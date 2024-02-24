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Министр обороны Швеции прибыл в Киев и встретился с Зеленским
Министр обороны Швеции Пол Йонссон прибыл в Киев и встретился с Владимиром Зеленским
Министр обороны Швеции Пол Йонссон прибыл в Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает офис президента Украины.
В ходе встречи Зеленский подчеркнул, что визит министра обороны Швеции – важный знак солидарности для Киева, передает РИА «Новости».
Ранее Йонссон заявил, что Россия в ходе конфликта на Украине продемонстрировала «определенную устойчивость» и доказала, что способна восстанавливать свои силы и оборонно-промышленную базу.
По его словам, Россия переводит свою экономику и оборонно-промышленную базу на военные рельсы. Евросоюз и США в это же время колеблются по вопросу долгосрочной военной поддержки.
Йонссон также подчеркнул. что война с участием Швеции «не является неизбежной, хотя обстановка в сфере безопасности значительно ухудшилась за последние четыре-пять месяцев».
При этом Швеция намерена сконцентрировать свои усилия на увеличении производства боеприпасов, в частности в планах утроить выпуск 155-мм артиллерийских и других снарядов, которые активно используют на Украине, поскольку «наличие сильной оборонной промышленной базы является частью надежного сдерживания».