Путин назвал заявления властей США о стратегической безопасности демагогией

Tекст: Алексей Дегтярев

«В последнее время все чаще звучат голословные обвинения в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Подобные вбросы, – а это не что иное, как вбросы, – это уловка, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединенным Штатам. При этом они блокируют наше предложение, которое лежит у них на столе уже более 15 лет», – сказал президент.

Глава государства уточнил, что имеет в виду проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе. Российская сторона подготовила его в 2008 году.

«Реакции-то никакой нет. О чем они говорят, вообще непонятно», – заметил Путин.

Слова сегодняшних американских властей о якобы заинтересованности в переговорах с российской стороной по стратегической стабильности – это демагогия, подчеркнул он.

«В преддверии президентских выборов в США они просто хотят показать своим гражданам, да и всем остальным, что по-прежнему правят миром. Мол, по тем вопросам, где Америке выгодно договариваться, будем вести с русскими разговор. А где им невыгодно – там и обсуждать нечего. Как они сами говорят: «Business is usual», – указал президент России.

Российская позиция понятна: при желании обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности необходимо делать это только в едином комплексе.

При обсуждении должны быть включены все те аспекты, которые затрагивают российские национальные интересы и безопасность страны. Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности, заключил президент.