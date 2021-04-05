Первая сводная тренировка парада Победы прошла в Подмосковье

Первая совместная тренировка пеших расчетов, механизированных колонн и авиации прошла на подмосковном полигоне Алабино, сообщили в Минобороны.

«В Подмосковье состоялась совместная тренировка пеших расчетов, механизированной колонны и парадного строя авиации военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

По информации ведомства, в тренировке приняли участие 12 тыс. военнослужащих и более 190 образцов техники. «Расчеты легендарных танков Т-34 традиционно возглавят механизированную колонну», – отметили в ведомстве.

Современная тяжелая бронетехника была представлена танками Т-72Б3М, Т-80 БВМ и Т-90М «Прорыв», перспективная – танком Т-14 «Армата». Были задействованы боевые машины пехоты БМП-3 и БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также перспективные БМП «Курганец-25». «Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», реактивная система залпового огня «Торнадо-С», самоходная гаубица «Мста-С» и межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» представят вооружение ракетных войск и артиллерии», – заявили в Минобороны.

Традиционно в составе колонны прошли пусковые установки ракетного комплекса «Ярс» и машины тяжелой огнеметной системы ТОС-1А. «Вооружение Воздушно-десантных войск представлено боевыми машинами десанта БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка», – отмечается в сообщении.

Техника войск противовоздушной обороны была представлена уже традиционными на параде комплексами «Панцирь-С» и зенитными ракетными системами С-400, однако была показана и новинка – специальный бронеавтомобиль для перевозки расчетов ПЗРК «Тайфун-ПВО».

«Современные зенитные ракетные комплексы средней и малой дальности «Бук-М3» и «Тор-М2» представят вооружение войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск», – сообщили в Минобороны.

В составе парадного строя авиации были задействованы пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» на самолетах Су-30СМ и МиГ-29, «Беркуты» на вертолетах Ми-28Н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, самолетов военно-транспортной авиации Ил-76, истребителей Су-35С, бомбардировщиков Су-34, Су-24М, вертолетов Ми-26, Ми-8, Ка-52 и других типов авиационной техники.

Завершали авиационную часть экипажи самолетов МиГ-31К и Су-57, а также три группы самолетов – «тактическое крыло» Липецкого авиацентра, «кубинский бриллиант» и шесть штурмовиков Су-25, которые окрашивают небо в цвета российского флага. На параде в воздушной составляющей всего планируется задействовать 76 воздушных судов – 53 самолета и 23 вертолета.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что парад в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне в этом году точно будет, эпидемиологическая ситуация внушает осторожный оптимизм.