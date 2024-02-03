Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.3 комментария
Сеул раскритиковал МИД России за позицию по ситуацию на Корейском полуострове
МИД Южной Кореи раскритиковал слова Захаровой по ситуации на Корейском полуострове
Сеул выразил недовольство словами представителя МИД России Марии Захаровой о ситуации на Корейском полуострове и высказываниях президента Юн Сок Еля, заявили в МИД Южной Кореи.
В заявлении дипломатов Южной Кореи слова Захаровой названы «грубыми, невежественными, предвзятыми и недостойными представителя МИД страны». Также в МИД Южной Кореи считают, что заявления российского дипломата «игнорируют явную и объективную реальность», что постоянные «военные провокации Северной Кореи усиливают напряженность на Корейском полуострове и в регионе», передает РИА «Новости».
Также в ведомстве указали, что Россия якобы вводит международное сообщество в заблуждение, называя спецоперацией свои действия на Украине.
Ранее Захарова заявила, что риторика президента Южной Кореи Юн Сок Еля в адрес КНДР призвана замаскировать агрессивные планы страны в отношении Северной Кореи и выглядит одиозно на фоне участия Сеула в учениях с США. Она также назвала «откровенно тенденциозными» высказывания Юн Сок Еля и том, что КНДР якобы является «единственной в мире страной» законодательно закрепившей возможность нанесения «превентивного ядерного удара».
Напомним, в ноябре министры обороны Республики Корея и США Син Вон Сик и Ллойд Остин подписали обновленную «адаптированную стратегию сдерживания» в отношении КНДР.