Кремль подтвердил проведение парада Победы 9 мая в Москве

Парад в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне в этом году точно будет, эпидемиологическая ситуация внушает осторожный оптимизм, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Парад будет, однозначно. Вы знаете, что были уже заявления, что и «Бессмертный полк» готовится», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду 9 мая, представитель Кремля ответил утвердительно.

«Конечно, сейчас пока надо делать сноску на санитарные наши власти, динамика пока, можно с осторожным оптимизмом ее констатировать», – сказал Песков.

Между тем в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что военные, которые будут участвовать в параде Победы, приступят к тренировкам в апреле.

«Уже в апреле военнослужащие (водители механизированной колонны – ред.) приступят к первым тренировкам, в ходе которых отработают движение на скорости от 5 до 30 км/ч, выполнение поворотов, движение в составе колонн и в ряд», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на подмосковный полигон Алабино уже прибыли свыше 150 единиц военной техники. В составе механизированной колонны пройдут танки Т-34, Т-72Б3, Т-90М, Т-14, боевые машины поддержки танков – БМПТ, реактивные системы залпового огня «Солнцепек», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», зенитно-ракетные комплексы «Бук», автомобили повышенной проходимостью «Тайфун».

Все механики-водители вакцинированы «Спутником V». За время подготовки они преодолеют порядка тысячи километров.

Напомним, 16 февраля Песков заверил в проведении парада Победы в 2021 году.