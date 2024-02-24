Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.3 комментария
Депутат Рады заявил о готовности Украины воевать с Китаем на стороне США
Депутат Рады заявил о готовности Украины воевать с Китаем, Ираном и КНДР на стороне США
Украина готова воевать с Китаем, КНДР, Ираном и любой другой страной на стороне США, заявид депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).
«Мы, украинцы, готовы стоять плечом к плечу с Соединенными Штатами в окопах возле Тегерана или в Северной Корее, или рядом с Пекином, разницы нет», – заявил Гончаренков в интервью американской телекомпании CNN, передает ТАСС.
Он добавил, что Украина «достаточно сильна» и является «очень важным союзником» США, поэтому, как считает депутат Рады, Вашингтон должен продолжать оказывать помощь Киеву.