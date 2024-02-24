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    Запад раскрутил антироссийскую политику на полную катушку
    Медведев в ответ на новые санкции придумал систему мести Западу
    ВСУ в неудачной атаке у Богдановки потеряли почти 400 человек
    MWM: Украине будет тяжело заменить уничтоженные ЗРК Patriot
    ВСУ вывели войска из Ласточкино к западу от Авдеевки
    Кремль: Путин выразил соболезнования родным Лебедева
    Медведев объяснил «проблемами с головой» слова Мелони об СВО
    ВС России сбили два украинских МиГ-29 в ДНР
    Западные СМИ описали царящую в офисе Зеленского атмосферу
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов От фронта исходит свет совести

    СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Юмор и достоинство как новое оружие России

    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

    6 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

    41 комментарий
    24 февраля 2024, 18:15 • Новости дня

    ВСУ вывели войска из Ласточкино к западу от Авдеевки

    «Страна.ua»: Украинские войска оставили Ласточкино к западу от Авдеевки

    ВСУ вывели войска из Ласточкино к западу от Авдеевки
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ оставили населенный пункт Ласточкино, расположенный к западу от Авдеевки в пригороде Донецка, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Как пишет издание, украинские военные оставили Ласточкино из-за угрозы флангам ВСУ и маршрутам снабжения, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ в неудачной атаке у Богдановки потеряли почти 400 человек.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ ушли с нескольких позиций под Авдеевкой.

    23 февраля 2024, 20:08 • Новости дня
    Военкор: Обманувшего ВС России офицера ВСУ ликвидировали в ДНР

    Военкор Татаринов: Обхитрившего ВС России офицера ВСУ ликвидировали в ДНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обманувший российских военных в начале спецоперации офицер ВСУ Дмитрий Коваль ликвидирован в зоне СВО, сообщил военкор Руслан Татаринов.

    Уроженец Киева Дмитрий Коваль ликвидирован в районе села Красное в ДНР 21 февраля, сообщил Татаринов в своем Telegram-канале.

    В начале СВО он обманул российских военных под Киевом. Он проехал через их заслон, утверждая, что движется в Гостомель за сыном, но на самом деле он поехал наводить удары по самолету Ан-225 «Мрии».

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    23 февраля 2024, 21:00 • Новости дня
    Пользователи X предупредили Зеленского о последствиях «сюрприза» в Черном море

    Пользователи X предупредили Зеленского о последствиях обещанного «сюрприза» в Черном море

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В соцсети X (бывший Twitter) пользователи отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке неких «сюрпризов» в Черном море.

    Пользователи предупредили Зеленского о том, что он скоро «сам получит сюрпризы», и это произойдет «намного раньше», чем он может предположить, передает РИА «Новости».

    Другой пользователь предположил, что Россия скоро «придет за Одессой».

    Еще один комментатор предложил не обращать внимания на высказывания Зеленского, поскольку тот «одной ногой уже в могиле».

    Ранее Зеленский заявил, что ВСУ проведут новое контрнаступление в Черном море, они якобы готовят «много сюрпризов» России.

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    23 февраля 2024, 20:03 • Новости дня
    Появилось видео уничтожения американского ЗРК Patriot

    Минобороны опубликовало видео уничтожения ЗРК Patriot

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись с уничтожением зенитно-ракетного комплекса производства США Patriot опубликовало в пятницу Министерство обороны России.

    Ракетные войска ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием, поражены пусковая установка комплекса, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ролике зафиксировано, как после поражения ЗРК на место прибыла эвакуационная группа из нескольких автомобилей.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России за неделю уничтожили два украинских военных воздушных судна.

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    23 февраля 2024, 20:29 • Новости дня
    Небензя и Полянский ушли с заседания ГА ООН об «оккупированных» территориях Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский постпред при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание Генассамблеи об «оккупированных украинских территориях».

    Заседание ГА ООН на эту тему проводят каждый год с 2014 года, Небензя заявил, что «оккупированных территорий» Украины не существует, есть лишь новые территории России, передает РИА «Новости».

    По его словам, коллективному западу придется отвечать «за сделанное Украиной» рано или поздно.

    Он отметил, что претендующие на звание цивилизованных и демократических стран государства не обращали внимание на заявление украинского премьера Арсения Яценюка о том, что «в Донбассе проживают нелюди».

    Они также не придавали значения словам действующего президента Украины Владимира Зеленского, называвшего жителей Донбасса «существами и особями».

    Небензя подчеркнул, что у владеющих фактами о действиях киевского режима не возникает вопросов о вхождении в состав России новых субъектов. Это было закономерным следствием политики истребления украинскими властями своего населения после 2014 года.

    После выступления Небензя и Полянский покинули заседание.

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    24 февраля 2024, 12:43 • Новости дня
    Западные СМИ описали царящую в офисе Зеленского атмосферу

    Газета Politico описала царящую в офисе Зеленского атмосферу

    Западные СМИ описали царящую в офисе Зеленского атмосферу
    @ James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В офисе президента Украины Владимира Зеленского в последнее время царит мрачная атмосфера, сообщает газета Politico.

    По данным издания, в офисе президента Украины ощутимо недовольство, передает ТАСС.

    При этом «почти все» в офисе убеждены в том, что США скоро передадут им помощь. Также офис продолжает работу над улучшением мобилизации и военного планирования. Офис готовится к эффективному использованию помощи.

    Ранее сообщалось, что Лондон выделит более 300 млн долларов Киеву в течение года.

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    24 февраля 2024, 11:39 • Новости дня
    MWM: Украине будет тяжело заменить уничтоженные ЗРК Patriot
    MWM: Украине будет тяжело заменить уничтоженные ЗРК Patriot
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украине будет сложно заменить уничтоженные ЗРК Patriot в связи с проблемами с поставками от Запада, пишет американский журнал Military Watch.

    Отмечается, что российские военные успешно нанесли удар по используемой ВСУ системе ПВО Patriot c ракетами MIM-104, передает РИА «Новости».

    В материале указано, что поражены пусковая установка класса «земля-воздух», боеприпасы и другие неуказанные компоненты.

    Также журнал пишет о том, что удар по системе ПВО могли нанести как ракетами «Кинжал», так и «Искандерами».

    Так, обозреватели заметили, что Киеву будет тяжело заменить уничтоженные части западного комплекса противовоздушной обороны из-за прекращения поддержки со стороны Запада.

    Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись с уничтожением зенитно-ракетного комплекса производства США Patriot.

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    23 февраля 2024, 21:18 • Новости дня
    В ВСУ поддержали идею Трампа по установлению мира на Украине

    Telegraph: Бойцы ВСУ поддержали идею Трампа по установлению мира на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие украинской армии поддерживают мысль 45-го президента США Дональда Трампа, желающего остановить боевые действия на Украине, сообщает Telegraph.

    ВСУ терпят большие потери, им нужна помощь, в 2024 году все стало гораздо сложнее, чем год назад, если Трамп хочет «остановить войну», то украинские военные готовы его поддержать, сказал один из украинских солдат Telegraph, передает РИА «Новости».

    Украинская армия испытывает нехватку боеприпасов. Другой собеседник из числа украинских военнослужащих напомнил заявление действующего президента США Джо Байдена, признавшего, что ВСУ не получали достаточной военной помощи.

    Сейчас ВСУ находятся в таком положении, когда им нужно решать, какую деревню они сдадут российским военным следующей, заключил он.

    В октябре 2023 года Трамп заявлял, что киевскому режиму для сохранения Украины следует отдать области с русскоязычным населением России.

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    24 февраля 2024, 09:44 • Новости дня
    В Германии предложили изменить написание Киева

    В МИД Германии изменил транслитерацию столицы Украины с Kiew на Kyjiw

    В Германии предложили изменить написание Киева

    Tекст: Александра Юдина

    МИД Германии изменил транслитерацию названия столицы Украины с Kiew на Kyjiw, сообщили в ведомстве.

    Уточняется, что новое название будет использоваться в служебной переписке, текстах и справочных материалах для обозначения украинской столицы, передает РИА «Новости».

    Как отметили в германском ведомстве, это будет касаться веб-сайтов и вывесок посольства.

    Напомним, в 2019 году совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и принял решение заменить официальное название украинской столицы с «Kiev» на «Kyiv» (произносится как «Кыив») в международной базе.

    В Росреестре заявляли, что решение США о переименовании Киева не является обязательным для исполнения в других странах.

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    24 февраля 2024, 15:18 • Новости дня
    Медведев объяснил «проблемами с головой» слова Мелони об СВО

    Медведев объяснил «проблемами с головой» слова Мелони об СВО

    Медведев объяснил «проблемами с головой» слова Мелони об СВО
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил «проблемами с головой» или «проявлением гена фашизма» заявления премьер-министра Италии Джорджи Мелони о том, что нападение ХАМАС на Израиль было спровоцировано началом СВО на Украине.

    Слова премьера Италии Медведев прокомментировал на английском языке на своей странице в соцсети X(бывший Twitter, заблокирован в России). Он отметил, что «число полудурков во власти в странах Запада растет день ото дня», передает ТАСС.

    Медведев объяснил заявления Мелони «особенными проблемами с головой», и предположил, что проявились скрытые «гены фашистского прошлого».

    Ранее Мелони заявила, что ХАМАС не стал бы нападать на Израиль в октябре прошлого года, если бы Россия не начала спецоперацию на Украине.

    Напомним, главы правительств Бельгии, Италии и Канады Александер Де Кроо, Джорджа Мелони и Джастин Трюдо, а также глава ЕК Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев с визитом солидарности по случаю второй годовщины начала российской СВО.

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    23 февраля 2024, 20:19 • Новости дня
    Блинкен назвал новый пакет санкций против России самым большим в истории

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Очередные антироссийские санкции со стороны США – самый крупный список рестрикций, введенный Вашингтоном против Москвы, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

    Новый пакет санкций включил в себя самое большое количество ограничений, которые когда-либо вводились против России, заявил Блинкен, передает ТАСС.

    Экспортные ограничения ввели более чем против 500 физлиц и юрлиц в ответ на начало СВО на Украине, добавил он.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Вашингтон своими действиями хоронит все возможности для стабилизации отношений с российской стороной.

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    24 февраля 2024, 11:35 • Новости дня
    ВСУ покинули ряд позиций под Авдеевкой
    ВСУ покинули ряд позиций под Авдеевкой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ ушли с нескольких позиций под Авдеевкой, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Сообщается, что войскам противника под натиском ударов российской артиллерии и планирующих бомб пришлось покинуть несколько своих позиций, передает ТАСС.

    Кимаковский уточнил, что удары по ВСУ под Авдеевкой наносятся сразу с нескольких направлений.

    Ранее сообщалось, что ВСУ за неделю потеряли на Авдеевском направлении почти 3 тыс. человек.

    Коментарии (5)
    24 февраля 2024, 10:51 • Новости дня
    Шойгу изучил недостатки трофейной западной бронетехники

    Минобороны: Шойгу изучил недостатки трофейной западной бронетехники

    Шойгу изучил недостатки трофейной западной бронетехники
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Офицеры группировки войск «Центр» представили главе Минобороны Сергею Шойгу в зоне спецоперации образцы зарубежной трофейной военной техники, сообщил замкомандующего войсками Центрального военного округа Евгений Циндяйкин.

    По его словам, практически у всех западных машин есть недостаток в виде слабой проходимости на примере бронетранспортера М113 производства США, передает ТАСС.

    Циндяйкин отметил, что это касается практически всех европейских машин в «наших условиях».

    Российские танки тем временем скоро получат защиту от дронов-камикадзе.

    Коментарии (28)
    24 февраля 2024, 11:57 • Новости дня
    NTV: Бойцы ВСУ потеряли мотивацию продолжать боевые действия
    NTV: Бойцы ВСУ потеряли мотивацию продолжать боевые действия
    @ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ потеряли мотивацию продолжать боевые действия, при этом в армии не хватает личного состава, заявили солдаты в репортаже немецкого телеканала NTV.

    ВСУ пожаловались на давление, оказываемое на них беспилотниками ВС России, которые срывают атаки, передает РИА «Новости» со ссылкой на репортаж.

    Как рассказали военные, стало проблемой даже выкопать окопы.

    «Когда кто-то оказывается снаружи, его сразу замечает дрон. Потом появляется второй беспилотник, и что-то прилетает вслед», – рассказал опрошенный солдат.

    Ранее сообщалось, что ВСУ за неделю потеряли на Авдеевском направлении почти 3 тыс. человек.

    Коментарии (10)
    23 февраля 2024, 19:28 • Новости дня
    Посол Антонов: США хоронят возможности стабилизации отношений с Россией

    Посол России в Вашингтоне Антонов: США хоронят все возможности стабилизации отношений с Россией

    Посол Антонов: США хоронят возможности стабилизации отношений с Россией
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона своими действиями хоронит все возможности для стабилизации отношений с российской стороной, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Белый дом пытается демонстрировать «решимость и лидерство», при нанесении ударов по России он хочет решить внутренние задачи, заявил Антонов, передает ТАСС.

    Американская администрация хочет заставить Конгресс согласиться выделением миллиардов долларов на поддержку киевского режима даже вопреки осознанию его развала.

    Своими действиями администрация «хоронит все те крупицы», на которые можно было надеяться на гипотетическую стабилизацию отношений России и США.

    Санкции Вашингтона против Москвы представляют собой «циничную попытку вмешаться во внутренние дела» России, заставить ее отказаться от защиты «коренных национальных интересов», и внести раскол в российское общество.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что против России введут более 500 санкций из-за СВО на Украине и смерти Алексея Навального.

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    24 февраля 2024, 14:56 • Новости дня
    ВСУ в неудачной атаке у Богдановки потеряли почти 400 человек

    Минобороны: ВСУ в неудачной атаке у Богдановки потеряли почти 400 человек

    ВСУ в неудачной атаке у Богдановки потеряли почти 400 человек
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска у Богдановки ДНР отразили контратаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили свыше 395 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины.

    По данным Минобороны, в неудачной атаке у Богдановки ВСУ потеряли также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, на Донецком направлении подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны около Красного и Курдюмовки ДНР.

    В то же время на Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» продолжали занимать более выгодные  позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й бригад ВСУ.

    Поблизости от Первомайского и Ласточкино ДНР ВС России отразили две контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ. Потери противника убитыми и ранеными составили до 425 военнослужащих, три танка, десять бронемашин и 24 автомобиля.

    Подразделения группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны у Луговского Запорожской области, а возле поселка Шевченко отражена контратака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника – 125 военнослужащих, а также американская артиллерийская система М777.

    В Минобороны сообщили, что на Херсонском направлении подразделения группировки «Днепр» нанесели комплексное огневое поражение подразделениям 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ около Работино и Вербового Запорожской области.

    Потери противника составили до 35 военнослужащих, американская артиллерийская система М777, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

    На Купянском направлении подразделения Западной группировки нанесли огневое поражение 30-й и 32-й механизированным бригадам ВСУ и отразили три контратаки в районе Синьковки Харьковской области.

    Потери ВСУ – до 55 военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

    Отмечается, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены живая сила и техника ВСУ в 117 районах.

    Ранее сообщалось, что ВС России сбили два украинских МиГ-29 в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово Донецкой народной республики.

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