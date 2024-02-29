  • Новость часаЕС обратился к Молдавии и «отколовшейся территории»
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    Семья, суверенитет и «Время героев»: Главные темы послания Путина
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    «Единая Россия» обеспечит законодательное исполнение послания Путина
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ослепленный Запад теряет чувство равновесия

    Желание прибрать к себе одну за другой территории, отпавшие от СССР, настолько вскружило голову Западу, что полностью убило реальную дипломатию, которая испокон основывалась на учете взаимных интересов. В христианской аскетике это называется ослепление страстью.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Искусственный интеллект созрел для захвата нашей реальности

    Уже завтра 95% людей будут ощущать себя в мире, созданном ИИ (музыка, кино, новости, книги), вполне комфортно. Если добавить сюда виртуальные очки для мультивселенной Цукерберга, то – здравствуй, матрица!

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вернет ли русская литература былое значение

    Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника.

    4 комментария
    29 февраля 2024, 17:50 • Новости дня

    Шойгу: У России есть все, чтобы встретить любого врага

    Министр обороны Шойгу: У России есть все, чтобы встретить любого врага

    Tекст: Вера Басилая

    Россия обладает всеми необходимыми средствами, чтобы дать отпор любому противнику, который посягнет на территорию страны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Министр обороны России прокомментировал заявления некоторых стран-членов ЕС и НАТО о возможной отправке войск на Украину в интервью журналисту Павлу Зарубину. Шойгу заявил, что Россия готова встретить любого противника, для этого у нее есть все, передает ТАСС.

    Ранее Шойгу заявил, что российское вооружение необходимо для того, чтобы показать западным странам, что с Россией лучше не связываться.

    Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию напомнил западным лидерам о историческом опыте: «Это, знаете, люди, которые не прошли через тяжелые испытания – они уже забыли, что такое война. Мы, даже наше сегодняшнее поколение, прошли через такие тяжелые испытания во время борьбы с международным терроризмом на Кавказе, сейчас – в условиях конфликта на Украине – то же самое происходит. А они думают, что для них это все мультики какие-то. Это порождает риски для всех».

    29 февраля 2024, 11:30 • Новости дня
    Рогов объяснил провальную попытку ВСУ высадить десант на Тендровскую косу

    Владимир Рогов: Десант на Тендровскую косу должен был отвлечь украинцев от поражений на фронте

    Рогов объяснил провальную попытку ВСУ высадить десант на Тендровскую косу
    @ polozovsky

    Tекст: Илья Абрамов

    С военной точки зрения десант ВСУ на Тендровскую косу имел мало смысла. Поэтому основная цель этой акции – попытка отвлечь население Украины от поражений на фронте и выступления президента России Владимира Путина. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее группа диверсантов ВСУ была уничтожена при попытке высадки на Тендровскую косу.

    «Десант на Тендровскую косу широко анонсировался спецслужбами и руководством Украины. Эта высадка преследовала две цели. Во-первых, отвлечь внимание населения страны от поражений ВСУ на фронте. Все чаще звучат названия новых поселков, освобожденных Российской армией в районе Авдеевки. Успехи у нас есть и на других направлениях, например, у Орехова или Времевского выступа», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».

    «Во-вторых, офис Зеленского хотел провести громкую акцию в день послания Владимира Путина Федеральному собранию. Таким образом противник намеревался перебить информационную повестку, чтобы население страны не следило за выступлением российского лидера, а радовалось «перемоге». Однако та уже традиционно обернулась «зрадой», так как десант был уничтожен», – подчеркнул он.

    «С военной точки зрения – это безумное действие. В десанте на остров Змеиный или на Кинбурнскую косу был смысл, так как эти участки суши позволяли контролировать судоходство в Черном море. То место, куда ВСУ пытались высадится накануне, такой возможности обеспечить не могло», – акцентировал собеседник.

    «Даже если бы ВСУ сумели закрепиться на Тендровской косе, снабжение группировки обернулось бы проблемой с логической точки зрения. Таким образом, для противника этот участок превратился бы во вторые Крынки, а может быть и хуже», – отмечает собеседник.

    «Однако все равно необходимо пресекать подобные попытки закрепления. Если украинская армия все-таки сумеет каким-то образом подвезти военную технику, то под угрозой ударов окажутся Крым и левобережье Днепра, чего допускать нельзя», – резюмировал Рогов.

    Ранее стало известно, что группа диверсантов ВСУ пыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, но были уничтожены российскими военными. В частности, об этом написал в своем Telegram-канале Владимир Рогов. «Кажется, это был тот самый «сюрприз» на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News», – сказал пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко РИА «Новости».

    Информацию о гибели диверсантов подтвердила пресс-служба Сил специальных операций Украины. В ведомстве уточнили, что военнослужащие 73-го морского центра погибли, «обеспечивая отход основных сил группы». Число погибших не называется.

    Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что перемещение плавсредств противника было замечено к западу от Тендровского маяка, отряды ВСУ были обстреляны из пулеметов, минометов и ПТРК. «В результате три лодки повреждены и затонули, одну прибило к берегу, а еще одна развернулась и убыла обратно», – рассказал Рожин в своем Telegram-канале. В найденной у берега лодке были обнаружены несколько тел погибших и один раненый боец ВСУ, которого взяли в плен и допросили.

    Тендровская коса – это остров площадью 38 кв. км вблизи северо-западного побережья Черного моря в Херсонской области, на территории которого расположен заповедник. ВСУ уже пытались высадить свои силы на этой косе. Прошлая попытка, предпринятая противником в сентябре 2023 года, также закончилась неудачей.

    Такой же результат ждал украинских десантников и в Крынках. В феврале 2024 года Сергей Шойгу доложил президенту Путину, что село полностью освобождено. Президент России говорил, что в Крынки ВСУ «пихают своих людей просто на истребление», и военные называют это «дорогой в один конец».

    ДРГ 73-го морского центра специальных операций ВСУ также совершали попытки десантирования на Кинбурнскую косу в Херсонской области. В результате одной из таких попыток в ноябре 2022 года были уничтожены четыре плавсредства и до 20 спецназовцев, сообщало Минобороны РФ. Тогда Михаил Онуфриенко отмечал, что значение Кинбурнской косы примерно такое же, как у острова Змеиный, – «держать там серьезные силы для ВСУ не имеет смысла, потому что противник будет уничтожен точно так же, как и на Змеином».

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    28 февраля 2024, 20:48 • Новости дня
    Разведка Италии назвала свою версию причин провала контрнаступления ВСУ

    Разведка Италии: Контрнаступление ВСУ провалилось из-за отсутствия внезапности и подготовки

    Разведка Италии назвала свою версию причин провала контрнаступления ВСУ
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Вера Басилая

    Прошлогоднее контрнаступление ВСУ не достигло заявленных целей из-за нехватки времени на подготовку и отсутствия внезапности, следует из ежегодного доклада разведывательных служб Италии.

    В докладе основной целью контрнаступления ВСУ называют разрыв сухопутного коридора, соединяющего Россию с Крымом. Как считают итальянские разведчики, «операция» была провалена в том числе из-за ограниченных возможностей атак с воздуха и работы артиллерии. Кроме того, ВСУ не смогли застать врасплох российскую оборону, передает РИА «Новости».

    Западные эксперты между тем признавали, что провал украинского контрнаступления, освобождение Артемовска и Авдеевки в ДНР говорят о победе России в военном конфликте на Украине и слабости ВСУ.

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    29 февраля 2024, 08:23 • Новости дня
    В Германии опубликовали четырехэтапный «план нападения» России на НАТО

    Bild опубликовал четырехэтапный «план нападения» России на НАТО

    В Германии опубликовали четырехэтапный «план нападения» России на НАТО
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз, пишут немецкие СМИ.

    По информации таблоида Bild, первой фазой в документе названа «кампания массовой дезинформации» через средства массовой информации и социальные сети, призванная «дестабилизировать» общество в западных странах.

    На второй фазе, согласно плану, ожидаются военные маневры на границах НАТО, при этом будет усилен шпионаж, передает Ura.ru.

    «Вторжение войск» прописано как третья фаза, а четвертая предусматривает бои «на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве».

    Россия не раз подчеркивала, что Россия не представляет никакой опасности для государств, от которых не исходит угроза. Заявления на Западе об обратном призваны отвлечь внимание граждан от внутренних проблем, указывали в Кремле.

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    29 февраля 2024, 11:50 • Новости дня
    Немецкий эксперт указал на причины обсуждения в Германии «планов нападения» России

    Германский политолог Рар: Провалы Украины на фронте вынуждают немецкие СМИ выдавать новые «планы нападения» России

    Немецкий эксперт указал на причины обсуждения в Германии «планов нападения» России
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Реальное положение дел в конфликте на Украине полностью опровергает то, о чем писали немецкие СМИ последние полтора года. Запад не может признать преимущество Москвы. Поэтому в прессе появляются «планы нападения» России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Александр Рар. Ранее Bild опубликовал четырехэтапный «план нападения» России на НАТО.

    «Полтора года немецкие СМИ, в том числе Bild, твердили о том, что Россия слаба, отступает на фронте и вот-вот проиграет Украине. Редакторы и журналисты в Германии весьма надменные, самодовольные, они всегда хотят стоять на правильной стороне морали», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Но то, что сейчас происходит на поле боя, полностью противоречит тому, о чем писали медиа все это время. Западные политики были не готовы к тому, чтобы каким-то образом признавать преимущество России. Ведь победа Москвы может пошатнуть основы привычной европейской архитектуры. Это прекрасно понимают. И этого боятся», – добавляет он.

    «С лозунгами в стиле «Европа в опасности – Россия не может выиграть!» европейские политики сейчас активно будут наращивать все возможные потенциалы для укрепления Украины. И уже доходит до того, что тайные планы обороны Германии в случае нападения на нее каким-то образом выходят наружу», – рассуждает спикер.

    «К сожалению, надо быть готовыми к новым виткам эскалации. Естественно, западное общество будут готовить к неминуемой конфронтации, может даже военному столкновению с Россией. Ведь ЕС и США по-прежнему самоуверенно заявляют, что они никак не могут проиграть или «идти на поводу у России», – заключил Рар

    Ранее в правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз. Таблоид Bild привел детали документа. По его информации, первая фаза включает в себя массовую кампанию по дезинформации. Целью станет разделение общества, его дестабилизация и подрыв доверия к либеральной демократии. Ожидаются кибератаки и нападения на объекты критической инфраструктуры.

    Вторая фаза, согласно плану, начнется с крупных маневров российских войск на границах альянса, НАТО ответит развертыванием сил на восточном фланге. Возможны выведение из рабочего состояния космических спутников, а также атаки на химические предприятия на территории Германии. Третья фаза, по мнению авторов, состояла бы в непосредственном нападении РФ на страны НАТО.

    Четвертая фаза представляла бы собой прорыв российских военных к немецкой территории. Бои будут происходить на суше, в море и в воздухе, описывает таблоид. Авторы считают, что РФ якобы может применить ядерный электромагнитный импульс, который будет задействован на высоте 50 км и выведет из строя все электронные устройства.

    Примечательно, что в январе Bild также публиковал план бундесвера по подготовке к конфликту между Россией и НАТО. Тогда прогнозировалось, что боевые действия могут начаться летом 2025 года. По сценарию бундесвера, в октябре 2024 года Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград. Уже в декабре в районе Сувалкского коридора произойдет искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами». Результатом обострения станет приказ главнокомандующего НАТО в «день икс» о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат, из которых 30 тысяч – немцы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему подобная информация была предана огласке.

    Россия не раз подчеркивала, что Москва не представляет никакой опасности для государств, от которых не исходит угроза. Заявления на Западе об обратном призваны отвлечь внимание граждан от внутренних проблем, указывали в Кремле.

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    29 февраля 2024, 12:39 • Новости дня
    ФСБ задержала в аэропорту Волгограда 19-летнего спонсора ВСУ

    В аэропорту Волгограда сотрудники ФСБ задержали 19-летнего спонсора ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники управления ФСБ по Волгоградской области задержали в аэропорту Волгограда 19-летнего юношу, подозреваемого в оказании финансовой помощи ВСУ, он планировал улететь в Турцию, сообщили в пресс-службе управления.

    Как сообщили в пресс-службе, сотрудники совместно с пограничниками на КПП аэропорта Волгоград выявили и задержали 19-летнего юношу, планировавшего выехать в Турцию, передает ТАСС.

    В ходе проверочных мероприятий оперативниками установлено, что подозреваемый через мобильное приложение неоднократно посещал сайт благотворительного фонда, созданного СБУ и ВСУ.

    В управлении уточнили, что парень собирал деньги на покупку оружия, технических средств и последующего их использования против безопасности России, с июля по декабрь 2023 года он неоднократно перечислял свои деньги для оказания финансовой помощи ВСУ.

    В ФСБ сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена». Ведется следствие.

    Ранее УФСБ по Псковской области совместно с пограничниками задержали жителя Крыма, который шесть месяцев делал фото, снимал видео военной техники и позиций Российской армии, передавая данные ВСУ.

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    29 февраля 2024, 14:15 • Новости дня
    Путин: Героям спецоперации можно доверить Россию
    Путин: Героям спецоперации можно доверить Россию
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что его сердце наполняется гордостью за бойцов, принимающих участие в специальной военной операции.

    По его словам, они «не отступят, не подведут и не предадут».

    Путин сообщил, что постоянно встречается с участниками спецоперации – и кадровыми военными, и добровольцами. Герои СВО, по его словам, должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия.

    Президент отметил, что «подлинные герои и патриоты в жизни порой довольно скромны и сдержаны». «Они не кичатся своими успехами, не произносят громких лозунгов и слов. Но в переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план, берут на себя ответственность. Таким людям, которые думают о стране, живут ее судьбой, можно передать в будущем и доверить Россию», – сказал президент.

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    28 февраля 2024, 22:25 • Новости дня
    Байден заявил, что медобследование не выявило ничего нового

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден заявил, что его медицинское обследование не выявило ничего нового, результаты хорошие, как и в прошлом году.

    «Они ничем не отличаются от прошлогодних», – сказал Байден журналистам в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что год назад терапевт Байдена после обследования предоставил краткое заключение о том, что американский лидер здоров и в состоянии успешно выполнять свои обязанности.

    Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден решил пройти регулярный медицинский осмотр в медцентре им. Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщили в Белом доме.

    Отчет о состоянии здоровья американского лидера будет опубликован позже.

    Газета ВЗГЛЯД писала о различных сообщениях по поводу здоровья Байдена. Президент несколько раз попадал в странные ситуации. Летом 2022 года он упал с велосипеда, а уже осенью после выступления не смог найти собственное место на сцене.

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    29 февраля 2024, 12:25 • Новости дня
    Главком ВСУ признал необходимость задействовать резервы

    Главком ВСУ Сырский признал просчеты командования и необходимость задействовать резервы

    Tекст: Александра Юдина

    Ситуация на Авдеевском и Запорожском направлениях все еще остается сложной для украинских военных, у командиров выявлены просчеты во владении обстановкой, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

    По его словам, Киев уже принял меры по выделению «необходимых резервов», так как ситуация в районе боевых действий остается сложной, передает ТАСС.

    Также Сырский добавил, что особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях.

    По словам главкома ВСУ, в ходе работы у некоторых командиров были выявлены определенные просчеты во владении обстановкой, а это сильно повлияло на стойкость обороны на некоторых направлениях.

    «Были предприняты все шаги для выправления ситуации на месте. С выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов», – подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта.

    При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен.

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    29 февраля 2024, 11:19 • Новости дня
    Российские военные закрепились на опорных пунктах в поселке Работино

    Российские военные закрепились в селе Работино Запорожской области

    Российские военные закрепились на опорных пунктах в поселке Работино
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские подразделения закрепились на опорных пунктах в Работино Запорожской области, сообщили в военном ведомстве.

    Минобороны опубликовало кадры операции военнослужащих гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа, которым удалось застать противника врасплох, занять и закрепиться на их опорных пунктах внутри населенного пункта, передает РИА «Новости».

    Как отметил командир танка с позывным Снайпер, российские танкисты перед штурмом проложили дорогу через минные поля. Затем в Работино стала заходить пехота на БМП. Все это для ВСУ оказалось непредсказуемым, сообщил он.

    Действия личного состава корректировались командованием с помощью дронов.

    Накануне Минобороны сообщило об освобождении поселка Петровское на Авдеевском направлении.

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    28 февраля 2024, 19:48 • Новости дня
    Патрушев заявил о конце гегемонии США

    Секретарь Совбеза Патрушев: США хотят создать «вассалов» по всему миру

    Tекст: Вера Басилая

    США продолжают попытки привести к власти подконтрольные правительства по всему миру, но Вашингтон теряет свою гегемонию и не может с этим смириться, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

    В интервью «Российской газете» Патрушев рассказал, что Вашингтон хочет поставить во власти независимых государств подконтрольных США лидеров и вынашивает идею фикс – сделать из них вассалов, заставить забыть историю и национальные интересы.

    Секретарь Совбеза указал, что развивается многополярное мироустройство, и США теряют свою гегемонию, а это реальность, с которой Вашингтон не может смириться.

    Ранее Патрушев заявил, что международная обстановка беспрецедентно обострилась, поскольку Запад стремится любой ценой удержать свое доминирование в мировых делах.

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    29 февраля 2024, 11:49 • Новости дня
    С потерей Авдеевки ВСУ лишились возможности беспорядочно обстреливать Донецк

    Пушилин: С потерей Авдеевки ВСУ лишились возможности беспорядочно обстреливать Донецк

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска после выхода из Авдеевки лишились возможности беспорядочно обстреливать Донецк, однако угроза для города по-прежнему сохраняется, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Как сказал Пушилин, отвечая на вопрос о стабилизации оперативной обстановки в городе после освобождения Авдеевки, у противника нет возможности обстреливать Донецк дешевыми снарядами, но опасность и угрозы для Донецка остаются, поскольку Киев применяет HIMARS, а также целый ряд других дальнобойных ракет, передает ТАСС.

    Ранее Пушилин заявил, что Авдеевка полностью зачищена от военных ВСУ, но пока не до конца разминирована.

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    29 февраля 2024, 12:41 • Новости дня
    Путин назвал заявления властей США о стратегической безопасности демагогией
    Путин назвал заявления властей США о стратегической безопасности демагогией
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва всегда готова к диалогу с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности, но американская администрация сводит эти разговоры к демагогии, заявил президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

    «В последнее время все чаще звучат голословные обвинения в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Подобные вбросы, – а это не что иное, как вбросы, – это уловка, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединенным Штатам. При этом они блокируют наше предложение, которое лежит у них на столе уже более 15 лет», – сказал президент.

    Глава государства уточнил, что имеет в виду проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе. Российская сторона подготовила его в 2008 году.

    «Реакции-то никакой нет. О чем они говорят, вообще непонятно», – заметил Путин.

    Слова сегодняшних американских властей о якобы заинтересованности в переговорах с российской стороной по стратегической стабильности – это демагогия, подчеркнул он.

    «В преддверии президентских выборов в США они просто хотят показать своим гражданам, да и всем остальным, что по-прежнему правят миром. Мол, по тем вопросам, где Америке выгодно договариваться, будем вести с русскими разговор. А где им невыгодно – там и обсуждать нечего. Как они сами говорят: «Business is usual», – указал президент России.

    Российская позиция понятна: при желании обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности необходимо делать это только в едином комплексе.

    При обсуждении должны быть включены все те аспекты, которые затрагивают российские национальные интересы и безопасность страны. Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности, заключил президент.

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    29 февраля 2024, 10:27 • Новости дня
    ФСБ задержала в ЛНР двух шпионов

    ФСБ задержала в ЛНР двух шпионов СБУ и ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники УФСБ по Луганской народной республике (ЛНР) задержали двух местных жителей, шпионивших за ВС России и передававших данные украинской спецслужбе и ВСУ, сообщили в ведомстве.

    Как сообщили в ФСБ, двое жителей ЛНР в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям собирали сведения о местах дислокации ВС России, один из фигурантов передавал лицам, действовавшим в интересах СБУ, второй фигурант – представителям ВСУ, передает ТАСС.

    Фигуранты задержаны, против них возбуждены уголовные дела по статье о шпионаже.

    Ранее сотрудники УФСБ по ЛНР задержали двух жителей поселка Новоайдар за шпионаж и передачу данных о российских военнослужащих СБУ.

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    29 февраля 2024, 12:15 • Новости дня
    Сальдо заявил о полной зачистке Крынок

    Сальдо: Крынки полностью зачищены, но попытки ВСУ высадиться на островах продолжаются

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Село Крынки Херсонской области и его окрестности, освобожденные от ВСУ, полностью зачищены, при этом украинские войска продолжают попытки высадиться на острова в пойме Днепра, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, Крынки в данный момент полностью зачищены, ВС России контролируют обстановку на берегу, передает ТАСС.

    Сальдо добавил, что продолжаются попытки ВСУ высадиться на многочисленные острова в пойме Днепра.

    Напомним, министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что освобождение поселка Крынки в Херсонской области российскими войсками ставит точку в контрнаступлении украинских военных.

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    29 февраля 2024, 09:28 • Новости дня
    В подконтрольных Киеву частях Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольных Киеву районах Запорожской области, сообщил глава подчиненной украинским властям Запорожской областной администрации Иван Федоров.

    О каких именно объектах идет речь, он не уточнил, передает ТАСС.

    Напомним, во вторник объекты инфраструктуры также были повреждены в подконтрольных Киеву частях Запорожской области.

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    Страны БРИКС во главе с Россией изучают вариант создания собственной системы внешнеторговых расчетов на основе блокчейна. Этот путь может стать не только выгодным с экономической точки зрения, но и безопасным с политической. Потому что сделает страны БРИКС независимыми от воли западных политиков. Подробности

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    Русские солдаты разрушили миф о мощи американских танков

    В зоне спецоперации уничтожен первый американский танк Abrams. ВСУ возлагали большие надежды на применение этой машины. Сама разработка долгое время пользовалась репутацией «непобедимого чуда инженерной мысли». Что на практике означает уничтожение столь значимой для Запада модели танка и каковы дальнейшие перспективы использования противником этих машин в зоне СВО? Подробности

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    Инцидент в Люберцах вскрыл две проблемы в российском обществе

    Владелица сети кофеен в Люберцах не пустила участников СВО в свое заведение. По факту происшествия уже начато расследование. Это не первый случай дискриминации ветеранов боевых действий. Как государству защитить солдат от подобных нападок? И что делать, если некоторые из военных сами ведут себя неподобающим образом? Подробности

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    Польские фермеры показали истинное значение Украины для Евросоюза

    Полное прекращение товарооборота с Украиной обсуждается Польшей, признал польский премьер-министр Дональд Туск. Иначе говоря, тотальное закрытие поставок украинских товаров и в Польшу, и через Польшу в Евросоюз. Как устроены сейчас эти поставки, насколько они критичны для Украины и почему перед нами по сути отказ Европы от неограниченной поддержки киевского режима? Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Макрон опозорился на весь мир

      Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны ЕС и НАТО могут отправить своих военных на Украину, обернулось для него настоящим позором. Оказалось, что у Макрона в этом вопросе вообще нет союзников, кроме того, нет армии, способной даже защищаться, а не то что угрожать России.

    • Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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