Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника.0 комментариев
Путин призвал органы власти делать все для поддержки семей военных
Путин: Спецоперацию поддержало абсолютное большинство россиян, органы власти должны делать все для поддержки семей военных
Спецоперацию поддержало абсолютное большинство россиян, власти должны делать все для поддержки семей военных, заявил в ходе обращения Федеральному собранию президент Владимир Путин.
«И сегодня, когда наша Родина отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников на Донбассе и в Новороссии, решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам, нашей сплоченности, преданности родной стране, ответственности за ее судьбу», – цитирует его слова ТАСС.
Президент выразил слова благодарности тем, кто трудится в три смены – столько, сколько нужно фронту.
«Миллионы людей объединили акция «Мы вместе» и проект Общероссийского народного фронта «Все для победы!». Российский бизнес за два года направил миллиарды рублей волонтерским организациям и благотворительным фондам, которые поддерживают наших бойцов и их семьи», – подчеркнул он.
Также президент отметил работу фонда «Защитники Отечества», усилия Комитета семей воинов Отечества, других общественных объединений.
«Прошу все органы власти и впредь делать все, чтобы поддержать семьи наших героев: родителей, жен, детей, которые переживают за самых близких, дорогих им людей, ждут их домой», – заключил президент.