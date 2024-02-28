Председатель СФ Матвиенко: Умер экс-премьер СССР Николай Рыжков

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она отметила, что из жизни «ушел потрясающий и светлый человек, человек-эпоха».

«Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души», – подчеркнула она.

По словам главы Совфеда, Рыжков стал ярчайшим примером честного, бескорыстного и ответственного человека труда «на всех этапах своего пути – от заводских цехов до Госплана и руководства Советом министров СССР».

Рыжков являлся членом Политбюро ЦК КПСС (1985-1990), председателем Совета министров СССР (1985-1991), депутатом Государственной думы (1995-2003). Удостоен звания Героя Труда РФ (2019). Был членом Совета Федерации от Белгородской области с 2003 по 2023 гг.