Минобороны: ВСУ в неудачной атаке у Богдановки потеряли почти 400 человек

Tекст: Вера Басилая

По данным Минобороны, в неудачной атаке у Богдановки ВСУ потеряли также девять автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

Кроме того, на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Красное и Курдюмовка ДНР.

В то же время на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й бригад ВСУ.

В районах населенных пунктов Первомайское и Ласточкино ДНР ВС России отразили две контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ. Потери противника убитыми и ранеными составили до 425 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин и 24 автомобиля.

Также подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны в районе Луговское Запорожской области, а возле поселка Шевченко отражена контратака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника – 125 военнослужащих, шесть автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США.

В Минобороны сообщили, что на Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» во взаимодействии с артиллерией нанесели комплексное огневое поражение подразделениям 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ возле Работино и Вербовое Запорожской области.

Потери противника составили до 35 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

Отмечается, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах.

Так, на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск нанесли огневое поражение 30-й и 32-й механизированным бригадам ВСУ и отразили три контратаки в районе Синьковки Харьковской области.

Потери ВСУ – до 55 военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»

Ранее сообщалось, что ВС России сбили два украинских МиГ-29 в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово Донецкой народной республики.