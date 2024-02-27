Мирный космос на международном уровне регулируется соглашением от 1967 года. Но это совершенно не значит, что наши «западные партнеры» не демонстрируют желание этот договор аннулировать или хотя бы обойти.2 комментария
На улицах Москвы заметили «Ярс»
Минобороны сообщило о марше колонны «Ярсов» для подготовки к параду на Красной площади
На улицах Москвы замечен подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», предназначенный для нанесения ядерных ударов. Российское Минобороны пояснило, что «Ярсы» направлены в Подмосковье для подготовки к параду Победы.
На улицах Москвы заметили пусковую установку комплекса и многоцелевую машину сопровождения, направляющихся в сторону Подмосковья. Минобороны сообщило, что механизированная колонна пусковых установок ПГРК «Ярс» совершает марш из Тейково по трассе М7 для подготовки к параду на Красной площади, передает РИА «Новости».
Напомним, для тренировок парадных расчетов к параду Победы обычно используют военный полигон в подмосковном Алабино.