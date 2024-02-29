Эксперт: Бизнес и государство сообща работают над новым нацпроектом «Экономика данных»

Сергей Плуготаренко: Россия в ИТ-сфере переходит от импортозамещения к технологическому лидерству

Tекст: Олег Исайченко

«Многое уже было сделано правительством РФ и Минцифры по направлению поддержки отечественных высокотехнологичных решений, и что важно – государство находится в контакте с отраслью, поэтому эти меры отвечают реальным потребностям рынка», – пояснил Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

«Сегодня бизнес и государство действуют сообща в вопросах достижения технологического лидерства, вместе работают над разработкой нового нацпроекта «Экономика данных». На примере нашего проекта «ТехЛид.рф» мы видим, как компании наращивают темпы разработки и запуска перспективных, конкурентоспособных решений, переходят от импортозамещения к технологическому лидерству. Поэтому считаем, что поставленные цели достижимы», – подчеркнул он.

В четверг в ходе традиционного послания к Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что к 2030 году стране необходимо сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. На реализацию этих планов будет нацелен нацпроект «Экономика данных».

По словам главы государства, такие технологии, интегральные платформы открывают огромные возможности для планирования развития экономики отдельных отраслей, регионов и городов. Россия уже является одним из мировых лидеров по внедрению государственных услуг в электронном виде, указал президент. Однако стоять на месте нельзя, страна должна быть самодостаточной и конкурентоспособной.

Президент также сообщил, что к 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее чем в 10 раз.

