Минобороны: ВС России сбили два украинских МиГ-29 в ДНР

Tекст: Вера Басилая

По данным Минобороны, за сутки перехвачены управляемая авиационная бомба JDAM и два снаряда РСЗО HIMARS. Кроме того, уничтожены 92 украинских беспилотника около Волновахи ДНР, Чубаревки Запорожской области, Новой Збурьевки и Новой Маячки Херсонской области, следует из сообщения в Telegram-канале военного ведомства.

Всего с начала СВО уничтожено 574 самолета, 267 вертолетов, 13315 беспилотников, 473 ЗРК, 15207 танков и других бронемашин, 1223 боевые машины РСЗО, 8152 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19030 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что российская авиация и ПВО за неделю сбили украинские МиГ-29 и Ми-8.