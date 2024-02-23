Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.0 комментариев
Российская авиация и ПВО за неделю сбили украинские МиГ-29 и Ми-8
В последнюю неделю авиация и средства противовоздушной обороны ВС России уничтожили два украинских военных воздушных судна, сообщило российское Министерство обороны.
Авиация и ПВО уничтожили истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, семь крылатых ракет Storm Shadow, ракету ЗРК Patriot, четыре переделанные для поражения наземных целей ракеты С-200, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Также уничтожены три противорадиолокационные ракеты HARM, шесть управляемых авиабомб JDAM, 42 снаряда РСЗО HIMARS и 652 дрона.
Ракетные войска ВС России высокоточным оружием поразили пусковую установку, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающую машину ЗРК Patriot.
С начала СВО уничтожено: 572 самолета, 267 вертолетов, 13 223 дрона, 473 ЗРК, 15 188 танков и других боевых бронированных машин, 1223 машины РЗСО, 8145 орудий полевой артиллерии и минометов.