Сеул раскритиковал МИД России за позицию по ситуацию на Корейском полуострове

МИД Южной Кореи раскритиковал слова Захаровой по ситуации на Корейском полуострове

Tекст: Вера Басилая

В заявлении дипломатов Южной Кореи слова Захаровой названы «грубыми, невежественными, предвзятыми и недостойными представителя МИД страны». Также в МИД Южной Кореи считают, что заявления российского дипломата «игнорируют явную и объективную реальность», что постоянные «военные провокации Северной Кореи усиливают напряженность на Корейском полуострове и в регионе», передает РИА «Новости».

Также в ведомстве указали, что Россия якобы вводит международное сообщество в заблуждение, называя спецоперацией свои действия на Украине.

Ранее Захарова заявила, что риторика президента Южной Кореи Юн Сок Еля в адрес КНДР призвана замаскировать агрессивные планы страны в отношении Северной Кореи и выглядит одиозно на фоне участия Сеула в учениях с США. Она также назвала «откровенно тенденциозными» высказывания Юн Сок Еля и том, что КНДР якобы является «единственной в мире страной» законодательно закрепившей возможность нанесения «превентивного ядерного удара».

Напомним, в ноябре министры обороны Республики Корея и США Син Вон Сик и Ллойд Остин подписали обновленную «адаптированную стратегию сдерживания» в отношении КНДР.