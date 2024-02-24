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Главу полиции Волынской области задержали за перепродажу благотворительных машин
На Украине задержали главу полиции Волынской области за перепродажу машин, завозившихся через благотворительный фонд
Украинские силовики задержали главу Национальной полиции Украины по Волынской области Юрия Крошко, которого подозревают в перепродаже автомобилей, ввозившихся в страну через благотворительный фонд.
«Предварительно, по информации издания, были перепроданы 52 автомобиля. Ведется расследование», – сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Ранее сообщалось, что мэр Лондона Садик Хан принял решение передать Украине устаревшие автомобили, не отвечающие экологическим требованиям и подлежащие утилизации, при условии, что машины будут использоваться в гуманитарных и медицинских целях.
По его словам, жители Лондона, которые вместо того, чтобы отправить не отвечающие требованиям Ultra Low Emission автомобили на утилизацию, пожертвуют их Украине, получат из городского бюджета такую же выплату, как если бы они их утилизировали – 2 тыс. фунтов стерлингов.