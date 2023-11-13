США и Южная Корея приняли обновленную стратегию сдерживания КНДР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению агентства, это первые изменения в «адаптированной стратегии сдерживания» с момента ее принятия в 2013 году после третьих ядерных испытаний в КНДР.

К данному моменту Пхеньян провел шесть ядерных испытаний, передает ТАСС. Власти США и Южной Кореи обновили документ в соответствии с развитием ракетной и ядерной программ КНДР и ее ядерной доктриной – в сентябре 2022 года в республике был принят закон о ядерных силах, который предусматривает возможность нанесения превентивного ядерного удара.

Помимо этого, Ллойд Остин заявил о приверженности США «расширенному сдерживанию», под которым понимается готовность Вашингтона применить все средства, включая ядерные, для защиты союзника. Син Вон Сик отметил, что более частое появление стратегических средств США на юге Корейского полуострова укрепляет доверие к обещаниям США в рамках расширенного сдерживания.

Напомним, в октябре американский стратегический бомбардировщик B-52, способный нести ядерные боеголовки, провел учения на южнокорейской территории с военными страны.