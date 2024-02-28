В Китае призвали создать условия для снижения напряженности на Украине

В Калининграде ответили на угрозу «нейтрализации» города со стороны НАТО

Политолог Носович назвал варианты ответа России на угрозу «нейтрализации» Калининграда

Tекст: Илья Абрамов

«В первую очередь следует сказать о биографии Линкявичюса. Во времена СССР он был комсомольским организатором. Позднее будущий посол стал главой МИД Литвы и на этой должности отметился высказыванием о том, что Вильнюс может организовать блокаду Калининграда. Тогда это заявление вызвало очень большой скандал», – сказал политолог Александр Носович.

«Теперь, работая послом в Швеции, Линкявичюс решил напомнить о себе словами о «нейтрализации» Калининграда. России следует реагировать на подобные высказывания вызовом временного поверенного в делах Литвы и вручением ему ноты протеста. Более широких мер предпринимать не стоит, так как это будет пиаром экс-министра. Сейчас такие заявления – единственное, на что он способен», – отмечает собеседник.

«Но это не значит, что мы не должны заботиться о защите Калининграда. Более того, с момента прошлого высказывания Линкявичуса Россия уже много сделала для обеспечения безопасности региона. Например, ранее субъект был зависим от поставок электричества из Литвы, теперь он сам обеспечивает себя энергией. Также развиваются воздушный и водный транспорт для связи с другими частями нашей страны», – подчеркивает он.

«Огромное внимание уделяется и укреплению наших войск, расположенных в регионе. Если против Калининграда будут предприняты враждебные меры, например, морская или воздушная блокада, то «нейтрализовать» могут уже Литву. Наша ядерная доктрина предполагает возможность нанесения удара в случае угрозы захвата нашего региона. Этот факт прибалтам следует помнить», – резюмировал Носович.

Во вторник посол Литвы в Швеции и экс-глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил России «нейтрализацией» Калининграда, в случае если Москва бросит вызов НАТО. Он отметил, что после вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним для блока.

Ранее экс-заместитель главы Минобороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Rzeczpospolita заявил, что Калининград – «оккупированная территория», и Варшаве нужно его захватить. По его мнению, России нельзя иметь в зоне ответственности Калининградскую область и размещать там свои войска.

Пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков, комментируя слова польского экс-замминистра обороны, сказал, что военному следует открыть учебник истории. Там он сможет почитать, что Калининградская область – не «оккупированная территория», а земля, которая досталась СССР и России в результате мирного договора.