Хруби.

    Хруби заявила о якобы «дестабилизирующем поведении» России. Она раскритиковала размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии. Хруби пожаловалась, что Москва «отвергает диалог по контролю над вооружениями с США», передает ТАСС.

    Китай, по ее словам, модернизирует и увеличивает «ядерный арсенал быстрыми темпами». Она заявила, что Пекин «внедряет новейшие технологии типа гиперзвуковых» вооружений и «технологии двойного назначения».

    В результате Стратегическое командование американских вооруженных сил и созданная по решению Конгресса США двухпартийная комиссия по стратегической расстановке средств «четко сигнализируют», что США необходимо «быть готовыми в течение десятилетия сдерживать две ядерные державы, практически равные по силам» Соединенным Штатам.

    Хруби, комментируя работы на испытательном полигоне в штате Невада, заявила, что у США «нет планов проводить взрывное ядерное испытание», но Вашингтон сохраняет готовность к проведению такого испытания.

    Напомним, СМИ со ссылкой на документы минобороны США сообщили, что Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк.

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    2 февраля 2024, 08:51 • Новости дня
    Захарова раскритиковала решение Эквадора передать российскую технику США

    Захарова: Решение Эквадора передать США российскую технику принято под давлением

    Захарова раскритиковала решение Эквадора передать российскую технику США
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала опрометчивым решение Эквадора передать США российскую технику.

    Спикер МИД отметила, что Эквадор осведомлен о положениях контрактов, включающих обязательство использовать поставленное имущество в заявленных целях и без согласия российской стороны не передавать его третьей стороне, передает РИА «Новости».

    Захарова при этом выразила сомнения в том, что американцы предложили бы современную технику на внушительную сумму в обмен на, «как его называют в Эквадоре», «металлолом».

    Она подчеркнула, что такое решение принято под серьезным давлением заинтересованных лиц извне.

    31 января президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что страна передаст Соединенным Штатам старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы, поскольку считает ее не военной техникой, а «металлоломом».

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    3 февраля 2024, 12:55 • Новости дня
    Медведев предложил поддержать несистемную оппозицию на Западе

    Медведев предложил поддержать несистемных оппозиционных политиков на Западе

    Медведев предложил поддержать несистемную оппозицию на Западе
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    России следует поддерживать несистемных оппозиционных политиков и их партии на Западе, их приход к власти способен радикально оздоровить политический ландшафт, поэтому их и боится нынешняя элита в Европе и за океаном, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале сравнил омерзительных российских «несистемщиков» и куда «более разумную и благопристойную оппозицию на Западе, которая не желает гибели своему Отечеству, как «беглые российские отщепенцы».

    «Безусловно, новые политики гораздо более адекватны и мотивированны, чем разжиревшие коты из традиционных западных партий. Эта, пока ещё иррегулярная, оппозиция сегодня хорошо видит все пороки нынешнего либерального глобализма и пиндостаноцентричного мироустройства. И наша задача – всячески поддерживать таких политиков и их партии на Западе, помогая им apertum et secretum достичь достойных результатов на выборах», – считает Медведев.

    По его словам, приход к государственному управлению оппозиционных политиков способен радикально оздоровить политический ландшафт в западном мире. Он отметил, что оппозицию на Западе боятся старые политические силы в Европе и за океаном, а также «бесполые радужные слюнтяи», сегодня стоящие у руля многих западных стран.

    «И недаром боятся. Ведь еще Лао Дзы сказал, что «гибкое и слабое одолевает твердое и сильное», – подчеркнул политик.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предрек смену власти в ЕС из-за помощи Украине.

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    2 февраля 2024, 14:54 • Новости дня
    Американист: В США не смогут принять единый бюджет по Украине и защите южных границ

    Американист Дудаков: США придется выделять финансирование ВСУ в отдельный законопроект

    Американист: В США не смогут принять единый бюджет по Украине и защите южных границ
    @ Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Нижняя палата во главе с республиканцем Майком Джонсоном не пойдет на одобрение единого бюджета для защиты южных границ США и поддержки Украины. Инициативы примут, но отдельными законопроектами. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали американисты Борис Межуев и Малек Дудаков. Напомним, на следующей неделе в Сенате США должно состояться голосование по законопроекту о финансировании Украины.

    «Сенаторы-республиканцы не против одобрения законопроекта, который регулирует как вопрос поддержки Украины, так и укрепление южных границ страны. Скорее всего, верхняя палата Конгресса США все-таки утвердит инициативу. Однако ждать воплощения в жизнь этой идеи все же не стоит», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Дело в том, что любой законопроект должен быть согласован обеими палатами. В нижней главой республиканцев является Майк Джонсон – человек с принципиальной позицией по вопросам миграции. К предлагаемому компромиссу он не готов, а значит, правительству США придется искать иной путь согласования бюджета», – отмечает эксперт.

    «Таким образом, республиканцы через Сенат продемонстрируют готовность оказывать поддержку Украине. Однако при помощи нижней палаты Конгресса, они намекнут администрации Байдена на важность раздельного рассмотрения этих вопросов. Именно в формате двух независимых законопроектов данные инициативы и будут приняты», – подчеркивает собеседник.

    «В сложившейся ситуации Белый дом не может игнорировать события в Техасе. Обстановка накалена до предела. Но в какой именно пропорции согласуют бюджет на Украину и на укрепление южных границ, пока остается неясным. Вокруг точных сумм в ближайшее время и будут разгораться основные трения», – уточняет Межуев.

    Многие республиканцы недовольны компромиссным договором с демократами по проблеме миграционного кризиса, отмечает американист Малек Дудаков. «Напомню, что речь идет о потенциальном разрешении на въезд в страну около пяти тыс. беженцев ежедневно. Майк Джонсон точно не пойдет на принятие данных договоренностей», – сказал он.

    «Миграционный вопрос не будет решен вплоть до президентских выборов США. Хоть какую-то ясность в ситуацию сможет внести лишь Дональд Трамп, но только в случае победы в предстоящей кампании. С Украиной все еще труднее. Скорее всего, финансирование ВСУ рано или поздно отделят от бюджета на укрепление южных границ», – подчеркивает эксперт.

    «Уже сейчас видно, что Штаты пытаются переложить основное бремя расходов на Евросоюз. Однако переводы по военной линии Вашингтон оставит за собой. Суммы будут постепенно снижаться. Речь будет идти о небольших ежемесячных выплатах, в районе около одного млрд долларов. На большее офис Зеленского рассчитывать не может», – резюмирует Дудаков.

    Напомним, на следующей неделе в Сенате США должно состояться голосование по законопроекту о финансировании Украины. Об этом сообщил лидер демократического большинства Чак Шумер. Примечательно, что данная инициатива помимо денег на поддержку офиса Зеленского включает в себя и бюджет на ужесточение контроля над южными границами Штатов.

    Он подчеркнул, что «завершающая стадия дебатов» может быть запущена в понедельник, а первое голосование по ним пройдет «не позднее среды». До конца нынешней недели планируется представить полный текст законопроекта. Между тем, на юге США зреет серьезное недовольство миграционной политикой Джо Байдена.

    «Если бы только президент Байден занимался настоящими внутренними проблемами и не пытался бы играть с Путиным, у которого ему сначала нужно поучиться работать в интересах своей страны – тогда все было бы иначе», – подчеркнул глава штата Грег Эббот.

    Ранее губернаторы-республиканцы 25 штатов Америки обвинили Белый дом и Джо Байдена в нежелании защищать южную границу страны. Главы регионов считают, что действующий президент и его администрация сделали страну «полностью уязвимой для беспрецедентного потока нелегальных мигрантов».

    Власти штата Техас перешли к жестким действиям в обход федерального правительства. Так, руководство региона закрыло доступ пограничной службе к городу Игл-Пасс, решив самостоятельно заняться охраной указанного участка. Позже вице-губернатор Дэн Патрик заявил, что власти намерены разместить колючую проволоку по территориям Техаса, соседствующими с Мексикой.

    Накануне на саммите ЕС в Брюсселе утвердили выделение Украине 50 млрд евро. Об этом сообщил глава объединения Шарль Мишель. Издание The New York Times отмечает, что согласование договоренностей было омрачено «несколькими неделями противостояния» лидеров ЕС и Виктора Орбана.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, помогут ли выделенные суммы закрыть дыры в украинском бюджете.

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    2 февраля 2024, 11:09 • Новости дня
    Захарова сделала выводы из публикаций американских СМИ о Зеленском и Залужном

    Захарова обратила внимание на то, что США известны детали бесед Зеленского с Залужным

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на публикации в американской прессе, отметив, что американской стороне известны детали разговоров президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.

    Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала публикацию The Washington Post, согласно которой Залужный в ходе разговора с Зеленским объяснил, что ситуация на поле боя вряд ли изменится в лучшую для ВСУ сторону.

    Вариантов, по словам Захаровой, может быть три: либо американцам доносят свидетели разговора; либо американцам доносят участники разговора; либо американцы прослушивают участников разговора.

    Публикация WP, напомним, вышла со ссылкой на неназванный «высокопоставленный украинский источник».

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    3 февраля 2024, 16:28 • Новости дня
    Сенатор Круз назвал «субсидией Путину» решение по экспорту СПГ
    Сенатор Круз назвал «субсидией Путину» решение по экспорту СПГ
    @ Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Решение президента США Джо Байдена приостановить процедуру одобрения новых контрактов на экспорт СПГ пойдет на пользу Москве, его можно считать «субсидией» президенту России Владимиру Путину, заявил американский сенатор Тед Круз.

    Он отметил, что Байден заблокировал будущий экспорт американского СПГ, поэтому Европе придется покупать его у России, а не у США, передает ТАСС.

    «От этого страдают рабочие места в США, но это помогает Путину», – сказал он в эфире телеканала Fox News.

    Ранее в Конгрессе назвали провалом решение Байдена по экспорту СПГ.

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    1 февраля 2024, 14:27 • Новости дня
    Захарова обвинила Байдена в том, что американцы стали соучастниками трагедии с Ил-76

    Спикер МИД Захарова: Байден сделал американцев соучастниками кровавой трагедии с атакой ВСУ на Ил-76

    Tекст: Александра Юдина

    Действия американского президента Джо Байдена сделали американцев соучастниками кровавой трагедии с атакой ВСУ на самолет Ил-76, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она подчеркнула, что американцы должны знать, на что идут их деньги.

    По словам Захаровой, Байден и команда сделала американцев соучастниками кровавой трагедии.

    Как сообщил ранее Следственный комитет России, фрагменты, изъятые с места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot.

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    1 февраля 2024, 13:31 • Новости дня
    Песков назвал причину проблем российских клиентов в банках Турции

    Песков: Проблемы российских клиентов в банках Турции связаны с давлением США

    Tекст: Ольга Никитина

    Кремлю известно о проблемах, с которыми сталкиваются российские клиенты – компании и физические лица – банков Турции, Москва находится в контакте с Анкарой по данному вопросу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что с турецкой стороной ведется активный диалог, проблемы обсуждаются, передает ТАСС.

    Источник проблем, по словам Пескова, понятен: это неприкрытое и агрессивное давление представителей США на Турцию.

    Ранее сообщалось, что некоторые финансовые организации Турции начали закрывать российским компаниям счета и повысили требования к физическим лицам, которые хотят открыть карточку.

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