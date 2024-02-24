Член Совфеда Пушков заявил, что ситуацию на Украине в ЕС считают «тестом на наличие характера»

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что премьеры Бельгии, Италии и Канады, а также глава Еврокомиссии прибыли в Киев для того, чтобы показать, что Запад не отступается от Украины после падения Авдеевки и при отказе США выделить Киеву 60 млрд долларов.

«В ЕС считают, что нынешняя ситуация является «тестом на наличие характера» у ЕС, и полны решимости показать, что будут поддерживать Киев и без США», – подчеркнул Пушков.

По его мнению, представители это делают в надежде, что администрации президента США Джо Байдена удастся провести законопроект о помощи Украине через конгресс.

«Лидеры ЕС все глубже затягивают Европу в украинскую авантюру, в которой Европу ждут лишь огромные расходы, все новые разочарования и растущий риск большой войны», – резюмировал Пушков.

Ранее Пушков прокомментировал нежелание Канады расширять производство боеприпасов для Украины, а также проблемы во Франции и США с военной поддержкой Киева.

Тем временем в США даже эффективный лоббист Киева и старый противник Москвы Линдси Грэм стал требовать помогать ВСУ только под залог природных ресурсов Украины. Американские СМИ сообщают, что план западных союзников Киева сейчас заключается в том, чтобы «просто не дать украинской армии развалиться».

