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ВСУ покинули ряд позиций под Авдеевкой
ВСУ ушли с нескольких позиций под Авдеевкой, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Сообщается, что войскам противника под натиском ударов российской артиллерии и планирующих бомб пришлось покинуть несколько своих позиций, передает ТАСС.
Кимаковский уточнил, что удары по ВСУ под Авдеевкой наносятся сразу с нескольких направлений.
Ранее сообщалось, что ВСУ за неделю потеряли на Авдеевском направлении почти 3 тыс. человек.