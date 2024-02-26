Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 млн палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.4 комментария
Берлин заявил о возможной причастности России к гибели перебежчика Кузьминова
Глава немецкого МВД Фезер не исключила причастность России к гибели перебежчика Кузьминова
Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что Россия может быть причастна к гибели угнавшего российский военный вертолет летчика Максима Кузьминова в Испании.
Фезер сообщила, что немецкие органы безопасности взаимодействуют с властями Испании, где «расследование убийства российского перебежчика идет полным ходом», передает РБК со ссылкой на Bild.
Фезер пояснила, что ее страна занимается обеспечением безопасности россиян, которые уехали из России по политическим причинам и получили убежище.
Она выступила с утверждением, будто речь может идти о «государственном терроризме», но никаких доказательств не привела, передает ТАСС.
В феврале испанская пресса заявила о смерти Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль не располагает информацией о якобы убийстве в Испании Кузьминова. До сих пор нельзя стопроцентно утверждать, что Кузьминов действительно убит.