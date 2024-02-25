СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.10 комментариев
В Киеве заявили о наличии у Украины ракет собственного производства дальностью 700 км
Украина располагает ракетами собственного производства дальностью 700 километров, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
Ракетную программу он назвал самой важной для Украины, а также добавил, что у республики «появилось дальнобойное оружие, которое поразило цель на 700 километров», передает РИА «Новости».
Ранее германский Бундестаг поддержал резолюцию фракций правящих партий (Социал-демократическая партия Германии – СДПГ, «зеленые» и Свободная демократическая партия – СвДП, либералы), которая содержит призыв передать Украине дальнобойное оружие.