СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.4 комментария
ВС России сбили два украинских МиГ-29 в ДНР
Минобороны: ВС России сбили два украинских МиГ-29 в ДНР
Российские средства противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово Донецкой народной республики сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным Минобороны, за сутки перехвачены управляемая авиационная бомба JDAM и два снаряда РСЗО HIMARS. Кроме того, уничтожены 92 украинских беспилотника около Волновахи ДНР, Чубаревки Запорожской области, Новой Збурьевки и Новой Маячки Херсонской области, следует из сообщения в Telegram-канале военного ведомства.
Всего с начала СВО уничтожено 574 самолета, 267 вертолетов, 13315 беспилотников, 473 ЗРК, 15207 танков и других бронемашин, 1223 боевые машины РСЗО, 8152 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19030 единиц спецтехники.
Ранее сообщалось, что российская авиация и ПВО за неделю сбили украинские МиГ-29 и Ми-8.