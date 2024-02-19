Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.0 комментариев
Резервисты в Финляндии начали массово увольняться со службы перед учениями НАТО
Из резерва Сил обороны Финляндии за февраль ушло большое количество человек, теперь в стране не хватает свободных мест на курсах переподготовки для бывших военных запаса. Пятидневная служебная подготовка позволяет перейти на госслужбу, сообщило издание Helsingin Sanomat.
Волна увольнений из запаса поднялась в начале февраля, когда министр обороны Антти Хяккянен заявил, что резервистам будет запрещено уходить с военной службы. Позже министр смягчил слова, пояснив, что проблема является незначительной, однако в будущем нужно будет разобраться с глубинными причинами этого явления, передает «Фонтанка».
В 2024 году из резерва ушли 1435 человек, в феврале – 1200. За 2023 год резерв покинули 1650 человек. По законам Финляндии, уволившийся со службы резервист должен переходить на гражданскую службу через систему непрерывного образования.
Директор профильного отдела гражданской службы Микко Рейонен сообщил, что в этом году было запланировано 44 курса повышения квалификации, однако на данный момент осталось только 30 вакансий. Около 600 человек, ушедших из резерва, пока не могут пройти курсы переподготовки.
Ранее спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина в интервью агентству Арменпресс заявил, что одни из самых крупных учений НАТО Steadfast Defender 2024, которые начнутся в феврале, направлены на сдерживание России.