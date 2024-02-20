В Швеции отметили устойчивость России в ходе конфликта на Украине

Глава МО Швеции: Россия продемонстрировала устойчивость в ходе конфликта на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, Россия переводит свою экономику и оборонно-промышленную базу на военные рельсы. Евросоюз и США в это же время колеблются по вопросу долгосрочной военной поддержки, передает ТАСС.

Йонсон считает, что война с участием Швеции «не является неизбежной, хотя обстановка в сфере безопасности значительно ухудшилась за последние четыре-пять месяцев».

При этом Швеция намерена сконцентрировать свои усилия на увеличении производства боеприпасов, в частности в планах утроить выпуск 155-мм артиллерийских и других снарядов, которые активно используют на Украине, поскольку «наличие сильной оборонной промышленной базы является частью надежного сдерживания».

Министр добавил, что Швеция передаст Киеву военную и финансовую помощь на сумму 7,1 млрд крон (почти 682 млн долларов). Это самый большой пакет помощи, который Стокгольм передаст Киеву.

Ранее в Швеции обсудили с США планы вступления в НАТО и помощь Украине.