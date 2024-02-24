Лондон передаст Киеву подлежащие утилизации автомобили для гуманитарных целей

Мэр Лондона принял решение передать Украине автомобили, подлежащие утилизации по экологическим требованиям

Tекст: Денис Тельманов

«План, позволяющий пожертвовать Украине автомобили, которые не соответствуют нормативам по выбросам, поможет не только обеспечить гуманитарные и медицинские нужды, но и убрать с улиц Лондона загрязняющие окружающую среду транспортные средства», – приводит ТАСС слова Хана.

По его словам, жители Лондона, которые вместо того, чтобы отправить не отвечающие требованиям Ultra Low Emission автомобили на утилизацию, пожертвуют их Украине, получат из городского бюджета такую же выплату, как если бы они их утилизировали – 2 тыс. фунтов стерлингов.

Отмечается, что лондонская служба скорой медицинской помощи в ближайшее время передаст Киеву 10 медицинских машин, а летом доведет их число до 50.

Ранее сообщалось, что Австралия отказалась отдать старые вертолеты для ремонта и передачи Киеву. Вместо этого Минобороны Австралии утилизирует все списанные вертолеты MRH-90 Taipan, несмотря на предложение австралийских ветеранов самостоятельно отремонтировать часть машин и передать их Украине.