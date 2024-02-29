В Финляндии заявили, что Киеву не запрещали наносить удары по территории России

Депутат Финляндии Копра заявил, что Киеву не запрещалось наносить удары по российской территории

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Финляндия не вводила таких «ограничений», «Киев имел право использовать это оружие против военных целей и на российской территории», передает РИА «Новости» со ссылкой на общественный вещатель Yle.

Как при этом отметила глава Минобороны Антти Хяккянен, ограничения на использование оружия были введены странами, которые предоставили Украине системы оружия дальнего радиуса действия.

В финском ведомстве также добавили, что условием для получения военной помощи от НАТО и других стран Запада заключается в том, что западное оружие не должно применяться на российской территории.

Между тем стало известно, что резервисты в Финляндии начали массово увольняться со службы перед учениями НАТО, которые, как заявил спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина, начнутся в феврале и будут направлены на сдерживание России.

